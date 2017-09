A quoi pensez-vous lorsque je vous parle des Chutes d’Iguazu? La célèbre estancia Cristina? El Calafate? Du quartier San Telmo de Buenos Aires? Ushuaia? Ou encore le glacier Upsala? Je pense que vous avez déjà entendu parler de toutes ces destinations idylliques mais avez-vous déjà songé à les voir de vos propres yeux? Ne ratez pas cette occasion, l’agence Equinoxe vous propose de voir toutes ces merveilles en un seul et unique voyage…

Ushuaia – Pablo Nivon

Les destinations du voyage

Vous appréciez, lors de vos voyages, changer régulièrement de lieux afin d’en voir le maximum? En moins de deux semaines ce voyage vous fera découvrir pas moins de 4 régions différentes à ne manquer sous aucun prétexte quand vous voyagez en Argentine. A commencer par les célèbres chutes d’Iguazu qu’on ne présente plus tant leurs notoriétés ont dépassé les frontières. Vous pourrez aussi visiter une estancia typique à San Antonio de Areco qui fait tout le charme des paysages champêtres argentins.

Les chutes d’Iguazu, Bertrand Mahé

Ensuite en allant davantage vers le sud du pays vous vous rafraîchirez dans la région des glaciers du grand Perito Moreno mais aussi le glacier Upsala. Non loin de là, vous passerez une soirée libre à El Calafate.

Enfin vous vous rendrez dans la ville la plus australe au monde. Dans cette région du bout du monde, vous pourrez ainsi contempler le canal de Beagle, le parc national de Terre de Feu et en découvrir les magnifiques paysages (lacs, glaciers et les sommets enneigés). Frissons garantis.

Et vous découvrirez également tous les lieux atypiques de Buenos Aires et ses quartiers emblématiques. Vous n’aurez vraiment pas le temps de vous ennuyer. Sachez que pour ce voyage, vous aurez pour chaque destination différente un guide francophone sur place. Vous serez incollable sur l’Argentine après ce voyage!

Les activités sur place

Il est inutile de rappeler que vous allez faire de nombreuses visites de sites et de villes pendant le séjour dans tous les lieux précédemment mentionnés. Vous allez découvrir des paysages exceptionnels et des lieux uniques .

Pour ceux plus avides d’activités originales, vous partirez à bord d’un catamaran qui vous fera voir les glaciers d’au plus près avant de vous rendre dans une estancia traditionnelle argentine. De plus, vous pourrez aussi faire une petite balade à cheval dans le bois andin patagon.

Un lac à Ushuaia – Pablo Nivon

Si ce qui vous intéresse c’est de voir les coutumes et traditions du pays , ce voyage ne vous manquera pas non plus de vous faire découvrir de nombreuses choses sur l’Argentine. Vous assisterez par exemple à la tonte d’un mouton fait à l’ancienne dans une estancia et dégusterez aussi les plats typiques argentins (asado d’agneau de Patagonie). Vous découvrirez les quartiers anciens de Buenos Aires. Et même pour les plus intéressés par l’animation locale, vous aurez la chance d’assister à un spectacle de tango au café de Los Angelitos.

En revanche si vous préférez passer un voyage plus calme, vous pourrez profiter de temps libres pour vous reposer ou bien pour découvrir par vous-même les villes concernées. Prenez en compte que vous aurez aussi d’importants moments à vous si vous êtes davantage autonomes.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un excellent voyage.

Dates: Du 9 au 21 Janvier 2018. Possibilités également de rajouter des étapes avant et/ou après le voyage.

