Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 18 au 25 octobre.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Puente de la Mujer, à Puerto Madero – Source

BALADE | SAN ISIDRO

Cette ville au nord de la capitale regorge de bâtiments et musées historiques qui vous feront rêver. Il est également possible de profiter du río de La Plata grâce aux activités nautiques qu’offre la ville. Et vous pourrez même y visiter a Villa Ocampo !

Où et quand ? Tous les jours. San Isidro, à 25 km de Buenos Aires.

Combien ? Gratuit

VISITE GUIDÉE | VILLA OCAMPO

Après avoir visité la ville de San Isidro, dirigez-vous vers cette ancienne demeure. Elle appartenait à l’écrivaine, Victoria Ocampo. Bâtie en 1891, vous pourrez noter le mélange des styles anglais et français. Beaucoup d’artistes y ont séjourner, comme Albert Camus, Pablo Neruda, Indira Gandhi.

Où et quand ? Vendredi et dimanche de 12h30 à 18h. Elortondo 1837, Béccar.

Combien ? 120 pesos

VISITE GUIDÉE (NOCTURNE)| PUERTO MADERO

Puerto Madero est un quartier jeune, bien connu pour ses noms de rues qui sont exclusivement féminins. Historiquement, c’est l’ancien port de la ville et le port est devenu un lieu important de la gastronomie. S’y balader la nuit permet de le redécouvrir. Et une visite guidée nocturne, qui plus est, donne l’occasion d’en apprendre encore plus sur ce cadre enchanteur.

Où et quand ? Av. Alicia Moreau de Justo y Macacha Güemes. Chaque 4ème vendredi du mois, prochaine visite le 25 octobre, à 20h.

Combien ? Gratuit. Inscription en ligne au préalable.

[MUSÉES ET EXPOSITIONS]

MUSÉE | CASA ROSADA

Le musée Casa Rosada est un musée argentin situé dans les anciennes galeries de la douane de Taylor de la ville de Buenos Aires, Inauguré le 24 mai 2011. Il sert d’annexe à la Casa Rosada et expose près de 10 000 pièces historiques appartenant à de nombreux présidents de la République argentine, issues de la collection du Musée présidentiel Casa Rosada.

Où et quand ? De mercredi à dimanche de 10h à 18h. Av. Hipólito Yrigoyen.

Combien ? Gratuit.

MUSÉE | MUSEO DE LA CIUDAD

Vous êtes-vous déjà demandé comment vivaient les habitants de Buenos Aires il y a trois décennies ? Le Museo de la Ciudad saura vous répondre. En effet, ce musée atypique reconstitue l’histoire de la ville, de ses habitants, de ses coutumes et de l’architecture de la capitale.

Où et quand ? Museo de la Ciudad : Defensa 219/223 – Alsina 412. Le lundi et du mercredi au dimanche de 11h à 18h. Fermé le mardi.

Combien ? 50 pesos argentins.

EXPOSITION | LA CIVILISATION PERDUE

Cette exposition est une rencontre entre quatre artistes : d’une part, Edgardo Giménez et Di Tella, deux figures mythiques de la Bienal 2019 ; d’autre part, deux jeunes artistes exposés à la Bienal : Geraldine Schwindt et Gabriel Chaile. De cette rencontre naît une sorte de “civilisation perdue”, un monde extravagant qui vaut la peine d’être découvert.

Où et quand ? Centro Cultural Recoleta : Junín 1930. Du mardi au vendredi de 13h30 à 22h. Les samedis, dimanches et jours fériés de 11h15 à 22h. Fermé le lundi.

Combien ? Gratuit mais capacité limitée.

[FERIAS ET FESTIVALS]

FERIA | FERIA DE COSTANERA SUR

La Feria de Costanera Sur est un marché aux puces attractif situé tout près de Puerto Madero. Vous y trouverez des antiquités, des livres, des objets d’artisanat, des objets de collection et des objets décoratifs.

Où et quand ? Samedi et dimanche de 10h à 20h. Avenida Calabria.

Combien ? Gratuit.

FERIA | FERIA DE MATADEROS

Aussi appelée Feria des Artisanats et Traditions Populaires Argentines, cette feria frappe par son authenticité et la grande offre de produits artisanaux. Petits stands colorés, ambiance de quartier, cette feria garantit un dépaysement total.

