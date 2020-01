Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 10 au 17 janvier.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Costanera Norte, Buenos Aires

VISITE GUIDÉE | CORRIENTES NOCTURNE

Cette visite guidée nocturne propose un parcours parmi les icônes de la culture portègne: cinémas, théâtres, libraires, pizzerias et le meilleur hommage au tango! Pour cette visite il est nécessaire de réserver avant, et sera suspendue en cas de pluie.

Où et quand? Deuxième vendredi de chaque mois à 20h. Rendez-vous à l’angle de l’avenue Corrientes et l’avenue Leandro N. Alem.

Combien? Visite gratuite

BALADE | BUENOS AIRES PLAGE

Comme chaque été, retrouvez Buenos Aires plage! Cet événement se déroule dans le Parque de los Niños et le Parque Indoamericano. Ce sont des plages de sable artificielles, avec des parasols, chaises longues et douches. Différentes activités sont proposées pour que les familles puissent profiter du soleil à l’air libre.

Où et quand? Parque de los Niños, Av. Cantilo (Colectora) y Av. General Paz. Núñez / Parque Indoamericano, Av. Escalada y Av. Castañares. Villa Soldati. Du mardi au dimanche et jours féries de 10h à 20h. Jusqu’au 1er mars.

Combien? Entrée libre et gratuite

BALADE | COSTANERA NORTE

Un parcours pour la seule avenue de la ville qui longe la rivière. La Costanera Norte est un passage parralele au Rio de La Plata, qui unit le quartier Recoleta avec la cité universitaire, en passant par Palermo. Au cours de cette balade vous trouverez des espaces verts, centres commerciaux, artistiques et dansables, mais également des lieux sportifs et de repos.

Où et quand? Avenida Costanera Rafael Obligado. Accessible tous les jours

Combien? Accès libre et gratuit.

[MUSÉES ET EXPOSITIONS]

Musée des beaux-arts de Buenos Aires

EXPOSITION| NORAH BORGES AU MUSEO DE BELLAS ARTES

Cette exposition est un événement car c’est la première fois que les œuvres de Norah Borges vont être exposées au musée des beaux arts de Buenos Aires.

Cette exposition analyse la vie artistique de l’artiste à travers des œuvres de différentes époques, provenant de 28 collections publiques et privées. Il sera proposé de lier les mondes qu’a vécu Borges, depuis sa formation, et jusqu’à son travail singulier en tant qu’illustratrice de l’avant-garde espagnole et argentine. Sera aussi exposé de la documentation personnelle et bibliographique qui la placent sur la scène artistique des années 1920 et 1930.

Où et quand? MNBA, Av. Del Libertador 1473. Du mardi au vendredi de 11h à 20h. Samedi et dimanche de 10h à 20h.

Combien? Entrée pour les non-résidents: 200 pesos. Mardi et résidents: gratuit

MUSEE | MUSÉE HISTORIQUE NATIONAL

Ce musée nous permet d’en apprendre plus sur l’histoire de l’Argentine. Ce sont des histoires en relation avec la Révolution de Mai et la Guerre d’Indépendance mais aussi l’histoire pré hispanique de l’Amérique du Sud et notamment de l’Argentine.

Où et quand ? Defensa 1600. Tous les jours sauf lundi et mardi de 11h à 18h.

Combien ? entrée libre et gratuite

MUSÉE |MUSÉE QUINQUELA MARTÍN

Le musée des Beaux Arts de la Boca des Artistes Argentins appelé “Benito Quinquela Martín”, est situé en plein coeur de la Boca. L’intention de cet artiste était de créer un centre de développement culturel, et éducatif. Attaché aux principes éducatifs, le musée promeut une conception de l’art comme un facteur décisif dans les processus quotidiens d’identité.

Où et quand ?Av. Pedro de Mendoza 1843/35, La Boca. Du mardi au vendredi de 10h à 18h et le week-end de 11h15 à 18h.

Combien ? Gratuit

[FERIAS ET FESTIVALS]

Intérieur du théâtre Colón

FERIA | Estacion federal

La station fédérale est un marché où l’on retrouve des produits de tout le pays, fabriqués par de petits entrepreneurs. Vous pourrez trouver de tout: depuis les meilleurs vins de Mendoza, jusqu’aux jouets didactiques artisanaux, en passant par l’artisanat du cuir, de l’argent et bien d’autres encore.

