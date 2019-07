Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 19 au 26 juillet.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Polo Day à Capilla del Señor

BALADE | CAPILLA DEL SEÑOR

Vous avez envie d’apprendre à jouer au polo ? Alors, direction Capilla del Señor ! Ici, vous pourrez apprendre les règles de base du polo, et même faire un petit match, et encore pleins d’autres surprises.. Vous aurez également l’occasion de goûter au spécialités argentines, comme les empanadas ou asados.

Où et quand ? Tous les jours de 10h à 20h. Ruta Provincial 39, Capilla del Señor,

Combien ? A voir sur le site web

BALADE | SAN ISIDRO

Cette ville au nord de la capitale regorge de bâtiments et musées historiques qui vous feront rêver. Il est également possible de profiter du río de La Plata grâce aux activités nautiques qu’offre la ville.

Où et quand ? Tous les jours. San Isidro, à 25 km de Buenos Aires.

Combien ? Gratuit

VISITES GUIDÉES | VILLA OCAMPO

Après avoir visité la ville de San Isidro, dirigez-vous vers cette ancienne demeure. Elle appartenait à l’écrivaine, Victoria Ocampo. Bâtit en 1891, vous pourrez noter le mélange des styles anglais et français. Beaucoup d’artistes y ont séjourner, comme Albert Camus, Pablo Neruda, Indira Gandhi.

Où et quand ? Vendredi et dimanche de 12h30 à 18h. Elortondo 1837, Béccar.

Combien ? 120 pesos

[MUSÉES ET EXPOSITIONS]

MUSÉE | MUSEO PENITENCIARIO

Cette ancienne maison a été créée en 1740, c’était dans un premier temps un collège jésuite. On y retrouve d’ailleurs la Capilla del Carmen. Ensuite, s’est devenu un hôpital psychiatrique pour malades mentaux de l’ordre Bethlemite, poudrière et prison pour femmes de 1822 à 1978. Ouvert en 1980, ce musée se trouve dans un bâtiment du XVIIIe siècle. Dans ses salles, sont exposés des éléments du système pénitentiaire argentin, des armes, des uniformes du personnel du Service pénitentiaire fédéral à travers le temps, et des éléments réalisés par les détenus, mobilier et matériel.

Où et quand ? Jeudi, vendredi et dimanche de 14h à 18h. Humberto I° 378, San Telmo.

Combien ? Gratuit

MUSÉE | CASA ROSADA

Le musée Casa Rosada est un musée argentin situé dans les anciennes galeries de la douane de Taylor de la ville de Buenos Aires, Inauguré le 24 mai 2011. Il sert d’annexe à la Casa Rosada et expose près de 10 000 pièces historiques appartenant à de nombreux présidents de la République argentine, issues de la collection du Musée présidentiel Casa Rosada.

Où et quand ? De mercredi à dimanche de 10h à 18h. Av. Hipólito Yrigoyen.

Combien ? Gratuit

MUSÉE | ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY

Tout le monde connait Antoine de Saint Exupéry, et notamment son fameux live “Le petit prince”. Mais saviez-vous qu’il avait vécu à Buenos Aires ? Il était le chef des opérations en Argentine de la Compagnie Générale Aéropostale. Au 6e étage de la Galerie Güemes, vous aurez l’occasion d’en savoir plus sur cet épisode de sa vie.

Où et quand ? Du lundi au vendredi de 9h20 à 12h .Florida 165 o San Martín 170. 6e étage, appartement 605.

Combien ? Gratuit

[FERIAS ET FESTIVALS]

Feria Gamer

FERIA | BUENOS AIRES MARKET

Ce samedi 20 et dimanche 21 juillet aura lieu au parque Centenario le marché de Buenos Aires. Le festival gastronomique est dédié aux plats les plus représentatifs de la cuisine argentine tels que le locro, empanadas, humitas, carbonada, tamales, viandes rôties, gâteaux, chocolat chaud, churros, gâteaux frits et autres recettes. Vous pourrez également profiter de plusieurs activités pour toute la famille.



