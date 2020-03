Si vous ne connaissez pas encore les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 06 au 13 mars.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Floralis Genérica – Flickr

BALADE | Ciudad en Foco

Ciudad en Foco est un événement consacré à la recherche des histoires et des secrets qui se cachent derrière les icônes de Buenos Aires. Avec un regard singulier et pourtant concis, nous vous invitons à redécouvrir chaque semaine ce que Buenos Aires a à offrir de son patrimoine architectural, historique et paysager mais aussi, de son héritage culturel sans fin.

Où et quand ? Tous les jours, toute la journée | Obelisco, Plaza de la República, Avenida Corrientes 1051

Combien ? Gratuit

BALADE | Floralis Genérica

Le lever et le coucher du soleil marquent le mouvement de cette œuvre en forme de fleur. Ses pétales s’ouvrent le jour et se ferment la nuit. Avec un système hydraulique et des cellules photoélectriques qui lui confèrent son dynamisme unique, cette sculpture était la première du genre.

Où et quand ? Tous les jours, Plaza de la Naciones Unidas | 2301, avenue Figueroa Alcorta

Combien ? Gratuit

VISITE GUIDÉE | San Telmo

Promenez-vous dans le quartier de San Telmo, un lieu où cohabitent antiquaires et bohémiens d’art moderne. Ses grandes maisons sont une approximation du Buenos Aires du XIXe siècle.

Où et quand ? Samedi 7 mars à 15h – Quartier San Telmo

Combien ? Gratuit sur réservation

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Quartier San Telmo

EXPOSITION | Antonio Seguí

Lithographies, photogravures, gravures, aquatintes, sérigraphies, carbolithographies, linogravures et carborundums sont quelques-unes des techniques utilisées par Seguí dans ce groupe d’œuvres où, comme le souligne l’historienne de l’art Camila Palacios : “L’homme anonyme est le grand protagoniste. Avec lui comme grand allié, l’artiste nous fait découvrir des dialogues qui vont du rural à l’urbain, du régional à l’universel et de l’individuel au collectif”.

Où et quand ? du mardi au dimanche et les jours fériés, de 12h à 20h | Museo Nacional del Grabado, Riobamba 985

Combien ? Entrée gratuite

EXPOSITION | Le pouvoir féminin en vedette

Pour la première fois en Amérique latine, le National Geographic présente une sélection de photographies issues de ses archives de plus de 130 ans. Dans “Women – Feminine Power in Focus”, certaines des images les plus pertinentes et les plus captivantes du début du XXe siècle à nos jours sont exposées avec les femmes comme protagonistes principaux, rendant compte de l’évolution que leur image a connue au niveau mondial.

Dia de la mujer : Le dimanche 8 mars de 11h à 21h, l’Usina del Arte rendra hommage à toutes les femmes à l’occasion de la Journée internationale de la femme avec un programme spécial, mettant exclusivement en vedette des artistes féminines. Dans tous les espaces et salles de son bâtiment, il y aura des spectacles en direct, des ateliers, des cours de cuisine, des conférences, des spectacles, des visuels, une foire entrepreneuriale et un grand patio gastronomique.

Où et quand ? Du mardi au jeudi de 14h à 19h ; les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 21h – Salle Laberinto, Usina del Arte, Avenue Caffarena 1

Combien ? Gratuit

MUSÉE | Museo del Banco Central

Le musée de la Banque centrale “Dr. José Evaristo Uriburu” possède une collection de plus de 15 000 pièces de monnaie, billets et documents.

Où et quangd ? du lundi au vendredi de 10h à 16h | Rue San Martín, 216

Combien ? Gratuit

[FERIAS ET FESTIVAL]

FERIA | Feria de l’alimentation biologique et naturelle

Le marché des produits biologiques permet de faire des achats conscients, de consommer de manière responsable et de façon directe producteur-consommateur. Vous pourrez profiter d’une nourriture saine provenant directement de petits producteurs, de tables communautaires, d’étalages de produits naturels, biologiques et durables.

Où et quand ? jeudi 5 de 10h à 16h à l’Av. Colon et à l’Av. Belgrano | vendredi 6 de 12h à 20h à Juramento et Virrey Vertiz | dimanches 8 de 12h à 20h au Parque Las Heras (Palermo) | Mercredi 11 de 10h à 16h – au croisement des avenues Pueyrredon et Las Heras (Recoleta)

Combien ? Entrée gratuite

FERIA | El caminito

Cette foire est située dans la populaire promenade Caminito, dans le quartier de La Boca. Avec ses conventillos peints de différentes couleurs, le Caminito est devenu l’un des circuits les plus emblématiques de la ville et, depuis 1959, il est reconnu comme un musée à ciel ouvert grâce aux nombreuses donations faites par divers artistes et à l’impulsion fondamentale du peintre Benito Quinquela Martín, un voisin du quartier dont le musée est situé à proximité.

