Vous avez une envie de voyage ? Une envie de prendre le large et de changer d’air ? Vous pensez à l’Argentine ? Très bon choix. Du Nord au Sud, de décembre à juillet, le climat est très différent. Résultat vous vous posez LA question que tout le monde se pose : ‘’Je mets quoi dans ma valise ?’’. Aujourd’hui Argentine Info a décidé de vous simplifier la tâche en vous donnant de petits conseils pratiques pour réaliser la valise parfaite.

Buenos Aires

De Décembre à Février :

Le climat est chaud et humide, c’est l’été en Argentine et à Buenos Aires, on le ressent ! Le temps est lourd et humide, le soleil est de plomb et la température moyenne est de 25º. Vous pouvez donc dévaliser votre garde robe d’été et ramener shorts, tee-shirts et tongs. Privilégiez les matières légères.

De Mai à Août :

Le climat est doux mais le froid se fait sentir à Buenos Aires dû à l’hiver qui s’installe peu à peu. L’hiver est supportable, on arrive rarement en dessous de zéro. Prévoyez quand même des bons pulls, chaussures fermées et manteaux !

De Mars à Avril et d’Octobre à Novembre :

Durant ces périodes, le climat est chaud et humide avec une température moyenne de 20º. Petite veste, tee-shirt, et jeans sont suffisants pour être bien couvert durant ces périodes.

Que mettre dans sa valise ?

Tout dépend le moment durant lequel vous venez, nous vous conseillons pour l’été des affaires légères avec des matières qui ne font pas transpirer ainsi que lunettes de soleil et chapeau. Pour l’hiver une paire de bottes, par exemple, pour mesdames et une paire de baskets pour messieurs, un petit manteau, quelques jeans et pulls ainsi qu’un petit foulard.

Meilleure période de l’année pour visiter la Capitale :

Les périodes de Mars à Avril et d’Octobre à Novembre sont les plus conseillées pour venir visiter car le climat est tempéré. Tee-shirt et gilet seront suffisants pour découvrir la belle Buenos Aires.

Chute d’iguazu : Equinoxe

Chutes d’Iguazu

Située au Nord-est de l’Argentine, Iguazu profite d’un climat subtropical chaud et humide qui subit également de nombreuses averses, surtout lors des mois de Janvier et Février.

De Décembre à Avril :

Le climat est chaud et humide, les températures sont très élevées : la température moyenne est de 32º. Nous vous conseillons d’apporter vos vêtements d’été, mais prévoyez également un K-Way car il y a tout de même quelques précipitations lors de cette période.

De Mai à Septembre :

Le climat est plus doux car nous rentrons dans la période de l’hiver Argentin (juin – septembre). Dans la région d’Iguazu il ne fait jamais très froid, les températures maximales en journée peuvent atteindre les 25º et la température moyenne est de 17º. Nous vous conseillons d’apporter des vêtements légers pour l’humidité, pulls et vestes pour se couvrir le soir, mais aussi quelques tee-shirts car les journées restent agréables.

Que mettre dans sa valise ?

On vous conseille d’apporter des vêtements légers qui ne font pas transpirer, et de bonnes chaussures de marche si vous souhaitez faire des excursions. Les chemins du site d’Iguazu sont bien entretenus, tongs ou sandalettes peuvent alors suffire, un maillot de bain si vous avez l’occasion de vous baigner (de nombreux hôtels disposent d’une piscine !), un petit sac à dos avec une bouteille d’eau. Très important : pensez à vous munir de protection solaire, lunettes de soleil, chapeau ou casquette pour vous protéger d’une éventuelle insolation. Il vous est également conseillé d’emporter un imperméable, aussi léger soit-il, car c’est une région humide qui peut connaître d’importantes averses. Si vous y allez en hiver, songez à un gilet /pull pour le soir.

Meilleure période pour se rendre à Iguazu:

Durant toute l’année. Evitez peut-être le mois de Juillet pour ne pas croiser la foule d’argentins en vacances d’hiver.

Nord Ouest : Salta, Jujuy, Tucuman

Le climat dans le Nord-Ouest se classe en trois parties :

De Janvier à Mars :

Le climat est chaud et pluvieux la température moyenne est de 21º. Cette température agréable est accompagnée de nombreuses précipitations dues à la saison des pluies. Pour cette période, nous vous conseillons fortement d’embarquer votre K-Way dans la valise ainsi que des vêtements d’une matière plutôt légère telle que le lin.

D’Avril à Septembre :

Le climat est plutôt sec et doux avec une température moyenne de 13º. Pour cette saison, nous vous conseillons de prendre quelques petits pulls et gilets ainsi que des pantalons ou jeans. Le K-Way n’est pas de rigueur, il y a très peu de précipitations à ce moment-là de l’année.

