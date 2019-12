Si vous ne connaissez pas encore les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 13 au 20 décembre.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Tranvía historique de Buenos Aires

VISITE GUIDÉE | TRANVÍA HISTÓRICO

Le tram à Buenos Aires a cessé de fonctionner en 1961 mais il est toujours possible de monter à bord du dernier actif de la ville. Le tram historique (tranvía histórico) vous amène pour un trajet de 2km. Accompagné d’un guide, vous serez replongé dans l’histoire du tram de la ville de Buenos Aires grâce aux petites histoires et anecdotes. En plein cœur du quartier Caballito, vous aurez l’occasion de découvrir le quartier anglais d’une autre manière. Les rues pavées et la tranquillité qui règne sauront vous faire passer un moment agréable.

Où et quand ? Au croisement entre la rue Emilio Mitre & José Bonifacio. Le samedi de 16h à 19h15. Le dimanche de 10h á 12h45 puis de 16h à 19h15. Fermé les autres jours de la semaine et les jours fériés.

Combien ? Entrée gratuite

VISITE GUIDÉE | AVENUE ALVEAR NOCTURNE

Parcourez l’avenue Alvear, au cœur du quartier Recoleta, où se détachent les résidences et palais de style français.

Où et quand ? Point de rendez-vous Plazoleta Carlos Pellegrini, au croisement des rue Alvear et Cerrito. Vendredi 20 décembre, à 20h. (il est recommandé d’arriver 10 minutes avant)

Combien ? Gratuit

BALADE | PARQUE DE LOS NIÑOS

Ce parc se situe au nord de la ville et au bord du Río de la Plata. En toute saison on peut s’y balader à pied ou en vélo. L’été le parc se transforme en plage artificielle ; détente garantie !

Où et quand ? Av. Intendente Cantilo – Núñez . Tous les jours, de 8h à 19h.

Combien ? Gratuit.

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Catedral Metropolitana de Buenos Aires

EXPOSITION | UN MUNDO FELIZ DE ERNESTO DOMECQ

Dernière chance de découvrir cette exposition, qui se terminera le 19 décembre !

L’exposition aborde d’un point de vue critique les problématiques sociales qui tournent autour des conflits armés, le pouvoir hégémonique et la perte des valeurs humaines. Les œuvres, avec une esthétique surréaliste, fondent deux univers apparemment étrangers : le martial et le civil, créant un personnage illusoire, difforme, comme métaphore de l’animalité et de la brutalité de la condition humaine.

Où et quand? Espacio Cultural OEI, Paraguay 1514. Du lundi au vendredi de 10h à 19h.

Combien? Gratuit

EXPOSITION | ART PRE-HISPANIQUE ET COLONIAL

Le musée national des beaux arts a inauguré deux nouvelles salles d’exposition permanente où sont exposées près de 400 œuvres pré-hispaniques réalisées par les cultures du nord-ouest de l’Argentine, entre le V siècle avant J.C et le XV siècle de notre aire, et des œuvres d’art colonial.

Où et quand? Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Mardi à vendredi: de 11h à 20h. Samedi et dimanche: de 10h à 20h.

Combien? 200 pesos. Gratuit le mardi et pour les résidents en Argentine

Musée | La Cathedral de Buenos Aires

Située Plaza de Mayo, la Catedral Metropolinata de Buenos Aires a été conçue en 1692. L’architecte s’est directement inspiré du Palais Bourbon de Paris. La cathédrale abrite les cendres du grand Libérateur d’Argentine et héros du processus d’indépendance sud-américaine, le Général José de San Martín. Vous pourrez assister à la relève de la garde toutes les deux heures.

Où et quand ? Du lundi au vendredi de 7h30 a 18h30, samedi et dimanche de 9h a 18h45 – Av. Rivadavia y San Martín – Centro

Combien ? Activité gratuite ou visites guidées du lundi au vendredi à 11h15

[FERIAS ET FESTIVALS]

Feria Costanera Sur

FERIA | LE MARCHÉ

Les 13 et 14 décembre vous pourrez participer à la première édition nocturne du marché, feria de gastronomie française. À l’occasion de cette édition inédite, en plus des habituels plats et produits français vous rencontrerez différents artisans et designers pour trouver vos cadeaux de Noël.

