Si vous ne connaissez pas encore les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 14 au 21 février.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Un des temples de Villa Crespo – Wikipédia

BALADE | COSTANERA SUR

La Costanera Sur était la promenade la plus populaire pendant la première moitié du XXe siècle, lorsque les habitants de la ville se baignaient dans el Río de la Plata. Il y avait un spa dans les environs, ainsi que de nombreux restaurants, brasseries (la plus importante était la brasserie de Munich, aujourd’hui convertie en Centre des musées de Buenos Aires et abrite le Musée de l’humour). C’est l’endroit idéal pour se promener, faire du vélo, du jogging ou passer la journée en famille.

Où et quand ? Tous les jours – Avenue Achaval Rodriguez, 1150

Combien ? Gratuit

VISITE GUIDÉE |ART URBAIN À LA BOCA

Ce n’est pas un hasard si le quartier de La Boca est tant coloré : des artistes et des peintres de renom y habitaient autrefois. Le plus remarquable a été Benito Quinquela Martín. Son œuvre est accompagnée de fresques plus récentes, comme celles peintes en 2016 lors du festival “Color BA”.

Où et quand ? Mardi 18 février à 17h – au croisement de l’avenue Brown, Alte et de l’avenue Perez Galdos, Benito.

Combien ? Gratuit sur réservation

VISITE GUIDÉE | LES TEMPLES DE VILLA CRESPO

Promenez-vous dans les rues de Villa Crespo et découvrez la diversité des cultes religieux qui coexistent dans le quartier. Cela vous permettra d’en découvrir un peu plus sur ce quartier.

Les visites guidées se font à pied et nécessitent une inscription préalable. Ils sont suspendus en cas de pluie.

Où et quand ? Samedi 15 février à 17h – au croisement de l’avenue Córdoba et de l’avenue Scalabrini Ortíz

Combien ? Gratuit sur réservation

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Planétarium de Buenos Aires – Wikimédia

EXPOSITION |VIVEN ACOMPAÑANDO EL SECRETO SIN NOMBRARLO II

L’exposition de Santiago Villanueva présente des œuvres de la période surréaliste d’Eolo Pons (1914-2009). Pons a peint et vécu une grande partie de sa vie en Argentine. Villanueva travaille avec un groupe d’artistes contemporains qui revisitent le fantastique ou l’animisme.

Où et quand ? Du mardi au vendredi de 14h à 19h et les samedis de 15h à 19h (jusqu’au 7 mars) – Galería Nora Fisch, Avenida Córdoba 5222,

Combien ? Gratuit

EXPOSITION | DE LA TERRE À L’UNIVERS

Le désir de comprendre l’Univers est peut-être la plus ancienne expérience intellectuelle de l’humanité. Venez partager un impressionnant voyage dans le temps et l’espace qui vous permettra de découvrir l’Univers et ce que la science nous a révélé.

Où et quand ? Du mardi au vendredi à 13h, à 14h et à 17h, le week-end à 13h30, 14h30 et 19h30 – Planeterio, Avenue Sarmiento 1425

Combien ? 200 ARS

MUSÉE | MUSÉE D’ART MODERNE

Le Musée d’art moderne abrite une immense production d’art contemporain des années 1940 au XXIe siècle, ainsi que des œuvres importantes d’auteurs internationaux tels que Salvador Dalí, Pablo Picasso, Joan Miró et Henri Matisse.

Où et quand ? Le lundi et du mercredi au vendredi de 11h à 19h et le week-end de 11h à 20h (fermé le mardi) – Avenue San Juan, 350

Combien ? Entrée générale 50 ARS (gratuit le mercredi).

[FERIAS ET FESTIVAL]

FERIA | FERIA DE CAMINITO

Cette feria est située dans le quartier La Boca. Avec ses conventillos peints de différentes couleurs, le Caminito est devenu l’un des circuits les plus emblématiques de la ville et, depuis 1959, il est reconnu comme un musée à ciel ouvert grâce aux nombreuses donations faites par divers artistes.

Dans la “Feria de Artistas Plásticos de Caminito“, vous trouverez des artistes contemporains qui exposent et vendent leurs œuvres inspirées par l’environnement coloré et le sentiment du tango.

Depuis 24 ans, il existe également une foire artisanale dans la région, où plus de 100 artisans proposent leurs produits, tels que le cuir, le bois, les métaux, le tissu, la céramique, la fusion du verre, le fileteado et le travail de l’or, entre autres.

Où et quand ? Ouvert tous les jours de 11h00 à 20h00 – Au croisement des avenues Magallanes et Valle Iberlucea

Combien ? Gratuit

FESTIVAL | BUENA VIBRA

Le plus beau festival du monde s’agrandit et arrive à l’Hippodrome de Palermo ! Le samedi 15 février, Buena Vibra fêtera une nouvelle édition avec une programmation de luxe : Fito Paez, Marilina Bertoldi, Miranda, Lisandro Aristimuño, El Kuelgue et bien d’autres artistes.

Cet évènement combine musique, art, gastronomie, fêtes et salons d’entreprises, pendant plus de 12 heures.

