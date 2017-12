Impressionnant par sa puissance, stupéfiant par sa taille (200 chutes sur plus de 2,7 kms) et spectaculaire par sa beauté (classé patrimoine mondial de l’UNESCO) vous serez dans tous les cas impressionné par le spectacle continu qu’offre les Chutes d’Iguazú. Ainsi, nous vous avons préparé un exceptionnel voyage qui vous stupéfiera, croyez-moi ! Pour consulter le programme cliquez ici. En attendant on vous met l’eau à la bouche avec un petit aperçu du programme ! Amis aventuriers, ce voyage est fait pour vous !

Chutes d’Iguazú – Claire Peridy

Iguazu Forest – Gran Aventura – Chutes du côté Argentin

La plus grande partie des Chutes se situe sur le côté argentin et c’est de là que vous les verrez d’au plus près. Ainsi, sur un parcours de 2,5 kms vous observerez les chutes de différents points de vue. Le plus célèbre d’entre eux est sans aucun doute les Gorges du Diable où la cataracte la plus puissante s’effondre à plus de 82 mètres de haut ! Inutile de rajouter que pendant les 5-6h de découverte du site côté argentin vous remplirez donc votre appareil de splendides clichés.

La particularité de ce voyage est que vous profiterez de votre excursion aux chutes d’Iguazú pour participer à la Gran Aventura ! Vous partirez d’abord pour un “safari” en 4X4 au cœur de la forêt à la découverte de la faune et de la flore locales. Vous monterez ensuite sur un bateau qui vous baladera sur le fleuve, avant d’approcher au plus près des cascades. Sensations et douche assurées lors de cette excursion au cœur des chutes d’Iguazú ! Petit aperçu avec la photo ci-dessous avant le moment fatidique.

Gran Aventura © – Site Gran Aventura

Chutes du côté Brésilien

Bien que plus petit, le parc qui donne sur les chutes est vraiment très intéressant. Tout d’abord, il permet de donner un point de vue vraiment différent que du côté argentin. En effet vous vous rendrez bien mieux compte de l’immensité du lieu et l’envergure des chutes.

Gardez un peu de temps pour repartir avec un petit objet souvenir du Brésil. Oui n’oubliez pas que vous serez dans la partie brésilienne ! Profitez enfin de votre dernière soirée à Puerto Iguazú et retournez à l’aéroport de Posadas.

Petite Vidéo des Chutes d’Iguazú – Lauriane Him

Un voyage d’aventuriers

Car la spécificité de ce voyage c’est surtout pour vous amis aventuriers. En effet pendant ces 4 jours vous n’allez pas arrêter de marcher, faire du sport et découvrir des lieux sublimes. Par exemple, à la limite du Parc National d’Iguazú, vous pourrez participer à des activités originales à Iguazú Forest, une réserve naturelle qui s’étend sur le long du Río Paraná. Les activités proposées sont vraiment à couper le souffle avec des descentes en rappel depuis une cascade, de la tyrolienne entre deux arbres face au Río Paraná, du paintball ou encore des randonnées en pleine nature ! En bref, un très bon moyen pour s’amuser dans un lieu extraordinaire !

De plus, dans la ville de Iguazú vous pourrez monter jusqu’au point de vue des Trois Frontières qui surplombe la ville. Vous aurez alors sous vos yeux deux fleuves et trois pays : le Fleuve Iguazu et le fleuve Paraná qui traversent l’Argentine, le Brésil et le Paraguay.

Envie de découvrir les célèbres mais non moins merveilleuses chutes d’Iguazú ou d’inclure cette destination dans un itinéraire sur mesure en Argentine ? Pour plus d’information sur cette escapade, n’hésitez pas à contacter Equinoxe, spécialiste de l’Argentine depuis 1990 !

