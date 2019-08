Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 16 au 23 août.

[BALADES & VISITES GUIDÉES]

Polo day à Capilla del Señor

BALADE | POLO DAY

Vous avez envie d’apprendre à jouer au polo ? Alors, direction Capilla del Señor ! Ici, vous pourrez apprendre les règles de base du polo, et même faire un petit match, et encore pleins d’autres surprises.. Vous aurez également l’occasion de goûter aux spécialités argentines, comme les empanadas ou asados.

Où et quand ? Tous les jours de 10h à 20h. Ruta Provincial 39, Capilla del Señor.

Combien ? A voir sur le site web

BALADE | ESCAPADE À COLONIA

Vous avez envie de vous évader, de partir de la capitale. Alors dirigez-vous vers l’Uruguay, à Colonia. Cette ville est à seulement 1h de Buenos Aires en ferry. Vous avez le choix entre trois compagnies; ColoniaExpress ou Buequebus.

Où et quand ? Tous les jours, à Puerto Madero.

Combien ? A voir sur les sites : ColoniaExpress et BuqueBus

VISITE GUIDÉE | VILLA OCAMPO

Après avoir visité la ville de San Isidro, dirigez-vous vers cette ancienne demeure. Elle appartenait à l’écrivaine, Victoria Ocampo. Bâtit en 1891, vous pourrez noter le mélange des styles anglais et français. Beaucoup d’artistes y ont séjourner, comme Albert Camus, Pablo Neruda, Indira Gandhi.

Où et quand ? Vendredi et dimanche de 12h30 à 18h. Elortondo 1837, Béccar.

Combien ? 120 pesos

[MUSÉES & EXPOSITIONS]

MUSÉE | MUSÉE DE LAS MALVINAS

Inauguré en 2014, vous retrouverez toutes les informations concernant la guerre des Malouines. Mais pas que, l’idée est également de découvrir l’archipèle, son histoire, sa faune, sa flore, etc. N’hésitez pas à y faire un tour pour en savoir plus sur cette île.



Où et quand ? Av. del Libertador 8151, Nuñez. Du mercredi à dimanche de 10h à 18h. Visites guidées de 11h30 à 15h30.

Combien ? Gratuit

MUSÉE | MUSÉE QUINQUELA MARTÍN

Le musée des Beaux Arts de la Boca des Artistes Argentins appelé “Benito Quinquela Martín”, est situé en plein coeur de la Boca. L’intention de cet artiste était de créer un centre de développement culturel, et éducatif. Attaché aux principes éducatifs, le musée promeut une conception de l’art comme un facteur décisif dans les processus quotidiens d’identité.



Où et quand ? Av. Pedro de Mendoza 1843/35, La Boca. Du mardi au vendredi de 10h à 18h et le week-end de 11h15 à 18h.

Combien ? Gratuit

MUSÉE | MUSÉE SIVORI

Le musée des arts plastiques Eduardo Sívori abrite un splendide patrimoine de plus de 4000 pièces d’art argentin des XXe et XXIème siècles. Exposant des expositions temporaires aux côtés d’œuvres d’artistes contemporains. Son nom a été donné en l’honneur d’Eduardo Sívori, l’un des plus grands artistes argentins.

Où et quand ? Av. Infanta Isabel 555. Du lundi au vendredi de 12h à 20h. Le week-end de 10h à 20h. Fermé le mardi.

Combien ?50 pesos. Gratuit le mercredi

[FERIAS & FESTIVALS]

Feria de Mataderos

FERIA | FERIA DE MATADEROS

La Feria de Mataderos, située dans le quartier de Mataderos à l’ouest de Buenos Aires, est le lieu idéal pour découvrir les traditions et coutumes des gauchos. Ce marché attire chaque dimanche des milliers de personnes, locaux ou touristes. Nous vous le recommandons donc fortement si vous voulez rencontrer des gauchos d’un autre temps !

Où et quand ? Tous les dimanches de 11 à 20h – Av. Lisandro de la Torre & Av. de los Corrales.

Combien ? Entrée libre et gratuite

FERIA | FERIA DE RECOLETA

La Feria de Recoleta est connue pour son artisanat ! Ce grand marché propose de nombreux stands sur le parc et attire des milliers de visiteurs les fins de semaine ! Vous pourrez également assister à des spectacles de rue, des spectacles musicaux, du théâtre… Vous pouvez également en profiter pour visiter le Cimetière, le Centre Culturel ou le musée des Beaux Arts !

