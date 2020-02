Si vous ne connaissez pas encore les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 07 au 14 février.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Jardin japonais

VISITE GUIDÉE | EGLISE ORTHODOXE ET PARC LEZAMA

Venez visiter la première église orthodoxe d’Amérique du Sud, construite en 1901. Vous y découvrirez l’architecture et l’histoire de cette importante paroisse, un trésor qui vaut la peine d’être découvert. Vous visiterez ensuite le Parque Lezama, cette place traditionnelle de Buenos Aires où certains historiens considèrent que Pedro de Mendoza a fondé la première ville de Buenos Aires.

Code vestimentaire : pour les femmes, des jupes et un chall ou un mouchoir pour couvrir les cheveux (Si vous ne portez pas de jupe, vous pouvez opter pour un pantalon long ou un paréo pour vous couvrir). Des hommes avec des pantalons longs.

Où et quand ? Dimanche 09 février de 15h15 à 18h30 – Av. Brasil 315

Combien ? 350 ARS sur réservation

VISITE GUIDÉE | LES HISTOIRES TRAGIQUES

Oseriez-vous faire la visite guidée du cimetière de Recoleta, et venir y découvrir les histoires les plus tragiques? On vous dévoile les histoires de Rufina Cambaceres, Liliana Crociati, et Luz Garcia Velloso, entre autres.

Où et quand ? Dimanche 09 février de 16h à 18h – Av. Junin 1760

Combien ? 300 ARS – réservation par email obligatoire

BALADE| JARDIN JAPONAIS

Le jardin japonais représente un parc typiquement japonais, avec ses lacs, ses ponts et ses chutes d’eau. Celui-ci compte de nombreuses espèces de plantes et d’arbres. Au printemps et en été, c’est un plaisir de voir les fleurs colorées. Il a été construit en 1967, à l’occasion de la visite en Argentine du prince héritier de l’époque, Akihito, actuel empereur du Japon. Les lacs du Jardin japonais sont habités par des centaines de poissons colorés (carpes). Les visiteurs peuvent nourrir les poissons.

A l’intérieur du jardin japonais, il y a un restaurant typique (sushi) et une maison de thé, dans une pagode traditionnelle.

Où et quand ? Av. Casares 2966 – Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 18h

Combien ? 200 ARS

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Feria à Buenos Aires

EXPOSITION|CARTE DES RÊVES LATINO-AMÉRICAINS

Le Parque de la Memoria présente l’exposition Mapa de sueños latinoamericanos de Martín Weber. Pendant plus de vingt ans, l’artiste a parcouru l’Amérique latine en proposant à différentes personnes ou groupes de personnes d’écrire un rêve ou un souhait sur un petit tableau noir et de se laisser photographier. Ainsi, caméra à l’épaule, Martín a voyagé à travers l’Argentine, Cuba, le Mexique, le Pérou, le Nicaragua, le Guatemala, le Brésil et la Colombie, prenant contact avec des communautés indigènes, des professeurs d’université, des familles de la classe moyenne, de jeunes étudiants et des enfants, parmi tant d’autres.

Où et quand ? Du lundi au vendredi, de 10h à 18h et les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 19h – Avenida Costanera Norte Rafael Obligado 6745.

Combien ? 3000 ARS

MUSÉE |MUSEO EVITA

Inauguré en 2002 pour commémorer le 50e anniversaire de la mort d’Eva Perón, le musée Evita présente une magnifique exposition qui raconte la vie intense d’Evita de manière divertissante et très intéressante. Vivez un voyage à travers des photographies, des vidéos et des documents de l’époque. Le musée Evita est un lieu exceptionnel pour découvrir une partie importante de l’histoire de l’Argentine. Le musée présente ses expositions de manière dynamique et divertissante, devenant ainsi le lieu idéal tant pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire d’Evita que pour ceux qui veulent en savoir plus ou qui veulent se souvenir.

Où et quand ? Du mardi au dimanche, de 11h à 19h, Av. Lafinur, 2988.

Combien ? Entrée générale 90 ARS

MUSÉE | MUSÉE DE L’HUMOUR

Son but est de préserver, de rechercher et d’exposer le patrimoine artistique lié à l’illustration, au dessin et à l’animation. Elle possède également la Marche de la bande dessinée, qui fait partie de son patrimoine depuis 2015.

Où et quand ? Les lundis, mercredi, jeudi et vendredi de 12h à 19h, les weekend et jours fériés de de 10h à 20h – Av. de los Italianos 851 – Puerto Madero.

Combien ? 50 ARS. Entrée gratuite le mercredi

[FERIAS ET FESTIVAL]

FERIA | LA FERIA DE CONSOMMATION RESPONSABLE

L’objectif de la foire est de promouvoir la durabilité et la consommation responsable, à travers un espace de sensibilisation et de diffusion des questions “vertes”, afin que les produits proposés soient fabriqués avec le minimum d’impact environnemental possible. Tous les objets sont fabriqués à partir de matériaux recyclés, réutilisés, organiques et/ou sans produits chimiques.

Parmi les plus de 50 stands de jeunes designers et artistes qui participent volontairement à l’initiative, beaucoup favorisent également l’inclusion sociale et intègrent des personnes qui ont été laissées à l’écart du système économique.

