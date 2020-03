Si vous ne connaissez pas encore les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 13 au 20 mars !

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Feria de San Telmo

BALADE | Avenue Corrientes

La rue Corrientes est une des avenues emblématiques de l’Argentine qui, avec les nouvelles œuvres de l’urbanisme, se transforme chaque nuit en point de rencontre entre artistes, commerçants et voisins afin de découvrir et de profiter de l’infinité d’options qui font de Buenos Aires une ville unique.

De 19h à 2h du matin, entre l’avenue Callao et Libertad, l’avenue a une zone piétonne. Venez vivre l’expérience de la rue Corrientes.

Où et quand ? Tous les jours de 19h à 2h | Avenue Corrientes (entre les avenues Callao et Libertad)

Combien ? Entrée libre

VISITE GUIDÉE | San Telmo

Promenez-vous dans le quartier de San Telmo, un lieu où cohabitent antiquités, bohème et art moderne. Ses grandes maisons sont un clin d’œil au Buenos Aires du XIXe siècle.

Où et quand ? Samedi 14 mars à 15h | Quartier San Telmo

Combien ? Gratuit sur réservation

VISITE GUIDÉE | Circuit du pape en bus

Une promenade sensible à travers la vie et l’œuvre du pape François.

Participez à cette tournée pour être ému par les anecdotes, les enseignements, les valeurs et les souvenirs du Pape. Elle commence dans les lieux qui ont marqué son enfance dans le quartier de Flores, passe par la cathédrale métropolitaine et traverse les rues que Jorge Bergoglio a parcourues lorsqu’il était archevêque de la ville.

Où et quand ? Samedi 14 et dimanche 15 mars à 15h | Avenue Rivadavia

Combien ? Gratuit sur réservation

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Centre culturel Kirchner

MUSÉE | LE MUSÉE HISTORIQUE NATIONAL

A l’intérieur du parc Lezama se fait l’entrée dans ce musée dédié à l’histoire du pays. Adolfo Carranza, historien argentin et homme public du XIXème siècle a fondé ce musée dans l’espoir d’accumuler et d’exposer des objets et œuvres témoignant de l’histoire du pays. C’est mission réussie : de l’art préhispanique à la figure de San Martín, un parcours historique grâce à une multitude de supports (toiles, objets, armes, vêtements…) permet un voyage dans le temps exceptionnel.

Où et quand ? De mercredi à dimanche de 11h à 18h | Museo Histórico Nacional – Defensa 1600, Buenos Aires

Combien ? Entrée gratuite

MUSÉE|CENTRE CULTUREL KIRCHNER

Le Centre culturel Kirchner est un espace culturel qui fait partie du Patrimoine Historique National ! Anciennement cet imposant bâtiment était le siège du Courrier Central de Buenos Aires. Un édifice riche en histoire donc, qui accueille de nombreuses expositions et concerts.

Où et quand ? De mercredi à dimanche de 12h à 20h | Centre Culturel Kirchner, Sarmiento 151 (Centro), Buenos Aires

Combien ? Entrée gratuite

MUSÉE| MUSÉE DU CINÉMA

Situé dans le quartier de la Boca, le musée du cinéma retrace l’histoire du septième art en Argentine. Tout au long du 20ème siècle, la production cinématographique argentine est devenue l’une des plus importantes d’Amérique Latine. Les cinéphiles seront ravis de retrouver également les différents objets qui ont servi à la création cinématographique : caméras, projecteurs, scripts…

Où et quand ? Mardi à vendredi de 11h à 18h et samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 19h | Agustín R. Caffarena 49, (La Boca).

Combien ? À partir de 50 pesos argentins.

[FERIAS ET FESTIVAL]

FERIA| FERIA DE RECOLETA

La Feria de Recoleta est connue pour son artisanat ! Ce grand marché propose de nombreux stands sur le parc et attire des milliers de visiteurs les fins de semaine ! Vous pourrez également assister à des spectacles de rues, des spectacles musicaux, du théâtre… Vous pouvez également en profiter pour visiter le Cimetière, le Centre Culturel ou le musée des Beaux Arts !

