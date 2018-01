Les vaccins sont une des préoccupations majeures lorsque l’on se rend à l’étranger. En effet, les questions médicales sont souvent une de nos craintes principales surtout quand on part dans un pays hors de l’Europe. Mais rassurez-vous en lisant cet article vous serez un véritable expert médical…enfin presque !

Une seringue – Pixabay

Que dois-je absolument faire sur le plan médical avant d’aller en Argentine ?

La première chose à savoir et qui va vous rassurer est qu’il n’y a aucun vaccin obligatoire à faire pour aller en Argentine hors vaccins obligatoires français. A noter que vous pouvez découvrir les 11 vaccins obligatoires (à partir de Janvier 2018) que vous devez faire quand vous êtes français en cliquant ici. Si vous venez d’ailleurs que de France, il peut s’agir d’autres vaccins obligatoires à faire.

La plupart des vaccins sont à faire à la naissance et n’ont pas besoin d’être renouvelés. Cependant, prenez bien le temps d’aller voir votre médecin pour bien vérifier que vous avez tout vos vaccins et qu’ils sont tous à jour ! Normalement le médecin doit vous donner un papier avec vous qui prouve que vous avez tout vos vaccins à jour. Il est excessivement rare mais il peut vous être demandé ce justificatif en Argentine. A noter que le numéro en Argentine n’est pas le même qu’en France. En effet si vous vous sentez mal en Argentine appelez les urgences au numéro 100.

Le moustique responsable de la transmission de la fièvre jaune – PxHere

Les vaccins conseillés

Il n’y a donc pas de vaccin obligatoire spécifique pour l’Argentine. Ceci étant on trouve des vaccins conseillés. Chose importante à rajouter, ces vaccins peuvent être plus ou moins préconisés selon la région d’Argentine où vous habitez. Les deux premiers sont l’hépatite A et la typhoïde. Ce sont des maladies qui restent assez rares en Amérique du Sud. Elles se transmettent presque exclusivement par l’alimentation. Le premier agit 15 ans alors que l’autre seulement 3 ans. Votre médecin peut vous conseiller un vaccin.

Ensuite on trouve également la fièvre jaune. Il s’agit peut-être du vaccin qui serait le plus à conseiller. Nous ne nous prétendons en aucun cas médecin mais il existe certains zones de l’Argentine où il est recommandé (surtout vers le Nord à Iguazú) ou si vous allez au Paraguay, Bolivie ou au sud du Brésil. Dans tous les cas, les risques d’attraper la fièvre jaune sont extrêmement faibles. Elle se propage uniquement par les insectes de jour. A noter que la vaccination contre la fièvre jaune est à vie. Attention, le vaccin de la fièvre jaune n’est disponible que dans les centres de vaccinations internationaux, il faut donc penser à prendre rendez-vous au moins deux à trois semaines avant votre départ. Vous trouverez la liste des centres en France ICI.

Encore une fois, toutes ces informations sont susceptibles de changer et surtout sont parfois spécifiques à chacun. Par conséquent nous vous conseillons dans tous les cas de consulter votre médecin avant de partir. Si vous devez (ou souhaitez) faire des vaccins sachez que certains nécessitent de prendre un rendez-vous bien à l’avance donc n’attendez pas le dernier moment. On espère que cet article ne vous a pas rendu malade ! Bon voyage à tous !

