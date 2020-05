Saviez-vous que le plus petit cervidé du monde était argentin? Il s’agit du Pudu. Il vit dans le sud de l’Argentine et du Chili, Argentine-info vous en dit plus sur ce mammifère de la Patagonie.

Photo d’un bébé Pudu. Source: Pinterest

Qui est donc le Pudu?

Le pudu est un mammifère de la famille des cervidés, originaire de la région andine d’Amérique du Sud. Il est communément appelé Pudu mais aussi cerf, en raison de sa ressemblance avec les autres cervidés portant ce nom. Ce sont les plus petits membres de la famille des cervidés.

Le terme “pudú” vient du mapudungun (langue de la communauté Mapuche). Ce nom est utilisé pour l’espèce du cône sud (Pudu puda). Il existe en effet deux espèces distinctes: le Méphistophiles pudu et le Pudu puda

Après 200 à 210 jours de gestation, la femelle construit un nid de feuilles où se trouve normalement un seul bébé. Le nouveau-né est brun-rougeâtre avec des taches blanchâtres sur le dos et les cuisses, qui disparaissent vers l’âge de 3 mois. Lorsque le faon atteint l’âge de 3 mois, le bout des cornes commence à pousser. Les Pudu atteignent leur maturité sexuelle à un an.

Où peut-on le retrouver?

L’espèce Pudu mephistophiles habite la Colombie, l’Équateur, le Venezuela et le Pérou. Tandis que l’espèce Pudu puda, ne se trouve que dans le sud-ouest de l’Argentine et le centre-sud du Chili.

En Argentine, sa présence s’étend du sud-ouest de Neuquén au sud-ouest de Santa Cruz. Dans le parc national Lanín. Il a en effet été détecté à de nombreux endroits, tant au nord qu’au sud du parc. La zone qui présente néanmoins la plus forte concentration d’individus semble être la partie occidentale des bassins des lacs Epulafquen, Carilafquén et Curruhué.

Au Chili, il se rencontre dans des populations isolées, de la ville de Curicó à la région de Biobío et de façon continue de la région d’Araucanía à la région d’Aysén. Le pudú ne semble être abondant que sur l’île de Chiloé.

Carte de la province de Neuquén. Source Pinterest.

Morphologie du Pudu

Les pudúes mesurent entre 60 et 90 cm de long et 30 à 40 cm de haut, ont une tête courte et pèsent entre 7 et 10 kg.

La couleur varie du brun rougeâtre au gris jaunâtre. Les nouveau-nés présentent un ton brun-rougeâtre avec de petits points blancs ou crème selon les cas.

Ils vivent dans les forêts, dans des zones de sous-bois dense, en particulier les bambous comme la quila ou la coligüe. Leur régime alimentaire se compose de feuilles, d’herbes et d’un large éventail de plantes de la région. Les rares preuves disponibles suggèrent qu’ils sont nocturnes. Ce sont des animaux solitaires, sauf pendant la période de reproduction. Ils vivent au niveau de la mer jusqu’à 1800 mètres.

Leurs principaux ennemis naturels sont les pumas, les chats andins et les grands strigidés. Cependant, la plus grande menace pour leur conservation est la destruction de la forêt indigène par les humains et les chiens domestiques. Les autres dangers qui touchent cette espèce sont la chasse illégale, les accidents avec les voitures et les incendies.

Si l’envie vous prend de découvrir la très belle province de Neuquén pour peut-être avoir la chance d’apercevoir un Pudu, n’hésitez-pas à contacter Equinoxe, créateur de voyages sur mesure depuis 30 ans!

Cet article vous a plu? Vous aimerez aussi: