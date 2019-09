Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 14 au 20septembre.

[BALADES & VISITES GUIDÉES]

Parque Lezama – source Turismo Buenos Aires

BALADE | PARQUE LEZAMA

Cet espace vert du quartier de San Telmo fut l’un des parcs les plus luxuriants de la ville. Il abrite aujourd’hui le Museo Histórico Nacional. Sculptures, monuments (entre autres celui dédié à Pedro de Mendoz, premier fondateur de Buenos Aires), mirador et fontaine rendent ce lieu charmant et propice à une balade pour prendre un bon bol d’air frais.

Où et quand ? PASEO COLON AV. y BRASIL AV. Tous les jours.

Combien ? Gratuit

BALADE | PARQUE MUJERES ARGENTINAS

Situé dans le quartier de Puerto Madero, célèbre pour ses noms de rues exclusivement féminins, le Parque Mujeres Argentinas rend hommage aux femmes qui ont marqué l’histoire du pays. Il fut inauguré en août 2007 et a été le siège des Jeux Oympiques de la jeunesse qui ont eu lieu en 2018 dans la capitale argentine. Une place centrale et différents niveaux caractérisent ce parc qui vous offrira une vue panoramique sur la ville.

Où et quand ? MANSO JUANA 800. Ouvert 24heures sur 24.

Combien ? Entrée gratuite.

VISITE GUIDÉE | ART URBAIN DANS LA BOCA

Ce quartier est bien connu pour les nombreuses peintures qui colorent les murs des maisons et édifices. La Boca a éte habitée par de nombreux artistes qui lui ont donné ces couleurs réjouissantes. Le peintre le plus connu est sûrement l’argentin Benito Quinquela Martín. Lieu emblématique de la culture de l’art urbain, La Boca a même accueilli le festival “Color BA” en 2016.

Où et quand ? Point de rendez-vous : BROWN, ALTE. AV. y PEREZ GALDOS, BENITO AV. Le deuxième samedi du mois à 11h et le troisième mardi du mois à 15h. Les prochaines visites se feront donc le samedi 14 septembre et le mardi 17.

Combien ? Gratuit mais nous vous conseillons de réserver en ligne.

[MUSÉES & EXPOSITIONS]

MUSÉE | MUSEO NACIONAL DE ARTE DECORATIVO

Ce musée nous propose un parcours à travers les salons du palais de la famille Errázuriz Alvear. Passionnée d’art et d’antiquités, cette grande famille nous a laissé une précieuse collection d’œuvres européennes et orientales à découvrir dans la collection permanente du musée.

Où et quand ? Av. del Libertador 1902. DU mardi au dimanche, 12h30-19h.

Combien ? Entrée gratuite le mardi. Prix des autres jours à consulter sur place.

MUSÉE | MUSEO DE ARTE MODERNO : UNE HISTOIRE DE L’IMAGINATION

L’exposition “Une histoire de l’imagination” est un voyage dans le temps et le territoire argentin. Elle inclut plus de 250 œuvres d’art du XVIIIème siècle à nos jours et d’horizon géographiques divers : la Pampa, le littoral et le Nord-Ouest argentin. Trois axes s’entrecroisent et tissent la cohérence entre les œuvres exposées : la nature, le corps féminin, la violence. Une exposition surprenante et enrichissante !

Où et quand ? Av. San Juan 350 . Lundi, mercredi, jeudi et vendredi . de 11h à 19h. Samedi et dimanche de 11h à 20h. Jusqu’au 27 octobre 2019..

Combien ? 50 pesos, entrée gratuite le mercredi.

MUSÉE | MUSEO HISTÓRICO SARMIENTO

Ce musée est riche d’une grande offre culturelle. Il vous propose en effet une exposition permanente sur “Sarmiento, oeuvre et héritage” qui donne à voir des objets personnels de l’intellectuel comme son uniforme militaire, les médailles et distinctions militaires ainsi qu’un exemplaire original de son premier journal et de ses premiers livres. De plus, plusieurs expositions temporaires agrémenteront votre visite. En ce moment vous trouverez par exemple une exposition sur l’histoire du recensement en Argentine, ou encore une autre exposition intitulée “Par amour de animaux”. Profitez donc de cet espace riche et varié.

Où et quand ? Cuba 2079. De mardi à vendredi de 10h à 18h. Samedi et dimanche de 11h à 19h.

Combien ? Entrée gratuite.

[FERIAS & FESTIVALS]

FERIA | PLAZA RIVADAVIA

Le parc Rivadavia, un des plus grands parcs de la ville, est le lieu où se déroule une feria de livres, revues et disques anciens. Collectionneur ou simple passant, vous trouverez sûrement votre bonheur. Nous vous conseillons de profiter de cette feria pour aller au contact d’Argentins passionnés. Si vous vient l’envie d’une petite pause, le café El Coleccionista situé juste en face de la feria (Av. Rivadavia 4929) saura vous accueillir !

