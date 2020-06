Le Río Mendoza est une rivière de la province de Mendoza, située à l’ouest du pays, au sud de la province de San Juan et à l’ouest de San Luis. La particulartité de cette rivière ? Son eau provient uniquement de la fonte des massifs montagneux de la cordillère des Andes ! Compris entre les massifs de l’Aconcagua -point culminant de la cordillère des Andes- et du Tupungato, le Río Mendoza est connu pour accueillir de nombreuses activités aquatiques. En effet, son eau provenant de la fonte des glaces, le courant du Río Mendoza varie en intensité selon la saison, ce qui vous permet de profiter de différentes activités.

Río Mendoza – Photo : wikipédia

Les activités autour du Río Mendoza

Le Rafting

En hiver, du fait de la fonte plus lente des glaces, le Río Mendoza est assez calme et le rafting vous permettra surtout de profiter des paysages et de la nature qui vous entoure. En été à l’inverse, le rafting vous procurera des sensations fortes.

Vous pouvez profiter du rafting durant une demi-journée ou une journée complète en descendant respectivement 12 et 25 Km. Vous serez équipés d’un gilet de sauvetage et d’un casque qui assureront votre sécurité, en plus des professionnels a votre disposition.

Canopy

Voyagez dans les airs à 40 mètres du sol grâce à une tyrolienne et profitez d’un moment d’adrénaline couplé avec l’émotion que procure le paysage. Profitez d’une demi journée dans les airs pour avoir un point de vue aérien impressionnant de la région.

Excursion en haute montagne

Si vous visiter la région, c’est l’occasion de partir pour une excursion dans les montagnes en passant par la fameuse Ruta 40! C’est un circuit très touristique et vous passerez par des endroits où la vue est imprenable comme à Uspallata. Puis vous ferez un arrêt sur le pont de Picheuta. Pour finir l’escapade à la frontière du le Chili pour admirer le Puente del Inca.

Ballade à cheval

Vous pouvez la choisir pour toute la journée ou simplement de nuit (17h-23H). De plus, les ballades sont accessibles aussi bien aux plus expérimentés qu’aux débutants. Vous irez alors déguster du vin dans des caves dans les environs de Mendoza, profiterez d’un Asado et rentrerez à cheval au coucher du soleil. Si vous voulez emmener vos enfants avec vous, l’age minimum est de 8 ans pour pouvoir profiter de la ballade à cheval de nuit. Cependant, pour une excursion d’un niveau plus expérimenté, votre enfant devra avoir au moins 10 ans.

VTT

Profitez d’un moment fort en sensations en allant faire du VTT dans la vallée de Potrerillos. Bien équipé, le guide parcourra le circuit dans les sentiers désertiques des Andes, à votre vitesse. Tout le matériel est fournit, jusqu’à la barre de céréales et la bouteille d’eau. L’âge minimum est de 10 ans.

Journée Aventure

Vous ne savez pas quoi choisir des activités présentées dans cet article ? Pas de problème, nous avons la solution : La journée d’aventure. Faites une journée complète de 8h30 à 19h pendant laquelle vous commencerez par faire du rafting, puis vous enchainerez par une randonnée puis le canopy, et vous terminerez par le VTT. Prévoyez tout de même le déjeuner qui n’est pas inclus dans le forfait. Surtout, n’oubliez pas de recharger les batteries la veille des activités pour être en pleine forme : rien ne vaut une bonne nuit de sommeil dans un hôtel choisit par nos soins, avant une journée riche en émotions !

