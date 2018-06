Qui n’a pas un jour rêvé de visiter la Patagonie du sud ? Les amoureux de la nature et des paysages grandioses seront conquis par cette destination ! La Patagonie a toujours été un endroit fascinant ! Toute personne qui s’y rend sera émerveillée par les grands espaces et la diversité de ce territoire ! Aujourd’hui nous vous proposons de mettre le cap sur cette terre mystique lors d’un voyage de 13 jours et 12 nuits. Durant ce splendide voyage vous découvrirez la ville la plus australe du monde ainsi que ses alentours : Ushuaïa. Mais ce n’est pas tout vous partirez à la découverte du Cap Horn et du Perito Moreno.

Phare de Ushuaia : Equinoxe

Jour 1 : Arr ivée à Buenos Aires

Vous arriverez le premier jour dans la capitale Argentine, Buenos Aires. A votre arrivée à l’aéroport transfert jusqu’à votre hôtel.

Vous disposerez ensuite d’une journée libre pour visiter la capitale du tango. Pour cette première journée nous vous conseillons de découvrir la beauté des quartiers de Recoleta et de Palermo. Lors de votre visite vous pourrez visiter le célèbre cimetière de Recoleta qui abrite notamment la tombe d’Evita. Par la suite vous pourrez passer par la très jolie “Plaza Francia” avant de faire un tour dans le quartier de Palermo, connu pour ses grands parcs où il fait bon se promener pour profiter d’une atmosphère reposante au cœur de la capitale.

Nuit à Buenos Aires.

Jour 2 : Découverte libre de Buenos Aires

Pour cette deuxième journée en Argentine, vous disposez d’une journée libre dans la capitale Porteña. Buenos Aires est une capitale qui recèle de véritables trésors de culture et d’histoire. Pour cette deuxième journée nous vous conseillons de partir à la découverte du centre politique du pays, avec la fameuse « Plaza de Mayo » où vous pourrez admirer la sublime « Casa Rosada », siège du gouvernement. Parcourez également la plus large avenue du monde, l’avenida 9 de Julio. N’hésitez pas à voir le magnifique Teatro Colon, qui est un monument de la capitale jugé comme l’un des plus beaux au monde.

Nuit à Buenos Aires.

Casa Rosada : Equinoxe

Jour 3 : Ushuaïa et le Parc National de la Terre de Feu

Pour votre troisième jour vous prendrez un vol de Buenos Aires direction Ushuaïa.

Nous vous souhaitons la bienvenue en Patagonie et plus particulièrement en Terre de Feu ! Ushuaïa est connue comme étant la ville la plus australe du monde. Vous pourrez dire que vous vous trouvez donc littéralement “au bout du monde”. Déambulez dans les rues de la ville pour en comprendre son passé et son histoire.

Dans l’après-midi vous partirez pour une demi-journée au cœur du Parc National de la Terre de Feu. Vous y découvrirez la faune et la flore du bout du monde ainsi que les arbres typiques de Patagonie comme les lengas, les griottiers ou encore les calafates.

Nuit à Ushuaïa.

Jour 4 : Début de la croisière

Pour cette quatrième journée profitez d’une matinée libre. Profitez de ce temps pour déambuler dans la ville d’Ushuaïa et pour trouver quelques petits souvenirs de cet endroit mythique. Par la suite vous embarquerez à bord d’un bateau pour la croisière. A votre arrivée sur votre embarcation vous sera servi un cocktail de bienvenue. Par la suite vous aurez droit à la présentation du capitaine et de son équipage. Une fois les présentations faites vous lèverez l’ancre en direction de l’extrême sud. Vous naviguerez sur le mythique Canal de Beagle et le détroit de Magellan.

Nuit à bord.

Jour 5 : Cap Horn et baie Wulaia

Pour ce cinquième jour votre embarcation naviguera en direction du Parc National du Cap Horn par le canal Murray et la baie Nassau. Vous pourrez débarquer sur cette terre mythique si les conditions climatiques le permettent. Cette terre fut découverte en 1616. En effet ce promontoire rocheux de 425 mètres de haut est connu comme le bout du monde : bienvenue au Cap Horn !

Dans l’après-midi, vous débarquerez dans la baie Wulaia, endroit historique. Laissez-vous impressionner par la beauté de la nature sauvage et de la géographie de la région lors d’une randonnée à travers la forêt de Magellan.

Nuit à bord.

