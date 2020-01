Si vous ne connaissez pas encore les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 10 au 17 janvier.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Jardin botanique de Buenos Aires

VISITE GUIDÉE | CABALLITO SUR

Situé au centre de la ville de Buenos Aires, ce quartier rempli d’histoire nous invite à parcourir quelques unes de ses rues pavées pour apprécier son paysage dans le merveilleux quartier anglais. Ce sera également l’occasion d’entrer dans le “mercado del progreso” et de connaitre les anecdotes du tramway qui s’est transformé en musée mobile.

Où et quand? Samedi 18 janvier à 17h. Rendez-vous au croisement de l’avenue Rivadavia et de la rue Del Barco Centenera.

Combien? Gratuit

VISITE GUIDÉE | PUERTO MADERO NOCTURNE

Venez participer à une visite nocturne du fameux port de Buenos Aires. Vous découvrirez alors un des quartiers les plus jeunes de la ville, un lieu idéal pour profiter de la gastronomie, les arts et la vie nocturne.

Où et quand? Le 4ème vendredi de chaque mois à 20h. Rendez-vous au croisement de l’avenue Alicia Moreau de Justo et de la rue Macacha Güemes

Combien? Gratuit

BALADE | JARDIN BOTANIQUE

Le jardin botanique est un lieu agréable pour se balader et se détendre. Vous pourrez parcourir ses allées pour y découvrir les différentes espèces autochtones d’Argentine et d’ailleurs.

Sur une surface de 7 hectares, le jardin botanique accueille quelques 6000 espèces végétales, une bibliothèque botanique, trois jardins de styles, cinq serres ( dont une, de style art nouveau qui a été promue à l’exposition universelle de 1900). Vous y retrouvez également une grande collection de sculptures, et une maison de style anglais où se déroulent spectacles d’art et ateliers.

[MUSÉES ET EXPOSITIONS]

Musée des beaux arts de Buenos Aires

EXPOSITION| LA MIRADA EXCÉNTRICA DE CÉSAR PATERNOSTO

L’exposition que présente César Paternosto aux musée national des beaux arts de Buenos Aires réunit des œuvres des années 60, (qui se démarquent par l’usage de la couleur et les formes ondulantes) et des années 70 (avec leur étonnante géométrie minimaliste). Certaines de ces œuvres sont présentées au public pour la première fois.

Où et quand? MNBA, avenue del Libertador 1473. Du mardi au vendredi de 11h à 20h. Samedi et dimanche de 10h à 20h.

Combien? 200 pesos

MUSÉE | MUSÉE DU CINÉMA

Le musée du cinéma Pablo Ducrós Hicken est dédié à la préservation, l’investigation et la diffusion du patrimoine audiovisuel argentin. Il y a une salle de projection pour 60 personnes et une collection dédiée à l’histoire du cinéma argentin. On peut retrouver également une bibliothèque et vidéothèque avec plus de 90 milles films.

Où et quand ? Agustín R. Caffarena 51, La Boca. Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 11h à 18h. Le week end de 10h à 19h.

Combien ? 50 pesos.

EXPOSITION| BIFOCAL DE IVÁN NAVARRO

Iván Navarro explore à travers son oeuvre la dimension esthétique et politique de l’électricité au moyen d’altérations perceptuels qui activent sensoriellement et psychologiquement le spectateur. L’artiste réinvente des objets quotidiens pour questionner les institutions de pouvoir et réfléchir au passé chilien.

Où et quand ? MACBA, Av. San Juan 328. Tous les jours de 11h à 19h.

Combien ? Entrée générale 150 pesos

[FERIAS ET FESTIVALS]

Patio de los lecheros

FERIA | FERIA ARTISANALE PLACE MANUEL BELGRANO

Envie de vous balader, de regarder des petits stands, d’acheter quelques souvenirs ou des cadeaux à offrir ? Cette feria est faite pour vous. Tissus faits mains, céramiques, portefeuille et chaussures en cuir, nécessaire à maté, bracelets, anneaux, instruments de musique, encens, marionnettes… Voici autant de choses que vous pourrez trouver en allant à la feria artisanale de Belgrano.

Où et quand ? Place Manuel Belgrano : Av. Juramento y Vuelta de Obligado. Samedis, dimanches et jours fériés, de 8h à 18h.

