Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 15 au 22 novembre.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Anciennement appelé parc zoologique, l’écoparc de Palermo est un espace vert qui allie respect de la nature et protection de nombreuses espèces animales. Tout y est mis en oeuvre pour que le visiteur et les animaux puissent cohabiter paisiblement. Un bel endroit pour une promenade bucolique et pour découvrir des espèces animales que vous n’avez jamais ou pas souvent l’occasion de voir. Alpagas, autruches, flamants roses, tapirs, tortues, girafes et sans oublier les uniques lièvres de Patagonie …

Où et quand? Av. Las Heras y Av. Sarmiento. De 10h à 17h du mardi au dimanche. Fermé le lundi.

Combien? Entrée gratuite

BALADE |PASEO DE LOS ARTISTAS

Que diriez-vous de découvrir le “Broadway de Buenos Aires” ? L’avenue Corrientes rend hommage aux plus grands artistes et personnalités d’Argentine ! Retrouvez de nombreuses sculptures bordant cette avenue immense ! Les humoristes Borges et Alvarez ou le chanteur Sandro… revivez l’histoire culturelle de Buenos Aires en vous promenant dans l’avenue !

Où et quand ? Tous les jours – Avenida Corrientes, (MicroCentro), Buenos Aires.

Combien ? Gratuit

VISITE GUIDÉE | CASA ROSADA

La Casa Rosada est si l’on peut dire l’Elysée d’Argentine. Elle est située au centre de la ville de Buenos Aires, dans le quartier Monserrat, face à la Plaza de Mayo et arbore une surprenante couleur rose, soulignée par les éclairages rose vif qui s’allument dès la tombée de la nuit. De par sa couleur et ce qu’il représente, il est l’un des édifices les plus emblématiques de la capitale. De plus il est possible de la visiter pour un moment riche en histoire.

Où et quand ? Tous les week-end de 10h à 18h – Balcarce 50, 1064 Buenos Aires

Combien ? Entrée gratuite mais réservation en ligne obligatoire et au moins 15 jours à l’avance.

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Le musée Quinquela Martin, adapté pour tous les âges

MUSÉE | MUSEO ROCA

Ce petit musée situé à coté du cimetière de Recoleta offre un vaste panorama de l’histoire argentine. C’est une institution culturelle sous la responsabilité du ministère de la culture. En 1964 le bâtiment est classé monument historique. Aujourd’hui, ce musée est aussi un haut lieu de la recherche historique sur bon nombre de thèmes liés à l’histoire du pays.

Où et quand? Vicente López 2220. De 11h à 19h du mardi au dimanche. Fermé le lundi.

Combien? Entrée gratuite

MUSÉE | MUSEO BENITO QUINQUELA MARTIN

Venez découvrir le meilleur de l’art plastique argentin durant le début du 20ème siècle. Benito Quinquela Martín est un des peintres les plus célèbres d’Argentine ! Jusqu’en 1930, son oeuvre a fait le tour des capitales les plus importantes du monde dans de nombreux musées. Vous pourrez contempler une collection d’art figuratif ainsi qu’une grande exposition de sculptures. Venez donc découvrir ce célèbre peintre et son univers.

Où et quand ? Av. Don Pedro de Mendoza 1835. Mardi à vendredi de 10h à 18h et samedi, dimanche et jours fériés de 11h15 à 18h.

Combien ? A partir de 40 ARS

MUSÉE | MUSÉE NATIONAL DES ARTS DÉCORATIFS

Renfermant plus de 4000 objets d’arts, ce musée vous impressionnera et vous fera voyager de la Rome antique à nos jours, en passant par la porcelaine chinoise, aux tapisseries du XVe siècle et des chefs d’œuvres de maîtres européens tel que Manet.

Où et quand ? Du mardi au dimanche de 12h30 à 19h. Av. Del Libertador 1902

Combien ? Gratuit

[FERIAS ET FESTIVAL]

La fameuse feria de la place Julio Cortazar

FERIA | FERIA DE PLAZA JULIO CORTÁZAR

Cette féria à ciel ouvert prend place tous les week-end dans le quartier de Palermo. Plus de 40 artistes se réunissent ici pour exposer et vendre leurs oeuvres sur la place. Le plus intéressant dans cette féria est que l’on a la possibilité d’interagir avec les artistes afin de leur poser toutes nos questions et d’en savoir plus sur chaque œuvres.



Où et quand ? Honduras y Serrano. Le week-end de 10h à 20h.