Où et quand ? Tous les dimanches de 10h à 18h – Av. Presidente Julio A. Roca, au croisement des rues Bolívar y Perú

Combien ? Entrée libre (gratuit)

FESTIVAL| MAGIC FESTIVAL

L’événement de la spiritualité et de la croissance personnelle ouvrira à nouveau les portes des thérapies complémentaires, de l’astrologie, de l’ésotérisme, du bien-être personnel et de l’univers émotionnel. Cet événement rassemblera un large éventail de professionnels sur des sujets liés à la manifestation de la nouvelle spiritualité, au bien-être, à la santé, aux connaissances occultes, aux arts divinatoires et aux mystères en général. Stands, cadeaux, activités, ateliers, bar à bière artisanale, nourriture végétalienne, musique et bien d’autres surprises vous attendent. Vous y trouverez des produits, services et ateliers.

Où et quand ? Samedi 08 et dimanche 09 février de 16h à minuit – El Taller de Omar, 1245 Fitz Roy

Combien ? à partir de 500 ARS sur réservation

FESTIVAL| FESTIVAL RACHMANINOV

Récital de la Saint-Valentin. Un moment romantique, à savourer seul ou accompagné, par Ana Fau, l’une des plus importantes pianistes classiques d’Argentine. Des œuvres de Haendel, Chopin, Debussy et Rachmaninov seront interprétées.

Où et quand ? Vendredi 14 février à 19h – Esmeralda 857, au 4e étage (accès par des escaliers).

Combien ? Pré-vente à 550 ARS, 600 ARS sur place (capacité limitée)

[CONCERTS ET SORTIES]

Intérieur du Théâtre Colón

CONCERT|ALEJANDRO LERNER

Alejandro Lerner se produira avec son piano au prestigieux Teatro Colón avec le plus grand orchestre symphonique, dans le cadre du festival “Únicos”, en interprétant “Mes classiques symphoniques”. Venez y passer un moment incroyable, dans la salle la plus importante d’Amérique Latine et l’une des plus reconnues au monde ! Profitez d’une version symphonique classique avec un orchestre incroyable et des arrangements impressionnants. Ne le manquez pas : c’est l’un des moments les plus importants et les plus passionnants de sa carrière.

Où et quand ? Samedi 08 février de 17h à 19h – Cerrito 628

Combien ? à partir de 500 ARS sur réservation

SPECTACLE | BIEN DE TANGO II

Un étonnant spectacle de musiciens, de danseurs et de chanteurs rend hommage au 2×4 dans un spectacle vibrant plein de magie et d’émotion. Fidèle à son esprit classique et tango, “Bien bailado y Bien porteño” nous ravit avec des scènes originales et colorées de 16 artistes talentueux qui habillent le tango des chorégraphies les plus délicates. “Bien bailado y bien porteño” est la rencontre idéale pour s’enthousiasmer pour l’un des spectacles les plus complets et au rythme de la musique de tango la plus vibrante.

Où et quand ? Vendredi 07 et Samedi 08 février à 20h – Centre culturel Borges – Viamonte 525, Buenos Aires

Combien ? à partir de 750 ARS

SORTIE |CAFE ET NETWORKING

La proposition du groupe est de rencontrer des personnes intéressantes tout en dégustant un bon café. Profitez de ces événements pour élargir votre réseau de connaissances, découvrir de nouvelles personnalités et cultures et passer un bon moment. Si vous n’avez jamais participé, vous pouvez venir seul ou accompagné.

Où et quand ? Dimanche 09 février à 17h – Café Dean & Dennys, Echeverría 2302, Buenos Aires

Combien ? Prix des consommations, entrée gratuite

[THÉATRE ET CINÉMA]

THÉÂTRE|I LOVE STAND UP

Huit années de suite que le Stand Up show se produit au Paseo la Plaza. C’est le spectacle qui a remporté le prix du meilleur monologue de Stand Up. Il est une excellente alternative théâtrale pour se vider l’esprit de manière amusante et détendue.

Il y a plusieurs comédiens avec des styles différents. En plus d’être les professeurs de Stand Up in Paseo la Plaza, chacun propose son propre monologue touchant des questions de la vie quotidienne avec un ton humoristique, reflétant et faisant rire le public (à partir de 16 ans).

Où et quand ? Samedi 08 février à 21h – Théâtre “The Cavern” Avenida Corrientes 1660

Combien ? 300 ARS

THÉÂTRE|BERLÍN EN BUENOS AIRES

“Berlín en Buenos Aires” est une histoire d’amour entre un collaborateur des nazis et une chanteuse juive. Elle parvient à se sauver de l’extermination grâce au fait que Hanns, amoureux d’elle, change son identité et la transforme en star de théâtre. Après la “chute de Berlin” en 1945, ils s’enfuient à Buenos Aires…

Une œuvre qui vous plonge dans les limites de l’être et de l’identité, dans les limites de l’amour et de la survie. Elle brise les faibles fondations sur lesquelles repose le présent, en concevant un avenir incertain et impensable.

Où et quand ? Samedi 08 et Dimanche 09 février à 20h – Théâtre “MAIPO KABARET” Esmeralda 443

Combien ? 600 ARS

CINEMA|EL PRÍNCIPE

Chili, juste avant qu’Allende n’assume la présidence ; Jaime, un jeune homme de vingt ans, solitaire et narcissique, poignarde son meilleur ami, El Gitano, dans un élan apparemment passionné. Condamné à la prison, il rencontre El Potro, un homme âgé et respecté, une rencontre inattendue qui révèle en lui un profond besoin d’affection.

Où et quand ? Vendredi 7 et vendredi 14 février, à 22h30 – Cinéma MALBA Av. Figueroa Alcorta 3415

Combien ? Entrée générale 140 ARS