Difficile à croire si vous n’avez pas l’habitude des grandes chaleurs pendant la période des fêtes mais ça y est, c’est Noël ! Croyez-moi ce n’est pas parce que la neige et que les températures glaciales ne sont pas au rendez-vous qu’on ne célèbre pas Noël en Argentine, bien au contraire ! Et il serait bien dommage que vous ne profitiez pas des traditions locales et des animations de Noël ! Alors nous allons vous faire un petit récapitulatif de tout cela !

Le Père Noël – Pixabay

Comment célèbre-t-on Noël en Argentine ?

Il faut savoir que, parmi les pratiquants, l’argentine compte pas moins de 88% de catholiques ce qui en fait un des pays les plus catholique au monde ! Rappelons par la même occasion que le pape actuel est argentin. Il fut, pour l’anecdote, le premier pape de l’histoire venant du continent américain. Ainsi, le poids de la religion et des cérémonies religieuses ont une place très importante en Argentine. Par conséquent vous ne serez pas surpris d’apprendre que Noël est une fête particulièrement célébrée dans le pays.

Généralement Noël se passe en famille (le 24 au soir ou le 25 pendant midi). Il est cependant fréquent que les plus jeunes après le repas du 24 se rendent dans des bars ou en boite de nuit. Chose très peu courante en France. Il faut savoir que beaucoup de personnes de l’hémisphère Nord n’hésitent pas à se rendre en Argentine pour passer Noël. En revanche les Argentins ont tendance à fuir Buenos Aires et se rendent vers Mar Del Plata ou en Uruguay (vers Punta Del Este). Vous remarquerez que la capitale sera bien plus calme pendant les fêtes.

Quelles sont les traditions et coutumes pendant les fêtes de fin d’année ?

Globalement, on retrouve d’importants points communs entre la façon de célébrer Noël en France et en Argentine. C’est le cas par exemple du sapin de Noël, la chaussette rouge au pied du sapin, les cadeaux… Au niveau du repas, étant donné les températures, des plats froids sont prévus. On retrouve d’une manière générale du poulet, de la bavette, un asado classique, de la dinde, du turrones une confiserie proche du nougat à base d’amande, des fruits secs, une salade de fruits, des glaces.

Si vous vous rendez à un repas plus élaboré dans ce cas vous aurez la chance de manger du lechon (cochon de lait), du cordero (agneau), au four ou à la parilla ou encore un Vitel thonné, un plat fait de filet de veau cuit avec des légumes (carottes, céleri, oignons) dans de l’eau bouillante accompagné d’une sauce au thon et à l’anchois. On mange aussi de la bondiola (partie de longe de porc). On peut également savourer du Centolla (crabe royal de Patagonie), mais c’est beaucoup plus rare !

En accompagnement vous pourrez déguster une ensalada rusa. Il s’agit d’un mélange de pommes de terre, carottes, fèves et mayonnaise. En boisson le vin rouge est souvent de rigueur. Pour trinquer à minuit, on utilise souvent du champagne ou du cidre. Les empanadas peuvent également être servies. Les desserts varient entre de la salade de fruit et de la glace, idéales pour leur fraîcheur, le pan dulce (brioche aux fruits secs qui vient d’Italie) à la confiture, le turrón (spécialité espagnole à base de nougat), le budín (sorte de quatre quarts) et les fruits secs sont aussi typiques de la période de Noël.

Le Turrón, une des spécialité culinaire de Noël – Pixabay

Où célébrer Noël à Buenos Aires ?

Avant le jour officiel de Noël il existe divers lieux pour profiter de l’ambiance de Noël ! Si vous avez des achats de dernière minute à faire, profitez-en pour vous rendre aux célèbres “Galerias Pacificos”, et admirer le sapin de Noël, dressé sous la coupole de cet édifice emblématique.

À noter que vous pourrez aussi profiter de l’ambiance générale de la ville avec les nombreuses décorations (rue Corrientes, Flo Rida…) qui ornent les boutiques pour les achats de Noël ! Pour profiter de l’ambiance vous pourrez également aller dans les restaurants le 25 Décembre (à Palermo ou Recoleta) ou bien encore passer votre soirée de Noël dans les hôtels. En effet il s’agit d’une pratique très courante à Buenos Aires. En revanche il faut penser absolument à réserver avant dans ce cas là. Pour plus de détails, n’hésitez pas à cliquer ici.

Avec tout cela, croyez-moi, vous passerez un très joyeux Noël !