Jour 6 : Glaciers Pía et Garibaldi

Lors de ce sixième jour, vous naviguerez sur le bras nord-ouest de canal de Beagle qui vous mènera dans le fjord Pía pour y débarquer. Une fois arrivé sur la terre promise, vous marcherez jusqu’au belvédère pour observer le glacier Pía qui s’étend jusqu’à l’océan. L’après-midi, vous passerez par la forêt froide de Patagonie pour atteindre un imposant paysage donnant sur le glacier Garibaldi.

Nuit à bord.

Jour 7 : Seno Agostini, Glaciers Aguila et Condor

Durant ce septième jour vous aurez la chance de naviguer sur le canal Cockburn. Vous emprunterez ce canal pour atteindre le seno Agostini où vous pourrez observer de sublimes glaciers. Par la suite vous réaliserez une randonnée autour d’une lagune formée par la fonte du glacier Aguila. En seconde partie de journée, vous vous rapprocherez du glacier Condor et en apprendrez plus sur la formation des glaciers et leur influence sur la géographie de la région.

Dernière nuit à bord.

Jour 8 : Ile Magdalena – Punta Arenas et Puerto Natales

En ce huitième et dernier jour de navigation vous partirez visiter de l’île de Magdalena. (Si les conditions climatiques le permettent) Vous y réaliserez une promenade jusqu’au phare ce qui vous permettra d’observer une immense colonie de manchots de Magellan (en septembre et avril, cette activité est remplacée par un débarquement sur l’ile Marta pour observer une colonie de lions de mer).

Après cette visite exceptionnelle vous débarquerez à Punta Arenas en fin de matinée. Par la suite vous serez transférés à Puerto Natales.

Nuit à Puerto Natales.

Colonie de Manchots de Magellan : Equinoxe

Jour 9 : Parc National de Torres del Paine

En ce neuvième jour vous partirez en direction d’un endroit merveilleux pour tous les amoureux de la nature. Vous vous rendrez au Parc National chilien de Torres del Paine. Ici vous pourrez observer une nature verdoyante entourée d’une immense chaîne de montagnes. En effet ce parc, Réserve Mondiale de la biosphère, couvre plus de 242000 hectares et accueille une incroyable combinaison de lacs, lagunes, glaciers. Pendant la journée, vous passerez par les principaux miradors du parc pour apprécier la beauté de la nature.

Nuit à Puerto Natales.

Jour 10 : Arrivée à El Calafate

En ce dixième jour vous serez transférés au terminal de bus pour prendre le car direction El Calafate. Une fois arrivés à El Calafate vous serez transférés à votre hôtel.

Ambiance station de ski des Alpes en pleine Patagonie, c’est possible ? Bien sûr, vous êtes à El Calafate, une petite ville de Patagonie à l’ambiance conviviale, composée de petits chalets de montagne comme on aime !

Nuit à El Calafate.

Perito Moreno : Equinoxe

Jour 11 : Navigation sur le Lac Argentin et Perito Moreno

Pour ce onzième jour vous partirez à la découverte du magnifique glacier Upsala. Il faut savoir qu’il est le plus long d’Amérique Latine. Vous monterez à bord d’un catamaran qui vous emmènera au plus près des glaciers de Patagonie. Par la suite vous continuerez la navigation entre les icebergs du lacs, prendrez le Canal Spegazzini, pour y observer le glacier du même nom.

Ensuite partez à la découverte du fabuleux Perito Moreno cet immense glacier de Patagonie aux magnifiques tons blancs et bleutés ! Tendez l’oreille pour écouter le grondement sourd du glacier qui se déplace en permanence et surtout restez à l’affut pour observer les blocs de glace tomber dans le Lac Argentin ! Un spectacle à couper le souffle !

Nuit à El Calafate.

Jour 12 : Tango à Buenos Aires

Pour votre avant-dernier jour vous serez transférés à l’aéroport d’El Calafate, pour prendre votre vol en direction de Buenos Aires.

Pour ce dernier soir en Argentine, vous partirez à la découverte du tango argentin lors d’un dîner-spectacle de tango dans l’un des plus beau cabarets de la ville. En effet, que serait un voyage en Argentine sans assister à un show de tango?

Nuit à Buenos Aires.

Café de los Angelitos : Equinoxe

Jour 13 : Fin de votre séjour

En ce dernier jour vous serez transférés à l’aéroport de Buenos Aires.

