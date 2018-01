Vous cherchez à être en complète autonomie pendant votre voyage ? Vous arrêter en voiture où bon vous semble et découvrir des paysages à couper le souffle ? Découvrir le Nord Ouest Argentin en voiture semble être la meilleure solution pour vous ! Et ne croyez pas que la saison des pluies va gâcher votre voyage. Au contraire cela vous permettra de respirer un peu après les chaleurs étouffantes que peut connaitre la région ! L’agence Equinoxe vous propose le voyage en autotour de vos rêves dans cet article !

Autotour aux Salinas Grandes – Wikimédia Commons

Pourquoi cela vaut le détour de se rendre en autotour dans cette région ?

Tout simplement car les paysages sont stupéfiants et être en groupe organisé vous oblige à vous arrêter à un certain de point de vue qui ne vous plait pas forcement. Vous découvrirez des formations rocheuses multicolores, des steppes ou encore de sublimes villages typiques. Les paysages sont variés et ne plaisent pas à tous au même moment. Arrêtez-vous plus longuement là où vous vous sentirez le mieux !

et être en groupe organisé vous oblige à vous arrêter à un certain de point de vue qui ne vous plait pas forcement. Vous découvrirez des formations multicolores, des steppes ou encore de sublimes villages typiques. Les paysages sont et ne plaisent pas à tous au même moment. Arrêtez-vous plus longuement là où vous vous sentirez le ! Contrairement à certains clichés, les routes que vous allez traverser pendant ce voyage seront en très grande majorité goudronnées et en bon état !

et en bon état ! C’est aussi une solution beaucoup plus économique que les groupes organisés . Il n’y a qu’à voir le prix que nous proposons pour ce voyage ! Pour découvrir le parcours et le prix du voyage merci de cliquer ici.

. Il n’y a qu’à voir le prix que nous proposons pour ce voyage ! Pour découvrir le parcours et le prix du voyage merci de cliquer ici. Louer une voiture vous donne plus de liberté . Certains préfèrent être encadré lors du voyage mais d’autres préfèrent se sentir libre. A vous de choisir ce que vous préférez.

. Certains préfèrent être encadré lors du voyage mais d’autres préfèrent se sentir libre. A vous de choisir ce que vous préférez. Au delà de la destination, c’est aussi et surtout le trajet qui a un intérêt. Or si vous pensez que vous apprécierez plus votre parcours en voiture plutôt qu’en bus alors n’hésitez plus !

Découverte de la Province de Salta vers le Sud

Amphithéâtre – Clément Burre

Vous louerez votre voiture depuis Salta, la capitale de la Province. Vous pourrez en profiter pour visiter cette ville connue pour son charme (Salta la Linda signifie Salta la Belle) et son important passé colonial. C’est d’ailleurs là que vous trouverez une importante quantité de musée sur le passé des tribus pré-colombiennes de la région. Rien que sur la place vous pourrez trouver le MAAM qui retrace le passé de la civilisation Inca ou encore le Museo historico del Norte qui retrace le passé de la ville de Salta. Vous pourrez aussi vous rendre au Couvent San Bernardo, visiter la Cathédrale ou encore prendre le téléphérique du Cerro San Bernardo pour ensuite avoir une vue plongeante sur la ville.

Le lendemain rendez vous vers le Sud et découvrez l’impressionnante Quebrada de las Conchas (que vous verrez aussi sur votre chemin du retour) et ses paysages vallonnés et colorés. Ces formations géologiques ont même parfois un nom comme le pingouin, le Titanic, amphithéâtre ou encore le crapaud ! Dormez ensuite à Cafayate, ville connue pour son sublime vignoble. D’ailleurs si vous avez le temps et si vous êtes un amateur de vin vous pourrez visiter le musée de la vigne et du vin !

Vous en aurez fini avec le Sud de la Province de Salta et vous reprendrez ensuite la route du retour vers le Nord et dormirez à Salta.

Découverte de la Province de Jujuy

Désert de sel – Clément Burre

C’est ensuite un tout autre voyage qui commence. Vous pensez avoir tout vu avec le Sud de la Province et bien non il vous reste encore beaucoup à découvrir. Rendez vous vers le Nord de Salta et allez à la découverte d’une nouvelle Province, celle de Jujuy ! Vous admirerez une nouvelle fois des paysages somptueux et des villages typiques. Les habitants de ces villages semblent comme vivre à une autre époque. C’est le cas de Purmamarca, l’incroyable village au pied de la Quebrada de Humahuaca avec la Montagne aux Sept couleurs. Ensuite vous allez prendre de l’altitude, direction les Salinas Grandes pour admirer ce paysage splendide et faire le maximum de photos avec des illusions d’optiques. Prenez ensuite la route du retour et dormez à Purmamarca. Vous vous rappelez ce village que vous aviez tellement aimé à l’aller ?

Et c’est pas fini ! Le lendemain profitez de votre dernière journée de voyage en longeant la Quebrada de Humahuaca et traversez tous les sublimes villages andins comme Tilcara et son ancien village Inca (Pucará) ou encore Humahuaca, village le plus proche de la frontière avec la Bolivie. C’est d’ailleurs ici que vous ferez les meilleurs affaires pour vos souvenirs ! Vous pourrez rentrer également dans l’historique église de Urquía et passer le tropique du Capricorne. Malheureusement il sera déjà temps de repartir et prendre le chemin du retour à Salta où vous passerez votre dernière nuit avant de rejoindre l’aéroport le lendemain. Le tout avec des souvenirs pleins la tête !

Voilà, je pense que nous vous avons donné le maximum de conseils et d’informations pour que votre voyage sur les routes du Nord se passent pour le mieux ! Très bon voyage !

SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE CE VOYAGE N’HÉSITEZ PAS A CONTACTER

L’AGENCE EQUINOXE, SPÉCIALISTE DES VOYAGES SUR-MESURE DEPUIS 1990 !

Vous avez aimé cet article? A lire sur le même sujet