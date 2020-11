Moins visitée que Salta et Jujuy, la Puna de Catamarca est une destination qui mérite vraiment une visite. Argentine-info vous dit tout sur cette destination!

Cono de Arita dans le salar de Arizaro, province de Salta – Source Wikipédia

Géographie de la Puna

En réalité, ce que l’on appelle la Puna – ou Ecorregión Puna – est une région naturelle de l’altiplano, qui s’étend du sud du Pérou au nord de l’Argentine et du Chili. C’est surtout l’altitude qui délimite la Puna en lui conférant un climat et une géologie si particulière puisqu’elle s’établit au dessus de 3500 mètres d’altitude, donc au dessus des zones boisées, et en dessous de 4800 mètres, donc en dessous des zones enneigées. La végétation est par conséquent plutôt sommaire, se résumant à des hautes herbes et des arbustes ci et là, bien que la partie péruvienne soit un peu plus fournie.

Depuis la capitale de la province de Catamarca (San Fernando del Valle de Catamarca), il y a 500 km jusqu’à la Puna, région haute de la Cordillère des Andes.

Dans cette région, vous aurez peut-être la chance de rencontrer des lamas, des guanacos, des alpagas, des vigognes sauvages, de même que des condors andins ou des flamants roses.

Les habitants de la région cultivent la pomme de terre, la maca, et l’orge. Ils élèvent le lama et ses cousins pour leur laine, mais aussi dans certaines zones de la Puna des chevaux, des ânes et des moutons. Le feu est utilisé pour améliorer la fertilité des terres, mais il représente aussi une menace l’été, d’autant plus que le phénomène de désertification progresse.

Le paso San Francisco Source Wikipedia

Découvrir la Puna

Pour découvrir cette région, l’itinéraire idéal passe par le village de Hualfín, puis par la réserve Laguna Blanca, où vit une des plus grandes colonies de flamants roses du monde. Enfin, il traverse les villages de El Peñon et Campos de Piedra Pómez, avec leurs imposantes formations rocheuses rouges, ocres et jaunes qui dépassent les 50 mètres.

Il est aussi possible de continuer afin de visiter Dunas Blancas (dunes blanches) et de poursuivre jusqu’à Antofagasta de la Sierra, zone comportant plus de 220 volcans, pour terminer par la Quebrada Seca.

