Certains quartiers de Buenos Aires, en particulier Palermo, sont reconnus pour leurs “street art”. Vous pourrez en effet y admirer de nombreuses fresques peintes sur les murs. Cet art étant éphémère, vous ne cesserez jamais d’être surpris par les nouvelles œuvres! Aujourd’hui, nous vous invitons donc à partir à la rencontre de 5 artistes de rue argentin.e.s!

Marina Zumi

Œuvre de Marina Zumi. Source elespectacular

Le style de Marina Zumi est unique et coloré, s’inspirant de la nature et de sa vie quotidienne. Elle combine fleurs, arbres et animaux pour créer ses propres paysages.

Marina Zumi a peint à New York pour la campagne #NotACrime, une manifestation avec de l’art urbain contre les violations des droits de l’homme commises par l’Iran : elle a fait une antilope censurée. Elle réside actuellement à São Paulo, au Brésil, et continue à développer un travail indépendant, collaboratif et en galerie. “Etre dans la rue appelle à l’improvisation”, a déclaré l’artiste.

Milu Correch

Œuvre de Milu Correch. Source elespectacular

“J’ai toujours été fasciné par la rue. J’aime qu’elle devienne un musée. Être dans un bus ou se promener et pouvoir découvrir des peintures, c’est le meilleur”. Contrairement à d’autres artistes, Milu Correch dit que peindre des murs est comme un travail.

Il a commencé à faire des peintures murales en 2013. Le premier était celui d’une jeune Mercedes Sosa. Il n’y a pas qu’à Buenos Aires que l’on peut trouver son travail : il y en a aussi en Suède, en Italie, en Finlande, en Allemagne, à Barcelone et à Madrid.

Gualicho

Œuvre deGualicho. Source Elespectacular

En 2006, Pablo Harymbat a adopté le nom de Gualicho. Après des années de peinture dans les rues, il a commencé à faire des paysages surréalistes et futuristes. Ses œuvres, influencées par la psychédélie des années 60, sont une fusion de l’organique et du mécanique. À travers des éléments mystiques, folkloriques et religieux, il contemple les rouages de la nature humaine.

Actuellement, il a intégré à son thème la répétition d’éléments formant des tracés et des séquences qui donnent au spectateur la sensation de papiers peints : des papiers peints géants utilisés sur de grandes surfaces publiques.

Martín Ron

Œuvre de Martín Ron. Source Elespectacular

Martín Ron est reconnu comme l’un des dix meilleurs muralistes du monde et appartient au mouvement de l’art urbain. Il a été le premier à peindre une grande fresque murale dans le quartier de Villa Urquiza. Il a également peint dans des villes comme Londres, Tallinn, Bristol, Miami, Tenerife, Brême et Glauchau.

Ses œuvres sont caractérisées par le style hyperréaliste, avec l’utilisation de couleurs fortes, de textures et d’éléments de la vie quotidienne. Il a travaillé avec la technique 3D et l’une de ses caractéristiques personnelles est l’utilisation de la grille, présente dans plusieurs de ses peintures murales.

Martín Granval

“Montzalbo”, par Martín Grandval. Source Pictame

Cet artiste n’est pas en soit un artiste de rue, mais nous avons eu envie de vous le présenter car vous pourrez également découvrir certaines de ses œuvres en parcourant les rues de Buenos Aires! En effet, cet artiste a une manière bien à lui de diffuser son œuvre ” Montzalbo”. Il peint ce personnage bleu sur différents supports qu’il dispose ensuite dans la rue pour que les gens puissent l’adopter! Ainsi, si vous croisez ce petit personnage bleu au coin d’une rue n’hésitez-pas à l’emporter avec vous si le cœur vous en dit!