Où et quand ? Tous les jours de 11h à 20h | Au croisement des rue Magallanes et Valle Iberlucea

Combien ? Entrée libre

FESTIVAL | Wayra Warmis

Festival de folklore féministe : Dans le désir de construire un monde meilleur, nous vous invitons à participer à ce beau festival ! Ce sera une journée pleine d’activités pour réfléchir, se rencontrer, et partager.

Nous vous attendons pour participer aux ateliers. Venez avec votre instrument, il y aura des guitares, des espaces pour danser et une grille spectaculaire de compagnons musicaux à apprécier.

Où et quand ? samedi 6 mars de 16h à 00h | Av. del Libertador 8465

Combien ? Entrée libre

El Caminito – Youtube

[CONCERTS ET SORTIES]

CONCERT | Miau Trío

Rocío Iturralde, Mariana Michi et Rocío Katz sont les membres de Miau Trío, un groupe vocal original qui propose une expérience musicale, performative et presque humoristique. Les membres de Miau Trío reprennent les styles des orchestres des années 20, 30 et 40, accompagnés par la guitare, le ukulélé, le cuatro vénézuélien et les castagnettes. Leur présentation dans la série Música en el Hall coïncide avec la semaine où l’on célèbre la Journée internationale de la femme et ils auront Julieta Venegas comme chanteuse invitée.

Où et quand ? Mardi 10 mars à 19h | Salle centrale Alfredo Alcón, Théâtre San Martín (Av. Corrientes 1530)

Combien ? Entrée gratuite

CONCERT | En Fuerza Hermana

Un événement de musique en direct. Il y aura différents cycles de récitals sur la terrasse et le patio de la citerne, avec la participation de femmes artistes et de dissidents comme Susy Shock accompagnée de Caro Bonilla, Ignacia, Amor Elefante, Las Ligas Menores, Violeta Castillo, Jazmín Esquivel, Sofía Viola, Marina Fages, Feli Colina, Tita Print, Paula Trama, Weste, Esmeralda Escalante, Malena Villa et autres références.

Où et quand ? Vendredi 6 et vendredi 13 mars à 20 h | El Recoleta (Junín 1930)

Combien ? Entrée gratuite

SORTIE| Held dear

Performance Held dear est la plus récente création de Julyen Hamilton. C’est un spectacle solo sur ce que nous valorisons et ce que nous sommes, en relation avec nos vies, à la fois personnellement et dans le monde. Il utilise l’humour, la poésie, la tragédie et l’ironie pour embrasser et partager des images. Le texte et la danse sont des créations de Julyen Hamilton.

Où et quand ? Mercredi 11 mars à 22 h | Salle Alfredo Alcón (Av. Corrientes 1530)

Combien ? Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

[THÉÂTRE ET CINÉMA]

THÉÂTRE | El príncipe Siddhartha

Le Prince Siddhartha, sous la direction de Paul Alexander Morales, se produit dans une comédie musicale. Plus de vingt acteurs philippins sur scène racontent la vie du chef spirituel, Buddha.

Où et quand ? Vendredi 6 et samedi 7 mars à 20h | Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444)

Combien ? Entrée gratuite, places à récupérer une heure avant le spectacle

CINÉMA | Ida Lupino

Vous pouvez assister à une rétrospective de quatorze longs métrages dans lesquels Ida Lupino a été actrice et/ou réalisatrice, à une époque où la chaire de cinéastes était destinée – presque sans exception – à des réalisateurs masculins.

Où et quand ? Tous les jours jusqu’au 8 mars à 14h, 16h30 et 21h30 | Théâtre San Martín (Av. Corrientes 1530)

Combien ? A partir de 50 ARS

CINÉMA | El día trajo la oscuridad (2013)

“Le jour a apporté l’obscurité” : Une épidémie de rage frappe la petite ville où vivent Virginia et son père. Lorsque Virginia est laissée seule dans la maison, sa cousine Anabel arrive à l’improviste, souffrant d’une étrange maladie.

Où et quand ? Vendredi 13 mars à 14h, 16h30, 19h et 21h30 | Théâtre San Martín (Av. Corrientes 1530)

Combien ? Entrée générale 100 ARS

A la semaine prochaine pour de nouveaux événements et de nouveaux bons plans !