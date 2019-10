Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 11 au 18 octobre.

A noter : ce samedi 12 octobre est la fête nationale argentine : le Jour du Respect de la Diversité Culturelle. Pour cela, certains lieux publics peuvent changer d’horaires. De plus, le lundi 14 sera férié (en raison de la fête nationale qui tombe un samedi). Il est probable que beaucoup de musées, restaurants ou autres soient fermés. N’oubliez pas de vérifier avant de partir à la découverte de la ville !

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Promenade au bord du Río de la Plat dans le Parque de los niños – Source myma

BALADE | PARQUE DE LOS NIÑOS

Ce parc se situe au nord de la ville et au bord du Río de la Plata. En toute saison on peut s’y balader à pied ou en vélo. Et l’été le parc se transforme en plage artificielle ; détente garantie !

Où et quand ? Av. Intendente Cantilo – Núñez . Tous les jours, de 8h à 19h.

Combien ? Gratuit.

VISITE GUIDÉE (NOCTURNE)| AVENUE CORRIENTES

L’avenue Corrientes est bien connue à Buenos Aires. Ses nombreux théâtres, cinémas l’ont rendue célèbre. Sur le trottoirs, des étoiles en l’honneur d’acteurs argentins évoquent Hollywood et rappellent que la capitale argentine est aussi la ville des théâtres et des cinémas.

Où et quand ? Point de rendez-vous : Av. Corrientes y Av. Leandro N. Alem (esquina CCK). Tous les 2e vendredis du mois, à 20h.

Combien ? Gratuit.

VISITE GUIDÉE| ART URBAIN, LA BOCA

La Boca est un quartier haut en couleurs. De nombreux artistes y sont venus décorer les murs des immeubles. L’art urbain est très représentatif du quartier.

Où et quand ? Point de rendez-vous : av. Benito Pérez Galdós y av. Almirante Brown. Tous les 2e samedis du mois, à 11h.

Combien ? Gratuit.

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

MUSÉE | MUSÉE DE LA PASSION “BOQUENSE”

Pour tout savoir sur le club de foot Boca, 31 fois champion d’Argentine et fondé en 1905 par des immigrés génois, la Bombonera est le lieu idéal. Au programme : visite du stade et des vidéos et objets qui retracent l’histoire de cette équipe de foot iconique.

Où et quand ? 805, Brandsen, La Boca. Tous les jours de 10h à 18h (les horaires changent les jours de match).

Combien ? 230 pesos argentins pour le musée et le tour express du stade. 260 pesos argentins pour le tour complet.

EXPOSITION | NUDOS SALVAJES

Pour la première fois en Argentine a lieu une rétrospective de Jean-Michel Othoniel. Cet artiste français contemporain est à l’origine d’imposantes œuvres en verre qui sont devenues son signe distinctif. Ses créations sont aussi surprenantes que gigantesques, un artiste à découvrir !

Où et quand ? Centro Cultural Kirchner : Bouchard 350. Du mercredi au lundi, de 12h à 20h, fermé le mardi.

Combien ? Entrée libre et gratuite.

MUSEE | MUSÉE DE CARLOS GARDEL

Si vous connaissez ce fameux chanteur, vous pouvez si vous ne l’avez pas encore fait, visiter sa maison ou il y à vécu avec sa mère jusqu’en 1933. Vous trouverez de ses objets personnels mais également certaines de ses œuvres.

Où et quand ? Jean Jaurés 735. Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 11h à 18h et le week end de 10h à 19h.

Combien ? 50 pesos, gratuit le mercredi.

[FERIAS ET FESTIVAL]

FERIA | FERIA DE CONSUMO RESPONSABLE

C’est le premier lieu établit de manière permanente dans Buenos Aires, dans lequel les vendeurs et créateurs peuvent vendre leurs produits issus du développement durable.



Où et quand ? Tous les dimanches de mars à décembre de 10h à 18h – Avenida Pres. Julio A. Roca 500

Combien ? Gratuit.

FERIA | BUENOS AIRES MARKET

Le festival gastronomique est dédié aux plats les plus représentatifs de la cuisine argentine tels que le locro, empanadas, humitas, carbonada, tamales, viandes rôties, gâteaux, chocolat chaud, churros, gâteaux frits et autres recettes. Vous pourrez également profiter de plusieurs activités pour toute la famille.



Où et quand ? Parque Chacabuco : AV. ASAMBLEA Y EMILIO MITRE. Samedi 12 au dimanche 13 octobre de 11h à 19h.