Combien ? Gratuit.

FERIA | PATIO DE LOS LECHEROS

Le “Patio de los Lecheros” est un espace gastronomique et culturel idéal pour profiter en famille ou entre amis. Le Patio offre un large choix gastronomique, un marché de producteurs indépendants, une brasserie artisanale, une pépinière, des jeux et des ateliers de jardinage pour les enfants mais également de la musique live.

Où et quand? Avenue Donato Álvarez al 200. Mardi et mercredi de 18h à 00h. Du jeudi au dimanche de 12h à 01h.

FESTIVAL | FIBA: Festival Internacional de Buenos Aires

Le festival international de Buenos Aires, FIBA, réunit à chaque édition le meilleur du théâtre, de la musique, des arts visuels et de la danse. C’est, depuis 1997, un des rendez-vous culturels les plus importants de la région.

Cette année, le festival s’articulera autour de 4 thèmes : le genre et la diversité, l’environnement, l’intégration et la technologie.

Où et quand? Du 23 janvier au 1er février dans différents lieux de Buenos Aires. Pour connaitre toute la programmation : http://festivales.buenosaires.gob.ar/2019/fiba/es/home

[ SORTIES ET CONCERTS ]

Planetarium de Buenos Aires

CONCERT | PAULA MAFFÍA ACÚSTICO ÍNTIMO

Paula Maffía célèbre 20 ans de compositions. Au cours de ce concert elle vous fera profiter de compositions du passé du présent et du futur dans un spectacle intime et acoustique au chaleureux café Vinilo

Où et quand? Cafe Vinilo, Gorriti 3780. Vendredi 17 janvier à 23h30.

Combien? 400 pesos

CONCERT | LA FAMILIA DE UKULELE

Une nuit parfaite pour accompagner son cocktail estival en bougeant son squelette!

La familia de Ukuleles réarrange et compose des chansons dans le style classique des années 20 aux années 50. La signature sonore de ce groupe est basé sur le ukulélé, instrument traditionnel hawaïen, qui, grâce à sa polyvalence et sa douceur, apporte au sextet sa personnalité originale

Où et quand? Samedi 18 janvier à 21h. Niceto club Avenue Cnel. Niceto Vega 5510.

Combien? 600 pesos

SORTIE | EN MOVIMIENTO

Quand nous sommes assis devant un ordinateur par exemple, nous avons la sensation d’être immobiles. Mais rien n’est plus loin de la réalité! À niveau cosmique tout est en mouvement! C’est ce que propose de vous montrer ce spectacle astronomique pour tout public.

Où et quand? Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento y Belisario Roldán). Du mardi au vendredi à 16h. Samedi, dimanche et jours fériés à 16h30 et 18h30

Combien? 200 pesos

[THÉÂTRE, SPECTACLE ET CINÉMA]

Centre Culturel Recoleta

CINÉMA | Latinoamérica, territorio en disputa

À l’heure actuelle, l’Amérique latine traverse une crise sociale économique et culturelle, où chaque pays se dispute comment seront les prochaines années dans la région. “Latinoamérica, territorio en disputa” le documentaire de Nicolás Trotta et Esteban Alfredo Cuevas est un travail incontournable pour tous ceux que cela intéresse de construire une analyse et générer le débat sur les relations de forces qui s’opposent dans la région.

Où et quand? MALBA, avenue Figueroa Alcorta 3415. Les dimanches de janvier à 18h

Combien?

THÉÂTRE | JUGANDO EN LA CIUDAD

C’est l’histoire de deux voisins très drôles qui se retrouvent sur le trottoir pour jouer. À travers les marionnettes, la musique et l’humour ces deux amis pourront apprendre, conjointement aux spectateurs à protéger l’eau, les animaux, à recycler et réutiliser, à manger sainement, à respecter et prendre en compte l’autre en acceptant ses différences. Une proposition participative y amusante pour apprendre à préserver l’environnement et essayer de construire un monde où tout le monde vivrait mieux.

Ce spectacle s’adresse aux enfants de 2 à 9 ans.

Où et quand? Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Av. San Juan 350. Samedi 18 janvier de 18h à 19h.

Combien? gratuit