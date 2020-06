El Chaltén, se situe au cœur de la Patagonie. dans la province de Santa Cruz, à 220 kilomètres de El Calafate. C’est la capitale nationale du Trekking! Argentine-info vous dévoile tous ses secrets!

El chalten-Source: Wikipedia

Depuis le centre du village, on peut accéder à de très nombreux sentiers pour se rendre au milieu des glaciers, des fleuves, des lacs et des forêts. Certains chemins sont très accessibles et peuvent être parcourus en une journée, tandis que d’autres, plus difficiles, nécessitent plusieurs jours de marche. Néanmoins, les paysages absolument grandioses récompensent les plus courageux !

Les circuits de trekking les plus connus sont Laguna Torre ( par la vallée du fleuve Fitz Roy), Campamento Poincenot (le chemin remonte sur le fleuve El Chorrillo) et Laguna de los Tres ( au pied du Fitz Roy). Les sommets Fitz Roy et Cerro Torre possèdent respectivement une altitude de 3.376 mètres et de 3.128 mètres, représentant un défi pour les fanatiques d’escalade les plus expérimentés. Dans le cas du mont Fitz Roy, les difficultés résultent de sa hauteur et des contraintes de l’altitude, le Mont Cerro Torre n’est pas plus facile à escalader car il s’agit d’un immense mur de glace quasi vertical. La meilleure époque pour les trekkings dans la région est entre octobre et mars.

Idée de circuit trekking à El Chaltén :

En guise d’échauffement

Voici quelques exemples de trekkings courts que vous pourrez faire en seulement quelques heures.

– Los Cóndores : 45 min – 4km

Un point de vue fréquemment emprunté par les condors avec une vue panoramique sur la ville et les collines

– Chorillo del Salto : 1h – 4km

Il s’agit d’une courte randonnée facile dans la forêt de basse colline, jusqu’à ce que vous atteigniez une belle chute d’eau de plus de 20 mètres de haut.

Las Àguilas: 1h – 6km

Ce circuit vous permettra de profiter d’un point de vue sur le lac Viedma et la steppe.

– Laguna Capri : 3h30 – 7km

Cette belle randonnée vous emmène à un point de vue sur une lagune d’eau bleue entourée de forêt indigène que l’on peut atteindre en moins de deux heures. D’ici, vous pouvez apprécier une vue fantastique sur le massif du Fitz Roy.

La Laguna de Los Tres et le Mont Fitz Roy. Source Pinterest

Les trekkings d’une journée

– Laguna de los Tres : 8 à 9h – 12km .

C’est sans doute la randonnée la plus recherchée avec les vues les plus spectaculaires du massif du Fitz Roy. Ce point de vue naturel est le plus proche des murs imposants du Fitz Roy et de ses flèches de granit périphériques et est sans doute la plus célèbre de toutes les randonnées.

– Laguna Torre : 7 à 8h – 19km

A côté de Laguna De Los Tres, c’est l’autre grand classique. Une promenade dans la vallée qui vous mènera à un site impressionnant de montagnes et de glaciers. Ici se distingue le Cerro Torre, l’une des ascensions les plus difficiles et les plus extraordinaires du monde.

– Pliegue tumbado : 7 à 8h – 21km

La seule randonnée qui ne va pas dans une vallée, mais qui s’élève au-dessus de celle-ci. C’est l’une des vues panoramiques les plus impressionnantes de toute la région d’El Chaltén.

Pour les plus courageux : La boucle du Huemul!

Un circuit de 63km à faire en 4 jours

La ” Vuelta del Huemul” est un trekking inoubliable. Un circuit de quatre jours pour profiter d’environnements et de paysages variés. Marcher à travers des forêts luxuriantes et de hautes prairies, traverser des glaciers et des moraines pour monter jusqu’à 1550 mètres d’altitude et apprécier l’immensité de la glace continentale. Un trekking exigeant pour ceux qui souhaitent vivre une expérience différente dans cette région de la Patagonie sauvage.