Où et quand ? Av. Rivadavia 4800. Tous les jours.

Combien ? Entrée gratuite.

FESTIVAL | FESTIVAL CLAVE 13/17

Ce week-end arrive à Buenos Aires un festival pensé et organisé par des adolescents entre 13 et 17 ans. C’est donc l’occasion de voir comment s’exprime cette jeunesse de Buenos Aires et d’assister à une multitude de concerts : Perras On The Beach, Perotá Chingó, Chita…

Où et quand ? Centro Cultural Recoleta : Junín 1930. Samedi 14 et dimanche 15. De 11h à 22h.

Combien ? Entrée gratuite.

FESTIVAL | FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE MIGRANTE

Le dixième festival dédié au Cine Migrante propose 72 films de 37 pays différents. Le programme est riche et varié qui permet de fêter le jour de l’immigré qui est célébré en Argentine tous les 15 septembre (ce dimanche).

Où et quand ? Plusieurs lieux de projection, adresses à vérifier en ligne. Du 12 au 22 septembre.

Combien ? Entrée gratuite.

[SORTIES & CONCERTS]

SORTIE| JAZZ NIGHT

Une soirée de jazz en live est organisée dans le cadre du Festival Buenos Aires Jazz. Le festival a établi le Brothers Club comme unique lieu de représentation. Au Brothers Club ce samedi, c’est un quatuor qui vous fera vibrer au son de ce genre musical unique !

Où et quand ? The Brothers Club : Av. Cnel Niceto Vega 5572. Le 14 septembre à 23h.

Combien ? Entrée gratuite.

SORTIE| MICRO OUVERT A LA TRAMA

La Trama est un bar à l’ambiance chaleureuse et conviviale. Le nom complet du bar est La Trama – espace de créativité. La création libre et en particulier la musique sont centrales et des éléments fondateur de l’esprit du bar. Venez vous détendre autour d’un verre ou d’un dîner et profiter des soirées toutes rythmées de musique en direct. Le mardi soir le micro appartient à tous et chacun peut monter sur scène pour chanter, lire un texte ou partager quelque chose. Nous vous recommandons vivement La Trama, et pas seulement le mardi soir !

Où et quand ? La Trama – Espacio de Creatividad : Mexico 1500. Tous les mardis à partir de 21h30.

Combien ? Entrée gratuite.

CONCERT| ORCHESTRE NATIONAL DE MUSIQUE ARGENTINE

L’orchestre national de musique argentine propose une découverte ou re-découverte de compositrices argentines (Claudia Montero, Lilián Saba y Alicia Terzian). A l’occasion de ce concert Lilián Saba elle-même accompagnera l’orchestre au piano : un concert à ne pas rater !

Où et quand ? Centro Cultura Kirchner : Sarmiento 151. Le 18 septembre à 20h.

Combien ? Entrée gratuite et à retirer individuellement au CCK.

[THÉÂTRES, SPECTACLES & CINÉMAS]

CINÉMA | CLAUDIA

Le scénariste argentin Sebastián de Caro nous propose une comédie toute en légèreté. Claudia est organisatrice d’événements et prend son travail très à cœur. Lorsqu’une collègue lui propose de la remplacer pour organiser un mariage, l’obsession de Claudia pour les détails va marquer le début d’une longue série de péripéties.

Où et quand ? Espacio INCAA Sala Gaumont : Av. Rivadavia 1635. 14h40 et 22h45.

Combien ? 30 pesos argentins.

THÉÂTRE| EL DIARIO DEL PELUDO

Cette pièce de théâtre est un drame qui retrace la présidence d’Yrigoyen. La légende raconte qu’on lisait au président un journal dans lequel tout n’était que bonne nouvelle. Le “Peludo”, surnom que les Argentins ont donné à Yrigoyen, ignorait complètement la crise dans laquelle le pays était plongé, en particulier pendant son second mandat. La pièce donne à voir ce profond décalage entre la réalité socio-politique et ce que le président se plaisait à lire, entre la voix de la rue et les hautes sphères du pouvoir.

Où et quand ? El Método Kairos : El Salvador 4530 . Le samedi à 23h.

Combien ? 350 pesos argentins.

THÉÂTRE| PARTE DE ESTE MUNDO

Cette pièce de théâtre en est déjà à sa huitième saison avec plus de 350 représentations. C’est une mise en scène et adaptation des poèmes et contes de Raymond Carver. L’idée centrale est celle du dialogue : public et comédiens partagent ce moment assis autour d’une table. Chaque représentation est pour cela unique car l’improvisation et le dialogue font le sel de cette pièce de théâtre atypique.

Où et quand ? Timbre 4 : Av. Boedo 640. Le 14 à 22h45.

Combien ? En ligne : 340 pesos argentins. A la billetterie : 380 pesos argentins.