Où et quand ? Av. Lisandro de la Torre, Av. de los Corrales. Samedi et dimanche de 10h à 18h.

Combien ? Gratuit.

FERIA | FERIA DE SAN TELMO

Chaque dimanche la fameuse feria de San Telmo reçoit près de 10 mille personnes. Des spectacles de rue (statues vivantes, musiciens, danseurs de tango…) côtoient les stands d’objets anciens, de peintures, de souvenirs et objets en tout genre. Une feria à me pas manquer !

Où et quand ? Plaza Dorrego, calle Defensa, esquina Humberto 1°. Dimanche de 10h à 18h.

Combien ? Gratuit.

[CONCERTS ET SORTIES]

SORTIE | CAFÉ CROQUE MADAME

Croque Madame est un traditionnel restaurant/bar de Buenos Aires qui s’est inspiré du style Français. Il existe plusieurs succursales dans la capitale, et ce bar se distingue par son environnement sobre et intime. Vous pourrez goûter à plusieurs plats proposés, des desserts ou simplement un café, un thé ou jus de fruit entre amis ou en famille pour se reposer.



Où et quand ? Tous les jours de 10h à 00h – Vuelta de Obligado 2155.

Combien ? $$ – Prix accessibles

SORTIE | FLORERÍA ATLANTICO

En 2018, ce bar faisait partie des 50 meilleurs bars du monde, et se positionnant à la 14e place du classement. Ce bar propose plusieurs types de vins, et de cocktails pour stimuler vos papilles.



Où et quand ? Tous les jours de 18h à 2h et 4h le vendredi et samedi. Arroyo 872.

Combien ? $$ – Prix accessibles.

SORTIE | LA TRAMA – ESPACIO DE CREATIVIDAD

La Trama est un bar à l’ambiance chaleureuse et conviviale. Le nom complet du bar montre que la création libre et en particulier la musique sont centrales et des éléments fondateur de l’esprit du bar. Venez vous détendre autour d’un verre ou d’un dîner et profiter des soirées rythmées par la musique en direct. Le mardi soir, le micro appartient à tous et chacun peut monter sur scène pour chanter, lire un texte ou partager quelque chose. Nous vous recommandons vivement La Trama, et pas seulement le mardi soir !

Où et quand ? México 1500. Du mardi au samedi à partir de 17h. Fermé le dimanche et le lundi.

Combien ? Entrée gratuite.

[THÉÂTRES, SPECTACLES & CINÉMAS]

THÉÂTRE | “JUICIO A UNA ZORRA”

Le dramaturge espagnol Miguel del Arco s’inspire du mythe d’Hélène de Troyes pour dresser le portrait d’une femme audacieuse qui entre dans l’âge adulte et est confrontée à la difficulté d’être femme, puis d’être mère…

Où et quand ? Théâtre Timbre 4, salle México : México 3554. Tous les dimanches à 19h15. Prochaine représentation le dimanche 20 octobre.

Combien ? 380 pesos argentins en ligne, 400 à la billeterie.

CINÉMA | “PUNTO MUERTO”

Luís Peñafiel est un écrivain qui vient de finir d’écrire un roman policier dans lequel il met en scène le crime parfait dans une chambre fermée.Le dénouement de son roman surprend lecteurs et critiques et lui vaut d’être reconnu par tous. Mais lorsque’un écrivain est tué de la même facon que dans le livre, Luís est suspecté de meurtre. Pour prouver son innocence il va devoir enquêter et trouver le vrai coupable…

Où et quand ? Cine INCAA Gaumont : Av. Rivadavia 1635. Tous les jours à 18h10.

Combien ? 30 pesos argentins.

CINÉMA | “EL RETIRO”

Rodolfo est médecin. Après 50ans de carrière il décide de prendre sa retraite. Par un soir d’orage, un de ses amies lui demande de l’héberger avec on fils de huit ans. Le lendemain, l’amie est partie pour Santiago del Estero en laissant un carte dans laquelle elle remercie Roldolfo de s’occuper de son fils pendant ce temps. La tranquillité du retraité est alors mise en péril…

Où et quand ? Cine INCAA Gaumont : Av. Rivadavia 1635. Tous les jours, en version originale, à 15h20.

Combien ? 30 pesos argentins.