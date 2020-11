Vous vivez à Buenos Aires et vous avez envie de changer d’air le temps d’un weekend? Argentine-info vous propose 5 escapades, facilement accessibles depuis la capitale!

Uribelarrea

Uribelarrea. Source Pinterest

C’est une ville du district de Cañuelas, à 79 kilomètres de Buenos Aires. Elle doit son nom à Miguel Nemesio de Uribelarrea, un homme d’affaires agricole qui, en 1890, sous le gouvernement de Sarmiento, a fondé la colonie. Beaucoup l’appellent simplement “Uribe”. C’est une ville marquée par ses vieilles maisons en briques en vue et les coins typiques du début du XXe siècle. Elle possède également une ancienne gare, des musées et une église néo-gothique, Nuestra Señora de Luján. Elle compte un nombre considérable de bars et de restaurants avec de bonnes propositions gastronomiques. Il y a des cabanes et des auberges où l’on peut séjourner. El Palenque, un entrepôt datant de l’époque de sa fondation, est l’un des incontournables.

Villa Ruiz

Villa Ruíz. Source Pinterest

Elle se trouve à 23 kilomètres de San Andrés de Giles et à 80 kilomètres de la ville de Buenos Aires. Elle remonte au 24 mai 1889, date à laquelle la gare du Tranway Rural a été inaugurée, avec l’arrivée du premier train tiré par des chevaux. La personne qui a fait don des terrains pour la station était précisément Don Lorenzo T. Ruiz, qui possédait plusieurs champs dans les environs. La visite est l’occasion de parcourir le vieux “Camino Real” que le vice-roi Sobremonte a fait jusqu’au haut Pérou – idéal pour aller en novembre, quand il y a des défilés – ou de marcher là où la bataille de Cañada de la Cruz a été livrée. Le magasin Félix Lapegue, construit en 1918, est un plus, tout comme le club social et sportif de Villa Ruiz. Il y a de bons endroits pour manger et des possibilités de logement.

Oliden

Oliden. Source Estkm29

Dans le district de Brandsen, sur la route 36, elle se trouve à 91 kilomètres de la capitale fédérale. Elle compte moins de 600 habitants stables et une belle chapelle de l’Immaculée Conception de Marie. Il a été inauguré en 1914 et rend hommage au Dr Manuel Luis de Oliden (1784-1869), gouverneur de Buenos Aires et l’un des membres du Congrès de Tucumán. En outre, elle se distingue par sa gare et sa boulangerie qui rend hommage aux premiers boulangers ruraux qui utilisaient un four à bois. La Fiesta de la Galleta de Campo est célébrée entre septembre et novembre. C’est une excuse idéale pour goûter les saucisses et les sucreries de la région. Le séjour dans des maisons familiales, ainsi que dans des auberges, est une bonne option.

Carlos Keen

Carlos Keen. Source Pinterest

Elle se trouve à 75 kilomètres de la ville de Buenos Aires et à 16 de la ville de Luján. Elle compte environ 500 habitants permanents. Il porte le nom du Dr Carlos Keen, avocat et journaliste, né en 1840 et qui a participé à la guerre de la Triple Alliance. Les constructions datent de la fin du XIXe siècle. Elle dispose de très bons restaurants, de maisons anciennes et de propositions touristiques associées à la vie à la campagne. La chapelle San Carlos de Borromeo, datant de 1906, montre son style néo-roman. Les offres pour passer la nuit sont nombreuses et variées.

Villa Lía

Villa Lía. Source Pinterest

Dans le district de San Antonio de Areco, elle se trouve à 127 kilomètres de la capitale fédérale. Elle est née avec le XXe siècle, avec le chemin de fer qui allait de Córdoba à Rosario. Elle date de 1869, lorsque le géomètre Mariano Iparraguirre a marqué les terres de Doña Isabel de Rodríguez et de Doña Dominga Castex. Lía de las Carreras en a hérité et a créé le village en 1913. Ne manquez pas la chapelle Saint-Joseph, datant de 1929, qui a été construite par Don Mariano Uztariz, un important producteur de céréales de la région. De même que le magasin de Caunedo, qui est en libre-service et dont la façade est restée intacte.

Envie de connaitre la province de Buenos Aires? N’hésitez-pas à contacter Equinoxe, spécialiste du voyage sur mesure en Argentine depuis 30 ans!

Cet article vous a plu? Vous aimerez aussi :