Où et quand ? Plaza Perú, Av. F. Alcorta y Salguero, Vendredi 13 et samedi 14 décembre.

Combien? Gratuit

FESTIVAL | GRL PWR

Le festival GRL PWR fait sa premiere apparition à Buenos Aires. Dirigé à tout public, avec une proposition fraiche, diverse et pleine de talent, et une programmation certifiée 100% féminine, trans, non binaire, travestie et personnes LGBTQ. Vous y retrouverez les artistes Sara Hebe, Julieta Venegas, Paula Maffia & Sons, Loli Molina et bien d’autres. Ainsi que de nombreux ateliers.

Oú et quand ? Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Le samedi 14 décembre, à partir de 15h30

Combien ? À partir de 700 pesos Plus d’information et réservation : https://www.cckonex.org/

FERIA | FERIA DE COSTANERA SUR

La Feria de Costanera Sur est un marché aux puces attractif situé tout près de Puerto Madero. Vous y trouverez des antiquités, des livres, des objets d’artisanat, des objets de collection et des objets décoratifs.

Où et quand ? Samedi et dimanche de 10h à 20h. Avenida Calabria.

Combien ? Gratuit.

[CONCERTS ET SORTIES]

CONCERT | AMNISTIA INTERNACIONAL

Une édition du festival pour les droits humains avec la devise « jouons les morceaux qui importent ». Vous y retrouverez les groupes et artistes : El Kuelgue, Lisandro Aristimuño, Louta, Bándalos Chinos, Barbi Recanati et bien d’autres.

Où et quand ? Estadio Obras, Av. Libertador 7395. Dimanche 15 décembre, à partir de 14h.

Combien ? À partir de 990 pesos

SORTIE | LA TRAMA – ESPACIO DE CREATIVIDAD

La Trama est un bar à l’ambiance chaleureuse et conviviale. Le nom complet du bar montre que la création libre et en particulier la musique sont centrales et des éléments fondateur de l’esprit du bar. Venez vous détendre autour d’un verre ou d’un dîner et profiter des soirées rythmées par la musique en direct. Le mardi soir, le micro appartient à tous et chacun peut monter sur scène pour chanter, lire un texte ou partager quelque chose. Nous vous recommandons vivement La Trama, et pas seulement le mardi soir !

Où et quand ? México 1500. Du mardi au samedi à partir de 17h. Fermé le dimanche et le lundi.

Combien ? Entrée gratuite.

SORTIE | PEÑA DE LOS ABRAZOS

Cette peña qui a lieu une fois par mois réuni de nombreux artistes de la scène folklorique actuelle. Dans une ambiance festive et chaleureuse, vous pourrez profiter de la musique traditionnelle argentine, effectuer quelques pas de danse mais aussi vous régaler au “patio de comida”. Ce sera aussi l’occasion de découvrir disques, livres et artisanat à la petite feria qui accompagne la peña.

Où et quand? Espacio Cultural Nuestros Hijos, Av. del Libertador 8151. Samedi 14 décembre, atelier de danse à 20h, peña à 21h30.

Combien? 150 pesos

[THÉÂTRE ET CINÉMA]

Cinéma INCAA Gaumont

CINEMA | APURIMAC. EL DIOS QUE HABLA

Quatre communautés avec plusieurs siècles d’histoire à 3700 mètres d’altitude au milieu de la cordillère péruvienne, unies par un rituel ancestral nous invitent à découvrir un rite de rénovation du pont Q`eswachaca et nous offrent la possibilité d’un autre regard sur le monde.

Où? Cinema Gaumont espace INCAA, Rivadavia 1635. Pour plus d’information : http://www.incaa.gov.ar/

THEATRE | CAMPO MINADO

Un projet qui réuni des vétérans argentins et anglais de la guerre des Malouines pour explorer, trente-sept ans après, qu’est-ce qui reste dans leur esprit de cette expérience. En une séquence de films converti en machine à remonter le temps, ce qui combattirent sont transportés dans le passé pour reconstruire leurs souvenirs de guerre et leur vie après la guerre. Campo minado enquête sur les marques laissées par la guerre, la relation entre expérience et fiction et les milles formes de représentation de la mémoire.

Où et quand? Teatro San Martin, Av. Corrientes 1530. Du jeudi au dimanche à 20h. (Dernière représentation le dimanche 15 décembre)

Combien? À partir de 190 pesos