Où et quand ? Samedi 15 février à partir de 13h – Hippodrome de Palermo, Avenue del Libertador 4101

Combien ? 1900 ARS

FESTIVAL | CARNAVAL PORTEÑO

Le carnaval est célébré tous les week-ends de février et les jours fériés, en plein air, et dans différents quartiers de Buenos Aires. Les murgas sont les protagonistes qui animent avec des danses, des sifflets, des tambours, des cymbales et autres. Pendant les nuits du carnaval, les groupes sont évalués en fonction des couleurs et des applications de leurs costumes, de la chorégraphie, des rythmes et du nombre d’artistes sur scène.

Où et quand ? Les samedis de 19h à 02h et les dimanche de 19h à 00h – Dans différents quartiers de la ville (voir image ci-dessous)

Combien ? Gratuit

Programme du Carnaval Porteño – Source

[CONCERTS ET SORTIES]

CONCERT | OZUNA

La superstar mondiale du reggaeton revient en Argentine le 21 février prochain pour se produire à Buenos Aires. Il ne fait aucun doute qu’Ozuna a gagné sa place sur la scène reggaeton. Il s’est imposé comme l’une des références du genre dans le monde entier avec son deuxième album Aura et de nombreux singles qui ont battu des records dans les charts, certains avec d’autres artistes tels que Daddy Yankee, Natti Natasha, Post Malone, Nicky Jam, Romeo Santos, Bad Bunny, Anuel, J Balvin, Cardi B, Jennifer Lopez, Selena Gomez, Luis Fonsi, Rosalia et bien d’autres.

Où et quand ? Vendredi 21 février à 21h – Movistar Arena, Humboldt 450

Combien ? À partir de 3000 ARS

SORTIE | LOS BARES NOTABLES

Une bonne option, pour ceux qui souhaitent découvrir les traditions locales, est de visiter los Bares Notables que possède la ville. Ils se distinguent par leur architecture, leur antiquité ou leur pertinence locale. Vous pouvez vous rendre au Café Tortoni, le plus ancien de la ville, fondé en 1858, qui était un lieu de rencontre pour des personnalités de renom telles que Carlos Gardel, Jorge Luis Borges, Luigi Pirandello, Federico García Lorca, Julio Cortázar et Arthur Rubinstein, entre autres. Vous pouvez également visiter El Querandí, El Faro ou Bar Sur.

Où et quand ?

– Café Tortoni (Av. de Mayo 825, tous les jours de 8h à 1h),

– El Querandí (Perú 302, tous les jours de 12h à 16h et de 20h30 à 00h),

– El Faro (Av. de los Constituyentes 4099, du lundi au samedi de 6h à 21h et dimanche de 7h à 14h)

– Bar Sur (Estados Unidos 299, tous les jours de 21h à 1h30)

Combien ? Le prix de ce que vous consommez

SORTIE | OPEN DE TENNIS

Lors de l’édition 2020, les tribunes de Palermo seront visités par des personnalités telles que Diego Schwartzman, numéro 1 du classement ATP argentin et 14e au monde ; Guido Pella, champion de la Coupe Davis 2016, numéro 2 du classement ATP argentin et 25e au monde ; Federico Delbonis, champion de la Coupe Davis 2016 ; et Leonardo Mayer, champion de la Coupe Davis 2016. En outre, ils seront issus de Borna Coric, 30e au classement mondial, de Lorenzo Sonego, prometteur italien, de l’Espagnol Fernando Verdasco, anciennement dans le top 10, et de l’Italien Marco Cecchinato, dernier champion de l’Open d’Argentine.

Où et quand ? Du lundi au dimanche à partir de 14h – Lawn Tennis Club, Olleros 1510

Combien ? À partir de 450 ARS

[THÉÂTRE ET CINÉMA]

THÉÂTRE | HAMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE

Le classique de William Shakespeare, sans doute son œuvre la plus emblématique, est devenu une source inépuisable pour aborder des thèmes universels. Hamlet revient dans la Sala Martín Coronado du Teatro San Martín. Cette version de Szuchmacher et Lautaro Vilo met à jour la tragédie shakespearienne et le mystère de son origine.

Où et quand ? À partir du 20 février, du jeudi au samedi à 20h et le dimanche à 19h30 – Teatro San Martín, Avenue Corrientes, 1530.

Combien ? À partir de 310 ARS

THÉÂTRE |ADELA DUERME SERENA

Une représentation sensible des relations entre la protagoniste, ses deux enfants et son mari. Le mystère apparaît, dans cette histoire, comme un destin incertain dont on ne perçoit qu’une fine sensation : quelque chose est sur le point de se perdre ou de se briser, peut-être les souvenirs, peut-être l’histoire dont parle la pièce, ou peut-être Adela elle-même.

Où et quand ? Jeudi 20 et Vendredi 21 à 21h – Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815

Combien ? Entrée générale 280 ARS

CINÉMA | 1917

En plein milieu de la Première Guerre mondiale, deux jeunes soldats britanniques, Schofield (George MacKay) et Blake (Dean-Charles Chapman), se voient confier une mission apparemment impossible. Dans une course contre la montre, ils doivent traverser le territoire ennemi pour délivrer un message qui empêchera une attaque meurtrière sur des centaines de soldats, dont le propre frère de Blake.

Où et quand ? 2 à 3 séance par jour disponible en VO ou espagnol : horaires – Cinépolis Avellaneda, Autopista Bs As La Plata Km 8 y 1/2 Parque, Comercial Avellaneda

Combien ? Entrée générale 430 ARS (150 ARS du lundi au mercredi si réservation en ligne)