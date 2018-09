Durant le festival de tango auront lieu de nombreux concerts présentant cet univers en musique. Cette semaine vous pourrez, si vous le souhaitez , aller écouter un groupe composé de Alfredo Rubìn, Adrian Lacruz, Mariano Heller et Leandro Nikitoff en guitarras. Un moment agréable assuré .

Où et quand ? 18 août : à 19h30 – Espacio Cultural Adán Buenosayres, Av. Asamblea 1200, Buenos Aires

Combien ? Gratuit, réservation pour deux personnes deux heures avant le début du concert

SORTIE | MILONGA CON DJ MARCELA VIEGAS MILONGA CON DJ MARCELA VIEGAS

Vous avez la possibilité durant le festival d’aller danser le tango dans les différentes milongas qui auront lieu. C’est le moment ou jamais de sauter le pas et de danser la danse ARGENTINE par excellence. On chausse ses plus belles chaussures et on va chauffer la piste de danse sur un rythme latino.

Où et quand ? 18 août : à 16h30 – Usina del Arte, Agustín Caffarena 1, La Boca, (Salon Mayor)

Combien ? Entrée libre et gratuite