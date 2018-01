On le sait en France, nous avons la chance de bénéficier d’un très riche vignoble avec le plus connu d’entre eux, le vignoble bordelais réputé pour ses vins rouges comme le Pommerol ou le Pauillac ou encore ses vins blancs et liquoreux. La France dispose aussi d’autres vignobles célèbres comme le vignoble Champenois connu pour son Champagne ou encore le vignoble de Bourgogne, de Loire, d’Alsace…. Ainsi la France a la chance de posséder un vignoble riche et varié. En Argentine, c’est dans la Province de Mendoza que vous retrouverez ces saveurs gustatives qui vous manquent tant de France. Et vous serez surpris d’apprendre qu’à certains niveaux la Province de Mendoza n’a rien à envier à la Gastronomie et au Vignoble français. Amateurs de vin et de gastronomie succulente, ce voyage proposé par l’Agence Equinoxe est pour vous !

Une arrivée avec les yeux qui pétillent

Dès votre arrivée dans la Province de Mendoza, vous aurez tout de suite les yeux qui pétillent puisque vous serez au cœur du vignoble de Mendoza ! Vous dormirez dans un hôtel à Lujan de Cuyo, ville située à environ 15 kilomètres au Sud de Mendoza. Cette ville a la particularité d’avoir connu au cours de ses dernière années une importante croissance démographique en partie dû à son vignoble qui attire de plus en plus ! De même le calme que dégage Lujan de Cuyo joue en sa faveur !

Dès votre arrivée à votre hôtel vous pourrez profiter d’un repas de bienvenue. Dormez bien car la journée qui vous attend le lendemain sera riche en saveur croyez-moi !

La suite de ce voyage diVIN

Votre deuxième journée dans la Province de Mendoza sera celle la plus riche en saveur gustative. Vous êtes un amateur de vin et vous souhaitez en apprendre plus sur ce vignoble ? Vous ne serez vraiment pas déçu de votre journée. En effet vous irez en tout dans 3 bodegas (caves) différentes dans lesquelles vous pourrez découvrir les secrets de la fabrication des vins de Mendoza et connaître le poids du marché viticole en Argentine. Vous apprendrez par exemple que le principal cépage utilisé pour les vins rouges en Argentine est le Malbec. Or si vous êtes un amateur de vin, vous savez probablement qu’en France on retrouve le Malbec dans les vins du Sud Ouest de la France. Ceci étant vous serez surpris d’apprendre que la France n’est que le deuxième producteur mondial de Malbec au Monde derrière… l’Argentine ! Un cépage introduit en Argentine au milieu du 19ème siècle. Quand je vous dis que l’Argentine n’a rien à envier à la France sur certains aspects !

Il ne faut pas oublier que ces vins argentins bénéficient d’une renommée internationale ! Vous apprendrez que s’ils ont une telle renommée c’est avant tout grâce à la qualité de leur vignoble. Et si son vignoble est de qualité c’est qu’il bénéficie de conditions climatiques favorables avec un été chaud et humide et un hiver froid et sec. De même, sur un plan géologique, la vigne est relativement en altitude (pour rappel Mendoza se situe au pied des Andes) et ses vignes sont penchées ce qui favorise son développement. Vous apprendrez beaucoup d’autres choses sur le secret du vignoble de Mendoza !

Une fin de voyage qui vous fera prendre de la bouteille

En plus d’enrichir vos connaissances, vous régalerez vos papilles en dégustant de nombreux vins différents et vous pourrez bénéficier d’un repas exceptionnel à midi dans une de ces bodegas. Le soir c’est au célèbre restaurant Brindillas que vous dînerez. Il est considéré comme un des meilleur de la région.

Fatigué de votre journée de la veille ? Cela tombe bien car votre dernière journée se passera à l’hôtel où vous pourrez déguster directement des vins de la région. Pour cela un sommelier vous accompagnera au cours de la journée pour mettre de l’eau dans votre vin ! Passez votre dernière nuit à Lujan de Mendoza avant de rejoindre le lendemain l’aéroport de Mendoza !

Sachez aussi que vous pouvez aussi personnaliser votre voyage avec Equinoxe et/ou rajouter une étape ! Nous sommes à votre écoute !