D’Octobre à Décembre :

Le climat est chaud et sec avec une température moyenne de 21º, la température peut monter jusqu’à 40º. Nous vous conseillons de sortir les affaires d’été : petits tee-shirts et shorts, pensez à prendre un petit pull pour les soirées il ne faut pas oublier que nous avons l’influence d’un climat montagnard et que les nuits sont fraîches.

Que mettre dans sa valise ?

L’amplitude thermique est importante dans la région, ainsi lunettes de soleil, protection solaire, protection labiale et chapeau doivent se trouver dans votre valise le jour du départ. Pensez à prendre avec vous des pantalons larges si jamais vous désirez faire du cheval, activité très pratiquée dans la région. Pour les excursions, prévoyez des chaussures de marche avec des semelles adéquates pour gravir des sentiers de montagne ; pour les visites en ville, de petites chaussures sont suffisantes.

Meilleure période de l’année pour visiter le Nord-Ouest :

Afin d’éviter la saison des pluies (de janvier à mars), nous vous conseillons de vous y rendre plutôt d’Avril à Décembre.

Mendoza

Mendoza profite d’un climat subtropical humide chaud sans saison sèche.

D’Octobre à Avril :

Le climat est chaud et sec avec une température moyenne de 24 º. Nous vous conseillons de prendre des affaires légères.

De Mai à Septembre :

Le climat est doux avec une température moyenne de 9º. Pour cette saison, nous vous conseillons de prendre des pulls chauds ainsi que des chaussures fermées. Vous pourrez également rencontrer de la neige lors de votre séjour.

Que mettre dans sa valise ?

Si vous partez lors de la saison où il fait chaud et sec, nous vous conseillons de prendre des affaires légères ainsi que des chaussures en toile ou des sandales. Si vous partez lors de la saison où il fait doux, pensez à prendre un manteau ainsi que plusieurs pulls et un petit foulard. Pensez également à prendre pour toute saison un K-Way car il y a régulièrement quelques précipitations et un coupe-vent.

Meilleure période de l’année pour visiter Mendoza :

Les mois qui sont très favorables pour partir explorer Mendoza sont : Janvier, Mars, Novembre et Décembre car ce sont ceux durant lesquels la température est la plus agréable et le moment où il y a le moins de précipitations.

Route des 7 lacs (région de Bariloche ): Equinoxe

Bariloche

Bariloche profite d’un climat méditerranéen chaud aux étés secs.

D’Octobre à Avril :

Le climat est doux avec une température moyenne de 11º. Pour cette saison, nous vous conseillons de prendre pulls chauds ainsi que des chaussures fermées.

De Mai à Septembre :

Le climat est froid avec une température moyenne de 4º. Pour cette saison, nous vous conseillons doudoune, pull chaud ainsi qu’une grosse écharpe.

Que mettre dans sa valise ?

Quelque soit la saison, le pull est de rigueur ainsi que des jeans ou pantalons. Plus vous avancez dans la saison hivernale, plus nous vous conseillons de prendre des vêtements qui tiennent chaud tels que polaire, écharpe, bonnet , gants et grosses chaussettes. Nous vous conseillons de vous habiller par couches selon la stratégie de l’oignon car la météo peut changer au cours d’une journée. Prévoyez également un coupe-vent.

Meilleure période de l’année pour visiter Bariloche :

La meilleur période pour découvrir Bariloche est d’Octobre à Avril pour ses températures douces. Pour les amoureux du ski, sachez que lors de la saison hivernale, la région de Bariloche dispose de très belles stations de ski qui profitent d’une neige d’une qualité incroyable.

El Calafate

El Calafate possède un climat méditerranéen chaud avec un été sec.

D’Octobre à Avril :

Le climat est doux avec une température moyenne de 12º. Pour cette saison nous vous conseillons de prendre pulls chauds ainsi que des chaussures fermées.

De Mai à Septembre :

Le climat est froid avec une température moyenne de 3º. Pour cette saison nous vous conseillons doudoune, pull chaud ainsi qu’une grosse écharpe, bonnet, gants.

Que mettre dans sa valise ?

Quelque soit la saison, le pull est de rigueur ainsi que des jeans ou pantalons. Plus vous avancez dans la saison hivernale, plus nous vous conseillons de prendre des vêtements qui tiennent chaud tels que polaire, écharpe, bonnet, gants et grosses chaussettes. Nous vous conseillons de vous habiller par couches, selon la stratégie de l’oignon, car la météo peut changer au cours d’une journée. Prévoyez également de prendre un coupe-vent.

