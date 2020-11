Les colibris sont des oiseaux vivant exclusivement sur le continent américain. Argentine-info vous invite à découvrir les caractéristiques de ces petits oiseaux bien connus des argentins.

Colibri Emeraude. Source Fotonat

Les colibris sont des oiseaux exclusifs du continent américain. Il existe environ 323 espèces au total, dont 246 vivent en Amérique du Sud.

En Argentine, en revanche, on trouve seulement 35 espèces de colibris. Ces petits oiseaux que l’on aperçoit souvent en train de boire le nectar des fleurs sont également appelés “picaflor”.

Caractéristiques générales des colibris

Les plus petits vertébrés à sang chaud

Les colibris sont parmi les plus petits vertébrés à sang chaud du monde. Les colibris mâles les plus petits mesurent environ 57 mm et pèsent environ 1,6 g. La moitié de leur longueur est constituée par le bec et la queue. Le plus grand colibri est le Le géant (Patagona gigas) et pèse seulement 20 grammes.

Une des plus longues migrations

En ce qui concerne la taille et les capacités corporelles, le colibri à taches rousses effectue la plus longue migration connue. Il vole en effet du nord de l’Alaska au Mexique et revient en parcourant 10 000 kilomètres avec un poids de seulement 4 grammes!

Colibrí noir. Source Fotonat

Une vitesse de battement d’ailes impressionnante!



Les colibris ont le battement d’ailes le plus rapide de tous les oiseaux. Le colibri à queue d’épine coquet, bat des ailes 90 fois par seconde, soit 5 400 fois par minute. L’oiseau au bec le plus long par rapport à la taille du corps est le colibri à bec épeautre. Il vit dans les hautes Andes, du Venezuela à la Bolivie. Son bec recourbé vers le haut mesure 10,2 cm, soit quatre fois la longueur de son corps ! Tous les colibris ont une peau épaisse et de fortes plumes.

Un cœur qui bat la chamade

Le rythme cardiaque de certains colibris est impressionnant. Le Colibri améthyste par exemple atteint les 1240 battements par minute en vol. Le colibri couronné de pourpre (Thalurania glaucopis) au repos a un rythme cardiaque de 635 battements par minute à une température corporelle de 41°C.

Contrairement aux idées reçues les colibris peuvent cependant vivre plusieurs années. Le colibri (Selasphorus platycercus) est connu pour vivre jusqu’à 12 ans. Cependant, la durée de vie moyenne de la plupart des colibris est estimée entre 4 et 5 ans.

Ermitaño Canela. Source Fotonat

Les rois du vol stationnaire

Ces oiseaux sont capables de rester en vol stationnaire puis de partir soudainement à 70 km/h! Cette vitesse est permise grâce à sa capacité à faire tourner l’aile de son épaule, combinée avec une vitesse de battement d’aile particulièrement élevé. Le vol stationnaire est celui exécuté lorsqu’ils boivent le nectar des fleurs ou qu’ils nourrissent leurs petits.

Des parades nuptiales hautes en couleur

Pendant la saison de reproduction, les colibris ont une activité de parade nuptiale qui varie selon les espèces. Les mâles commencent à chanter et à montrer leur plumage afin d’attirer l’attention des femelles. Ils prennent également possession d’un morceau de terrain qu’ils défendent contre les autres mâles. Ensuite, ils effectuent des vols qui, dans de nombreux cas, sont si rapides qu’il y a des détails que nos yeux ne peuvent pas percevoir. Les oiseaux du genre Lophornis effectuent des vols circulaires autour des femelles, en spirale et en faisant des acrobaties. Ils complètent également ce dispositif par l’affichage de plumes bleu vif sur leur tête, comme dans le cas de la coquette verte (Lophornischalibea).

Certains mâles du genre Phaetornis se rassemblent pour chanter surtout quand la densité des spécimens est élevée. D’autres mâles ouvrent leur bec en montrant les couleurs de leur bouche et de leur langue d’une couleur qui attire l’attention des femelles. De plus, ces oiseaux savent instinctivement comment se positionner dans les endroits où la lumière du soleil fait ressortir au mieux leurs couleurs. Certains membres du genre Heliomaster perdent complètement leurs couleurs après la saison de reproduction en prenant des couleurs similaires à celles des femelles. Cette pratique est également connue pour d’autres espèces et est appelée éclipse de plumage.

Vous rêvez de visiter l’Argentine et pourquoi pas d’apercevoir un de ces oiseaux emblématiques? N’hésitez-pas à contacter Equinoxe, spécialiste du voyage sur mesure en Argentine depuis 30 ans!

Cet article vous a plu? Vous aimerez aussi :