Combien ? Entrée gratuite

FERIA | MERCADO DE PULGAS

Le nom de ce marché remonte à la fin du XVIIIe siècle, lorsque des personnes ramassaient les vêtements et autres objets, que les plus riches jetaient par les fenêtres. Par la suite ils les vendaient sur un marché.

A cet endroit, vous pourrez trouver toutes sortes de choses comme des antiquités, des objets de décoration, des meubles, de livres et même des aliments.



Où et quand ? Av. Dorrego y Álvarez Thomas. Du mardi au vendredi de 10h à 18h.

Combien ? Entrée gratuite

FERIA | FERIA DE RECOLETA

La Foire Recoleta a commencé sur la Plaza Francia à la fin de 1970, quand un groupe de hippies a commencé à vendre leur artisanat dans le parc. A partir de ce moment, la foire n’a cessé de croître et compte aujourd’hui plus d’une centaine d’artisans inscrits.

Où et quand ? Tous les week-end, de 11h à 20h – Av. Pueyrredón y Av. Del Libertador, Recoleta

Combien ? Entrée libre et gratuite

[CONCERTS ET SORTIES]

SORTIE | THE CAVERN

Le bar The Cavern Club à ouvert ses portes en avril 1998. Créer dans le but de revivre la période des Beatles, des centaines de groupes musicaux viennent dans ce bar pour leur rendre hommage. Il y a aussi des pièces de théâtres pour se divertir. En plus de tout cela, vous pouvez venir manger, prendre un verre ou profiter de la spécialité de la maison : las Picadas.



Où et quand ? Av. Corrientes 1660, Paseo La Plaza. Tous les jours à partir de 20h jusqu’à 2h.

Combien ? $$ – Prix accessibles

SORTIE |BAR 878

Vous avez envie d’un bon cocktail, ou d’un bon vin et le tout profitant de petits plat typiquement porteños ? Alors ce bar est fait pour vous, avec une grande variété de vin, et une cuisine riche vous ne serez pas déçus. Et laissez-vous intriguer par le nom de leur bar..



Où et quand ? Thames 878 , Villa Crespo. 19h-2h du dimanche au jeudi et 20h à 3h le vendredi et samedi.

Combien ? $$ – Prix accessibles

SORTIE | CAFE VINILO

Le café Vinilo est un café concert dans la zone de Palermo. Tous les soirs il y a des concerts que ce soit de tango, folklore, ou des chanteurs. Vous pourrez également profiter des plats proposés tout en regardant le show.

La programmation des concerts change également toutes les semaines.



Où et quand ? Tous les jours de 20h à minuit. Gorriti 3780

Combien ? A voir directement sur le site web.

[THÉATRE ET CINÉMA]

THÉÂTRE | “J’AVAIS UN PLAN”

Cette pièce de théâtre repose sur l’idée que la vie n’est pas ce qu’on a vécu mais ce dont on se souvient. Et comment on s’en souvient pour le raconter. La grand-mère de Zulu voulait qu’il soit évêque. La grand-mère d’Emi voulaient qu’on l’appelle pour changer d’identité et devenir princesse. Une même question se pose à propos de ces deux grands-mères : quel était leur plan ?

Où et quand ? Teatro Timbre 4, Salle Chica Boedo (Av. Boedo 640). Tous les samedis à 21h30.

Combien ? Entrée “à la casquette” (prix libre). Réservation en ligne conseillée.

THÉÂTRE| “LA CROIX, LA ROSE ET L’ÉPÉE”

Le thème central de la pièce est la question des interdits et de la désobéissance civile. Une série d’événements fantastiques change le cours de l’histoire telle que nous la connaissons et nous amène à considérer positivement la désobéissance civile.

Où et quand ? Teatro Timbre 4, Salle Chica Boedo (Av. Boedo 640). Le vendredi 15 novembre à 23h30 et le dimanche 17 à 21h.

Combien ? Entre 320 et 350 pesos argentins. Réservation en ligne conseillée.

CINEMA| TROIS CINÉASTES ALLEMANDS EN ARGENTINE

Ce cycle de cinéma propose quatre long-métrages récents et jamais diffusés à Buenos Aires. Ils ont été réalisés par trois figures reconnues dans le panorama cinématographique allemand contemporain. Angela Schanelec, Anna Sofie Hartmann et Thomas Heise sont ainsi mis à l’honneur. Un événement cinématographique à ne pas rater !

Où et quand? Sala Leopoldo Lugones, Teatro San Martín: Av. Corrientes 1530. Du jeudi 21 au dimanche 24 novembre.

Combien? Entrée générale: 60 pesos argentins, pour les étudiantes et les retraités: 30 pesos.