Meilleure période de l’année pour visiter El Calafate :

La meilleure période pour découvrir El Calafate est de Novembre à Mars, ce sont les mois où la température est la plus agréable. Pour les amoureux du ski, sachez que lors de la saison hivernale, la région de Calafate dispose de très belles stations de ski qui profitent d’une neige d’une qualité incroyable.

Péninsule de Valdés

La Péninsule de Valdés bénéficie d’une situation climatique particulière résultant du courant chaud arrivant du Brésil et de sa proximité avec la mer. Elle est également généralement abritée des pluies.

De Décembre a Mars :

le climat est sec et chaud avec une température moyenne de 20º. Nous vous conseillons de prendre lunettes de soleil ainsi que protection solaire et chapeau. Pour les vêtements, prenez une matière très légère qui ne fait pas transpirer. Cependant, prenez un gilet et un pantalon car les nuits sont fraîches, autour de 10º causé par le vent.

D’Avril à Mai ainsi que de Septembre à Novembre :

le climat est doux avec une température moyenne de 12º. Nous vous conseillons de prendre pulls, chaussures fermées, et pantalons ainsi que un coupe-vent.

De Juin à Août :

Le climat est froid avec une température moyenne de 6º. Nous vous conseillons d’emporter avec vous bonnet, gants, écharpe, gros pulls et doudoune.

Que mettre dans sa valise ?

Lors de la saison d’été, nous vous conseillons de prendre des affaires plutôt légères, tout en prenant deux ou trois pulls légers car les nuits sont fraîches. Pour le reste, pulls, pantalons, bonnet, écharpe ainsi gants, doudoune et lunettes de soleil sont de la partie. Nous vous conseillons de vous habiller par couches selon la stratégie de l’oignon car la météo peut changer au cours d’une journée. Et surtout, n’oubliez pas votre coupe-vent!

Meilleure période de l’année pour visiter la Péninsule de Valdés:

Vous pouvez découvrir la Péninsule toute l’année même si nous déconseillons généralement d’y programmer une visite entre mars et juillet, car vous n’y verrez que peu d’animaux. La période où vous vous y rendrez dépendra surtout de la faune que vous voulez apercevoir. Pour pouvoir observer les baleines, rendez-vous d’Août jusqu’au mois d’Octobre.

Mythique Phare du bout du monde (Ushusaia) : Equinoxe

Terre de Feu

La Terre de Feu se situe dans le sud de l’Argentine, qui subit un climat assez froid et venteux toute l’année.

De Novembre à Mars:

le climat est doux pour cette région avec une température moyenne de 12º. Pensez à prendre pulls, chaussures fermées, et pantalons.

D’Avril à Octobre :

le climat est froid avec une température moyenne de 5º. La doudoune, les gros pulls, grosses chaussettes, bonnet et gants sont de sortie. Ainsi qu’un K-Way pour couper ce vent glacial.

Que mettre dans sa valise ?

En hiver :

Le climat du Sud de l’Argentine est assez froid, et surtout venteux. Donc à l’extérieur et surtout en hiver, il faut se couvrir. En revanche les hôtels, transports, et restaurants sont bien chauffés donc nous vous recommandons plutôt de vous habiller en « couches d’oignon » se superposant, que vous pourrez retirer en fonction de l’endroit où vous vous trouvez. Pour le vent, qui est important à toute période de l’année, prenez un K-way et des vêtements chauds du style polaire. Pour certaines excursions, surtout en montagne, vous pourrez avoir besoin de chaussures de marche avec de bonnes semelles. Si vous vous y rendez en période hivernale, n’hésitez pas à apporter avec vous toute la panoplie pour affronter le froid (gants, bonnet, écharpe… rien n’est de trop !).

En été :

Vous pouvez être plus légèrement vêtu et prendre un maillot de bain si votre hôtel dispose d’une piscine chauffée. Peu importe l’époque à laquelle vous vous rendez en Patagonie, il est très important d’avoir avec soi une protection solaire, car le soleil tape fort malgré le vent. De même, prévoyez des lunettes de soleil et une protection labiale pour éviter le phénomène de lèvres gercées. Si vous ne pouvez prendre une doudoune plus un K-Way par manque de place, nous vous conseillons de vous procurer un manteau en Goretex, ça prend peu de place dans la valise, c’est très chaud et ça vous protégera aussi de la pluie.

Meilleure période de l’année pour visiter la Terre de Feu :

Durant les mois d’octobre à mars pour maximiser vos chances d’avoir du soleil et un ciel dégagé.

Si vous voulez découvrir les régions du Sud ou du Nord Argentin en toute sérénité, vous pouvez contacter l'Agence Equinoxe, spécialiste des voyages sur mesure en Argentine.

Valise bouclée, reste plus qu’à réserver les billets !

Bon voyage !