Une autre proposition de la station est de boire un café au bar, où vous serez accueillis par des personnes sourdes et où vous devrez passer votre commande en langue des signes! Vous pouvez également participer à des ateliers de jardinage, formations et échanges, dans un cadre privilégié : au cœur du “bosque de Palermo”

En achetant à la station fédérale, vous optez pour un mode de consommation responsable, vous encouragez un entrepreneur, vous supportez une ONG et vous repartez avec des produits de la meilleure qualité!

FESTIVAL | COLONIE D’ÉTÉ AU THÉÂTRE COLÓN

Le théâtre Colon ouvre ses portes à une nouvelle expérience ludique pour les enfants de 6 à 13 ans.

La colonie du théâtre propose un espace artistique, récréatif et interdisciplinaire. Une immersion de cinq jours dans le langage expressif du corps à travers la danse, la musique et le chant. Mais également des spécialités scéniques techniques: la scénographie, les costumes, le montage et la photographie.

Où et quand? Du 13 janvier au 7 février. Teatro Colon, Libertad 621

Pour plus d’information et inscription : https://teatrocolon.org.ar/es/temporada-2020/colon-para-chicos/produccion/colonia-de-verano

FERIA | Buenos Aires market

Le vendredi 10 et samedi 11 janvier, la feria itinérante d’aliments gourmets commencera l’année au Parque Saavedra. Le Buenos Aires Market proposera de profiter du week-end avec un marché de producteurs à ciel ouvert, food trucks, tables communautaires etc.

Où et quand? Parque Saavedra. De 17h à minuit

Combien? Entrée libre et gratuite

[ SORTIES ET CONCERTS ]

CONCERT | MIRANDA!

Miranda! est un groupe de rock argentin, qui a déjà reçu de nombreux prix parmi lesquels : le prix MTV Latinoamerica, le prix Carlos Gardel ou encore le Prix Konex et j’en passe. Le groupe revient au Niceto Club pour présenter ses nouveaux singles mais également partager ses plus grands succès.

Où et quand? Niceto Club, Niceto Vega 5510. Le vendredi 17 janvier à 20h30

Combien? 900 pesos

SORTIE | CRYSTAL BAR

Ne manquez pas d’admirer un coucher de soleil depuis le Crystal bar, le bar le plus haut de la ville. Vous serez accueillis dans une ambiance chic, le lieu est entouré de grandes fenêtres qui offrent une vue panoramique incomparable sur la capitale argentine.

Où et quand ? Les mardis de 19h à 1h et du mercredi au samedi de 19h à 2h – Piso 32 del Alvear Icon Hotel, Puerto Madero

Combien ?$ $ $

SORTIE | BAR LA ACADEMIA

L’Academia est un bar traditionnel de l’avenue Callao. Vous pourrez choisir entre les trois salles aux ambiances distinctes. La première est le salon de café à proprement parler. Dans les deux autres salles en revanche, pas question de boire un café, mais plutôt de se divertir autour des nombreuses tables de billard.

Où et quand? Callao 368. Ouvert tous les jours, 24h/24.

[THÉÂTRE, SPECTACLE ET CINÉMA]

Musée d’art latino-américain de Buenos Aires

THÉÂTRE | IMPROCRASH

Improcrash est une troupe d’improvisation qui propose un spectacle interactif et 100% improvisé! En effet, tout au long de la soirée, le public pourra proposer les titres, thèmes et styles qu’il souhaite voir se développer sur scène. Un spectacle original, interactif, où vous êtes sûrs de ne pas vous ennuyer!

Où et quand? Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Le vendredi 10 janvier à 20h30.

Combien? 500 pesos

CINEMA | UNA BANDA DE CHICAS

“J’ai changé la basse pour la caméra” raconte Marilina Giménez, qui, jusqu’en 2013 a formé le groupe Yilet avec deux amies. De là est né un recueil autobiographique commun, qui confronte différents dilemmes depuis la perspective du genre. Que se passe-t-il lorsque les femmes jouent la musique qu’elles choisissent? Que se passe-t-il quand leurs corps sur scene sont agressifs et sensuels? Un tour pour la nuit à Buenos Aires où différentes voix forment un “groupe de filles”.

Où et quand? MALBA, Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415 .Les samedis de janvier à 23h.

Combien? Entrée générale 140 pesos

CINEMA | LA PROTAGONISTA

Même si Paula est actrice de profession, elle travaille d’autre chose. Un jour, alors qu’elle donne un cours dans un café, Paula empêche un vol par hasard et se converti en protagoniste fugace des journaux télévisés et de la presse. En peu de jours cette notoriété disparaît, pendant que Paula déambule entre cours, fêtes et villas d’inconnus.

Où et quand? MALBA, Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415 .Les vendredis de janvier à 21h.

Combien? Entrée générale 140 pesos