Où et quand ? Durant les weekend et les jours fériés de 10h à 20h. Plaza Francia – Avenida Pueyrredón y Avenida Del Libertador, (Recoleta), Buenos Aires.

Combien ? Entrée libre et gratuite

FERIA | FERIA PLAZA SERRANO

En vous promenant dans le quartier de Palermo Soho, ne manquez pas la feria où vous trouverez les dernières tendances de mode, d’art, design et décoration.



Où et quand ? Week-end et jours fériés de 10h à 20h – Serrano 1500, Palermo

Combien ? Entrée libre

[CONCERTS & SORTIES]

Groupe Lo’ Pibitos

SORTIE | ALAIRE BAR TERRACE

Profitez d’un bon moment entre amis, en allant au bar Alaire. Vous pourrez vous placer sur la terrasse, ou alors à l’intérieur dans le salon, comme bon vous semble. De plus, le bar vous propose un large choix de cuisine typique international !

Où et quand ? Gurruchaga 1509, Palermo. Du mardi au jeudi de 12h à 2h et du vendredi au dimanche de 12h à 3h.

Combien ? $$ – prix accessibles

CONCERT | LO’ PIBITOS

Lo’ Pibitos est un groupe de funk et de rap formé en 2006, dans le quartier de Villa Crespo, à Buenos Aires. Le groupe combine le funk avec le rap et le rock, en les mélangeant avec d’autres sons, comme la cumbia, la pop ou les rythmes latins.

Où et quand ? Teatro Vorterix, Av. Federico Lacroze 3455. Samedi 17 août à 19h.

Combien ? 500 pesos

CONCERT | LASER EXPÉRIENCE PINK FLOYD

LASER EXPERIENCE Pink Floyd est un spectacle multimédia audiovisuel qui recrée l’essence du groupe en utilisant des effets laser, avec un son surround 5.1, des lumières et des vidéos.

Où et quand ? Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Samedi 17 août à 20h.

Combien ? 250 pesos

[THÉÂTRES, SPECTACLES & CINÉMAS]

CINÉMA |CHUVA É CANTORIA NA ALDEIA DOS MORTOS

Après la mort de son père, Ihjãc entame un voyage spirituel qui le conduira à un duel. A quinze ans à peine, il sera confronté à plusieurs réalités, s’assumer comme père d’un nouveau foyer, mettre en évidence la marginalisation de sa communauté autochtone au Brésil contemporain et la possibilité de devenir lui-même un chaman. Le couple de réalisateurs collabore et documente les personnages, leurs dialogues, leurs silences, leurs rencontres et leurs rituels. Un film qui naît de l’expérience soutenue du cinéma collectif avec le peuple Krahô.

Où et quand ? Malba, av. Figueroa Alcorta 3415. Tous les jours jusqu’au 1 septembre à 20h.

Combien ? 110 pesos

THÉÂTRE | EL HOMBRE QUE PERDIÓ SU SOMBRA

L’homme qui a perdu son ombre est une œuvre qui va vous faire réfléchir avec magie, humour et beauté, sur la vie d’un homme qui se débat entre l’obscurité et la lumière, entre la lumière et son ombre.

Où et quand ? Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Tous les samedis et dimanches jusqu’au 6 octobre à 15h.

Combien ? 280 pesos

THÉÂTRE | HAMLET

Le classique de William Shakespeare, sans doute son œuvre la plus emblématique, est devenu une source inépuisable pour discuter de thèmes universels : la relation avec les parents, la corruption, les crimes qui réclament justice et les décisions qui définissent nos pas. Hamlet sera présenté pour la première fois dans la Salle Martin Coronado du Théâtre San Martîn avec Joaquín furriel et Rubén Szuchmacher. Cette version de Szuchmacher et lautaro vilo réactualise la tragédie shakespearienne et le mystère de son origine, parce que la voix du prince du Danemark continue de nous convoquer.

Où et quand ? Du mercredi au dimanche jusqu’au 18 août à 20h. Au théâtre San Martín, av. Corrientes 1530.

Combien ? 280 pesos