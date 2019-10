Du haut de ses 6 965 mètres d’altitude, le mont Aconcagua est la montagne la plus haute du continent américain. Les montagnards aguerris pourront gravir les 6 965 mètres d’altitude et réaliser l’ascension de la montagne en 20 jours ! Eh oui ! 6 965 m ce n’est pas de la rigolade !

Vous imaginez qu’un tel exploit physique n’est pas accessible au premier touriste venu. Pourtant, ce site incroyable attire beaucoup. C’est pourquoi il existe différentes options touristiques plus accessibles aux débutants. A ce jour, il y existe des trekkings qui permettent d’accéder aux campements de base situés dans le secteur inférieur du sommet.

Vue du mont Aconcagua

Présentation du mont Aconcagua

Cette montagne est située dans le département de Las Heras, dans la province de Mendoza, près de la frontière avec le Chili. En outre, elle fait partie de la cordillère appelée “cordillera Principal”. Il est aussi à noter qu’elle compose partiellement la cordillère des Andes. Comme nous l’avons dit précédemment, c’est le sommet le plus haut du continent américain. De plus, c’est la montagne la plus haute après l’inégalable chaîne de montagnes de l’Himalaya.

Le trekking de 3 jours

Ce court trekking va jusqu’au campement de base Plaza Francia. De là, les visiteurs pourront contempler l’Aconcagua avec une vue impressionnante sur près de 3000 mètres de mur de glace et de roche.

Trekking de 7 jours sur le mont Aconcagua pour les plus ambitieux

Ce trekking permet d’accéder à la Plaza Mulas. Cet autre campement de base, situé sur le chemin du premier, coïncide avec la route qui monte jusqu’au sommet. Notons que la meilleure saison pour réaliser ces trekking se situe entre le 15 novembre et le 15 mars. Le permis pour accéder à ces routes est délivré au “Centro de Visitantes” du parc national General San Martín.

