Si la Province de Jujuy est principalement connue pour ses richesses naturelles (quebradas, vallées, villages typiques…), elle fut récemment aussi célèbre pour ses catastrophes naturelles. En effet, ce fut le cas au mois de Janvier dernier, il y a tout juste un an, avec le petit village de Volcán victime d’une terrible coulée de boue. Passage obligé pour se rendre dans le Nord vers Salinas Grandes ou Humahuaca, ce village vous surprendra par la beauté de ses paysages et malheureusement par les importants chantiers suite à cette catastrophe.

Volcán – un village maudit ?

Le village fut malheureusement la proie d’un terrible incident géologique ! En effet le 10 janvier 2017, une impressionnante coulée de boue venant de la montagne surprit ce paisible village de 1730 habitants. Les dégâts furent considérables avec une très grande partie du village complètement détruit. Ces incidents ont entraîné la mort de 4 personnes et l’évacuation de plus de 1000 habitants ! Encore 1 an après le désastre, le gouvernement local donne tous les moyens pour réparer cet incident.

Si cette inondation de boue peut paraître un pur hasard il se trouve que ce n’était pas la première fois que le village a été touché par une catastrophe naturelle. En effet le village est très régulièrement le sujet à d’importantes coulées. Ceci est dû aux montagnes qui encerclent la ville et aux importantes précipitations qui peuvent tomber. Il est important de préciser qu’il existe une saison des pluies dans cette province qui dure de fin décembre à début mars. Au cours de cette période certaines pistes deviennent impraticables.

Par ailleurs ces coulées de boue font énormément penser à des coulées de lave lors d’éruptions volcaniques. C’est d’ailleurs pour cela que la ville aurait gardé ce nom de Volcán. En plus de tout cela la ville est aussi bâtie sur une zone sismique. Heureusement, depuis la création du village en 1910, seules des petites secousses ont été ressenties.

Que faire à Volcán ?

Il faut reconnaître que Volcán est loin d’être le village le plus intéressant pour profiter des paysages de la région. Ceci étant vous ne pourrez pas dire que vous n’êtes pas dépaysé. En effet, la plus grande ville proche est San Salvador de Jujuy mais elle se trouve quand même à plus d’une heure de route ! Ainsi la ville vit en autonomie de par l’élevage, l’agriculture et le tourisme. Vous pourrez vous promener sur les quelques rues qui constituent le centre ville avec sa toute petite Eglise et vous constaterez un certain mode de vie archaïque du village.

A la suite des inondations vous pourrez également constater l’importance des dégâts de ce désastre. Pour mieux s’en rendre compte n’hésitez pas à cliquez à regarder la vidéo ci-dessous :

Si vous souhaitez avoir un magnifique point de vue de Volcán vous pouvez aller à 5kms de la ville à la Laguna de Gronda. Un très bon moyen de vous rendre compte de la beauté de la région !

Vous cherchez à revenir avec un objet typique de la Province ? Nous pouvons vous conseiller la boutique artisanale qui se situe entre Volcán et Tumbaya. En effet, vous trouverez tout type de chose (céramique, vêtement, serviette, maté, friandise…). En bref, forcément quelque chose à votre goût !

Enfin, si vous êtes à Volcán, la dernière chose que l’on peut vous conseiller c’est de vous rendre davantage dans le Nord vers Purmamarca pour y découvrir ce village coupé du temps et sa célèbre Montagne des 7 couleurs. Voilà, l’objectif n’était pas d’en faire une montagne sur le village de Volcán étant donné qu’il s’agit, pour rappel, d’un passage obligé pour se rendre vers les destinations du Nord beaucoup plus connues. Ceci étant il est toujours intéressant d’avoir un petit rappel culturel sur les destinations où vous vous rendez.

