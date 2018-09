Vous êtes de passage dans la capitale Argentine ? Alors dans ce cas nous vous proposons aujourd’hui de visiter l’un des monuments les plus emblématiques de la Capitale: El congreso de la nacion Argentina. En effet le congrès vaut autant le détour que la casa rosada ou bien le puente de Mujer. Ce magnifique bâtiment saura vous émerveiller par son architecture. La surprise vous attend aussi bien à l’intérieur qu’ à l’extérieur. Bonne visite

Congreso – Equinoxe

Qu’est ce que c’est ?

Le Palacio del Congreso de la Nación Argentina ou Palais du Congrès de la nation Argentine est le bâtiment où se déroulent les activités du pouvoir législatif de la république Argentine. Le congrès National est le lieu du pouvoir politique. Il est le siège du Sénat et de la Chambre des députés.

Un peu d’histoire

C’est en 1889 que l’idée de créer le Congrès vue le jour. En effet, le président Celman a lancé un projet de loi qui proposait de créer un bâtiment imposant comme palais législatif pour l’Argentine. L’emplacement choisi fut aussi un choix décisif lors de la construction de celui-ci.

L’emplacement du Congrès

Le congrès de la nation a été positionné de façon à former un axe important autour de l’Avenida de Mayo. Effectivement si vous avez le temps de longer cette jolie avenue vous pourrez trouver d’un côté le siège du gouvernement soit la belle Casa Rosada ainsi que le Cabildo. Il est l’ancien siège de l’administration coloniale et est aujourd’hui un musée sur l’indépendance de l’Argentine. Tandis que de l’autre côté on y trouvera le Congrès, la boucle est bouclée.

La construction du bâtiment

Afin de savoir quel architecte allait pouvoir avoir en charge ce dossier, un concours international a été lancé en 1895. Celui-ci fut remporté par Victor Meano un architecte italien. Il décida de créer son projet sur trois idées centrales : l’académisme, l’éclectisme et le classicisme. A savoir que sa plus belle idée et son plus grand succès lors du concours a été la coupole de quatre-vingts mètres de haut. En effet celle-ci aura pour but de renforcer l’imposance du bâtiment ainsi que sa valeur symbolique.

Par la suite afin que le Congreso soit l’un des monuments les plus importants de la capitale est venue l’idée de lui créer une place. C’est donc en 1905 que cette loi a été adoptée grâce au sénateur Miguel Cané.

En fonction avant d’être terminé

En 1906 les législateurs décidèrent qu’il était temps de commencer la période du pouvoir législatif. Et cela dans le nouveau congrès qui n’était pas encore terminé. C’est donc le 12 mai 1906 que le Palais Législatif fut inauguré. Ce moment important de la ville de Buenos Aires fut réalisé avec la présence du président de l’époque José Figueroa Alcorta. Cependant cette inauguration ne se fit pas dans les conditions que le bâtiment méritât. En effet, elle se fit entre des charpentes de fer ainsi que d’autres éléments de construction.

Monument historique

La construction du bâtiment fut finalement achevée en 1946. Le dernier élément qui a clôturé cette construction fut le revêtement de marbre qui a été placé sur l’extérieur du bâtiment.C’est 47 ans plus tard en 1993 que le pouvoir exécutif national a décidé de déclarer le Palais du Congrès “Monument historique et artistique national“.

Congreso, salle des députées – Equinoxe

Une architecture spectaculaire

De par son architecture impressionnante et imposante, avec son grand nombre de salles et le symbole de ce lieu, le Congreso est le lieu emblématique de la vie politique argentine. Il y a eu et il y aura des combats politiques de grandes ampleurs.

La superficie totale est de 39 210 mètres carrés , la coupole s’élève à 80 mètres , c’est l’une des plus grandes de la ville. Elle est faite en cuivre que le temps a oxydé. Les dépendances les plus remarquables sont le « Salón de los Pasos Perdidos » (salon des pas perdus) et la chambre des députés et des sénateurs.

La visite guidée

Maintenant que vous en savez un peu plus sur ce monument emblématique de Buenos Aires, vous avez surement envie de le visiter. Et bien sachez que cela est possible. Durant 1h-1h30 vous pourrez participer à une visite guidée vous permettant de découvrir les dessous de cette jolie façade. Où ? Avenida Rivadavia, 1864. Juste à côté de la station de métro Congreso sur la ligne A. Quand ? Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi. A 12h30 ou 17h Combien ? Gratuit. Plus d’info ici. Important : Venir environ 15 minutes avant le début de la visite guidée avec son Passeport. Bonne visite VOUS AVEZ AIMÉ CET ARTICLE? A LIRE SUR LE MÊME SUJET Les meilleurs rooftops de buenos aires

Les batiments emblématiques de Buenos Aires

Vivre à Buenos Aires : 20 incontournables