Où et quand ? Durant les weekend et les jours fériés de 11h à 20h. Plaza Francia – Avenida Pueyrredón y Avenida Del Libertador, (Recoleta), Buenos Aires.

Combien ? Entrée libre et gratuite

FERIA | SAN TELMO

Tôt le matin et tous les dimanches depuis 1970, la feria de San Telmo rassemble plus de 20 milles visiteurs chaque semaine. Vous retrouverez parmi les vendeurs tout ce que vous voudrez allant de la nourriture à des antiquités.

Où et quand ? Tous les dimanches de 10h à 17h – Defensa 120.

Combien ? Entrée gratuite

FESTIVAL |Gran Festival Celta San Patricio

Venez fêter la Saint Patrick a l’occasion du Festival celtique… Musique, danse et bonne ambiance seront de la partie.

Où et quand ? Samedi 14 mars à 19h30 | Avenue Solis, 475

Combien ? À partir de 400 ARS

Théâtre Colón

[CONCERTS ET SORTIES]

CONCERT | Karol G

Karol G en concert. Avec l’une des voix les plus identifiables de la pop latine, Karol G s’est fait un nom à la fois comme partenaire de duo – elle a travaillé avec la superstar du reggaetón Nicky Jam, la légende du reggae Shaggy et le maître du piège latin Anuel AA – et comme auteur-compositeur-interprète dont la voix acrobatique et les paroles honnêtes peuvent s’accommoder de tous les styles de pop latine.

Où et quand ? Vendredi 13 mars à 19h | Luna Park, Av. Madero 420

Combien ? à partir de 1 900 ARS

CONCERT | Piano mécanique

Le seul piano mécanique argentin dans un bar pour un mini concert de musique. Le temps d’un instant, nous avons découvert quelques trésors inédits du patrimoine musical argentin. Le fantôme de la pulpería joue de la Zamba, de la Chacarera, du Tango ou même du Fox Trot.

Où et quand ? Du mercredi au dimanche à 20h30 | Pulpería Quilapán, Defensa 1344

Combien ? Entrée gratuite (prix des consommations)

SORTIE | Clave 13/17

Le cycle Clave 13/17, est pensé et organisé par des filles et des garçons de 13 à 17 ans qui donne lieu aux nouvelles expressions adolescentes de la Ville. Il y aura des conférences, des ateliers et la meilleure musique en direct à écouter entre amis.

Participez à l’atelier Chicxs x Chicxs. Expression corporelle avec Juliana Rocca

Où et quand ? Dimanche 22 mars de 17 à 19 h | Centre Culturel Recoleta, Junin 1930

Combien ? Gratuit

[THÉÂTRE ET CINÉMA]

THÉÂTRE | Happyland

La pièce de Gonzalo Demaría mise en scène par Alfredo Arias est de retour. Un spectacle impensable qui nous ramène à l’époque de l’exil d’Isabelita en Patagonie, à la nostalgie de son passé de cabaret au Panama.

Où et quand ? de mercredi à dimanche à 20h30 | Teatro San Martín, Avenida Corrientes 1530

Combien ? À partir de 210 ARS

OPÉRA | Nabucco

Nabucco est une tragédie lyrique en quatre parties sur une musique de Giuseppe Verdi et un livret en italien de Temistocle Solera, basée sur l’Ancien Testament et la pièce Nabuchodonosor d’Anicète Bourgeois et Francis Cornue. Elle a été créée le 9 mars 1842 à la Scala de Milan, avec Giuseppina Strepponi dans le rôle d’Abigaille.

Où et quand ? Mardi 17, mercredi 18, samedi 21 mars à 20h

Combien ? A partir de 550 ARS

CINÉMA | Salem’s Lot

A l’occasion de la semaine de la terreur, profitez pour revivre l’une des projection organisée par le théâtre San Martin.

ÉTATS-UNIS, 1979. Dir. : Tobe Hooper. Un écrivain, revient dans sa ville natale après une longue absence. Il découvre bientôt que les villageois se transforment en vampires

Où et quand ? Mercredi 18 mars à 14h et 18h | Salle Leopoldo Lugones, Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530)

Combien ? A partir de 100 ARS

A la semaine prochaine pour de nouveaux événements et de nouveaux bons plans !