Combien ? Entrée gratuite.

FESTIVAL | “FOOD FEST BA”

Le Food Fest est un festival qui propose une nouvelle conception des food trucks pour profiter de ce que les Argentins appellent nourriture “gourmet” dans une ambiance détendue et avec des activités culturelles, des concerts et des spectacles.

Où et quand ? La Rural : Av. Sarmiento 2704. Le samedi 12 octobre de 13h à minuit. Le dimanche 13 de 13h à 22h.

Combien ? Entrée gratuite.

[CONCERTS ET SORTIES]

La Bombonera aux couleurs de l’équipe de Boca Juniors

SORTIE| LE STADE DE BOCA JUNIORS

L’équipe de Boca est l’une des deux équipes emblématiques du football à Buenos Aires. Inauguré en 1940, ce stade est devenu mythique. Certains disent même qu’assister à un match de football là-bas est la plus intense des expériences sportives…

Où et quand ? BRANDSEN 805.

Combien ? Prix variable, à consulter sur place.

SORTIE| LE GRAND PRIX JOCKEY CLUB 2019

Si vous avez envie de sortir un peu de Buenos Aires, voilà l’occasion parfaite. En effet, le Grand Prix Jockey Club est une course équestre nationale qui se dispute sur 2.000 mètres dans l’Hippodrome de San Isidro. Bien que cet hippodrome se situe dans la province de Buenos Aires (accessible en train depuis la gare de Retiro, en un peu moins d’une heure), cet événement vaut le détour ; pour les passionnés ou les curieux !

Où et quand ? Hippodrome de San Isidro : accès par AV. MÁRQUEZ et TELLIER ou pas AV. MÁRQUEZ et FLEMING. Samedi 12 octobre à partir de midi.

Combien ? Entrée libre et gratuite par la tribune Paddock.

CONCERT|”JAM SESIÓN ROCK AND PUB ” : LUIS SALINAS

Le guitariste, chanteur et compositeur argentin, Luis Salinas, est de retour pour interpréter un répertoire des plus variés. Une soirée pour voyager dans le temps et les genres musicaux, voilà ce que propose cette session musicale.

Où et quand ? Mr Jones Bues Pub : Saavedra 399, Ramos Mejía Buenos Aires. Vendredi 11 octobre à 22h.

Combien ? Entre 450 et 500 pesos argentins. Entrées en vente sur le site.

[THÉATRE – SPECTACLE – CINÉMA]

THÉATRE | “TEBAS LAND”

Pour écrire “Tebas Land”, le dramaturge franco-uruguayen Sergio Blanco s’est inspiré du mythe d’Oedipe. Il adapte l’idée du parricide à la vie du saint européen du IVème siècle : Saint Martin. Mis la pièce s’éloigne de l’aspect immoral du parricide pour se centrer sur les possibilités esthétiques et artistiques de le représenter. Sergio Blanco nous offre ainsi une réflexion sur l’art théâtral.

Où et quand ? Sala México : México 3554. Mercredi 16 octobre à 20h.

Combien ? 340 pesos argentins en ligne et 380 à la billetterie (México 3554).

THÉATRE | ” EL CURIOSO INCIDENTE DEL PERRO A MEDIANOCHE “

La pièce de Simon Stephens, récompensée par de nombreux prix depuis son inauguration en 2012, se base sur le best-seller de Mark Haddon. C’est l’histoire de Christopher, un adolescent sensible et qui a une vision du monde différente de celle des autres. Après avoir appris la mort du chien de s voisine, il décide de mener l’enquête pour trouver le coupable. Ça le mènera à découvrir beaucoup de choses sur lui-même et sur son entourage.

Où et quand ? Théâtre Maipo : Esmeralda 443. Du 10 au 20 octobre à 19h et à 20h30.

Combien ? Entre 600 et 700 pesos argentins. Possibilité d’acheter son billet en ligne.

CINÉMA| “VARDA PAR AGNÈS”

Le documentaire sur Agnès Varda, hommage à cette pionnière de la Nouvelle Vague et monument du cinéma français, est à l’affiche des cinémas de Buenos Aires. L’occasion de revenir sur son oeuvre unique qui a su dépasser les frontières.

Où et quand ? Arte Multiplex : Av. Cabildo 2829. Tous les jours à 14h05.

Combien ? 165 pesos argentins: Possibilité d’acheter son billet en ligne.