Où et quand ? Samedi 20 et dimanche 21 juillet de 10h à 18h – Parque Centenario

Combien ? Entrée gratuite.

FERIA | FERIA GAMER

Célébrant son anniversaire, cet événement a été réformé, élargi et est plus fabuleux que jamais. Cette fois, il y aura deux étages remplis de la magie que les jeux vidéo font à leurs fans. Il y aura des Secteurs exclusifs, des tournois gamer et retrogamer de premier niveau et, en plus, des spectacles en direct, des stands, des tirages au sort et des activités pour célébrer avec le public une autre année de ce grand événement.

Où et quand ? Dimanche 21 juillet de 11h à 20h. Av Callao 360.

Combien ? Entre 100 et 250 pesos

FERIA | FERIA DE COSTANERA SUR

La Feria de Costanera Sur est un marché aux puces attractif situé tout près de Puerto Madero.

Vous y trouverez des antiquités, des livres, des objets d’artisanat, des objets de collection et des objets décoratifs. Il y a aussi une aire de restauration” où l’on peut déguster du choripán classique mais aussi différents types de gâteaux.

Où et quand ? Samedi et dimanche de 10h à 20h. Avenida Calabria.

Combien ? Gratuit

[SORTIES ET CONCERTS]

SORTIE | BAR VICO

Pour passer la soirée avec vos amis, vous préférez déguster du vin au lieu de la bière ? Le bar Vico vous en propose plus d’une centaine ! Provenant des différentes régions de l’Argentine et de différents coins du monde, vous vous sentirez au paradis.

A savoir : il faut réserver à l’avance

Où et quand ? Du lundi au samedi de 18h à minuit. Gurruchaga 1149

Combien ? $$$ – prix accessible

SORTIE | DESARMADERO BAR

Vous avez envie de vous désaltérer, de boire un verre avec des amis ?

Passez donc faire un tour au Desarmadero bar qui offre une grande variété de bière. Avec un bon rapport qualité prix.

Vous ne serez pas déçu !



Où et quand ? Ouvert tous les jours de 18h à 2h du lundi au vendredi et de 13h à 3h le week-end. Gorriti 4295

Combien ? Prix abordable

CONCERTS | DANIEL RAFFO TRIO

Vous aurez l’occasion d’assister à un show instrumental avec quelques références aux années 60.

Le trio est composé de Nicolás “Nandu” Aquista, Pato Raffo (Batterie), Daniel Raffo (guitare) et la voix de Martin Jakubowicz comme invité spécial.

Dans le répertoire au-delà des Jump Blues de Daniel Raffo, ils interpréteront des versions de sujets tels que Sunny, That s life, Sookie Sookie et Let The Good Times Roll.

Où et quand ? 24 juillet à 22h. Gaona 2611, Caballito

Combien ?



[THÉÂTRES – SPECTACLES – CINÉMA]

CINÉMA | EL SILENCIO ES UN CUERPO QUE CAE

El silencio es un cuerpo que cae est la première oeuvre de l’argentine Augustina Comedi. Agustina retrouve les vidéos que son père Jaime a filmées avant son accident mortel. Les secrets familiaux la pousseront alors à s’engager dans une quête qui révélera une histoire marquée par la sexualité et l’activisme politique.

Où et quand ? Tous les vendredis jusqu’au 26 juillet à 22h. Av Figueroa Alcorta 3415, Malba.

Combien ? 110 pesos



CINÉMA | FLORA NO ES UN CANTO A LA VIDA

Flora Schvartzman est une célibataire de 90 ans qui veut mourir depuis sa naissance. Éloignée de sa famille, elle prend de nouveau contact avec ses proches pour organiser sa propre mort. Iair, son neveu, est le premier à s’intéresser à elle et à son appartement sans héritier.

Où et quand ? Tous les vendredis jusqu’au 26 juillet à 19h. Av Figueroa Alcorta 3415, Malba.

Combien ? 110 pesos

THÉÂTRE | PUNDONOR

Andrea Garrote et Rafael Spregelburd dirigent ensemble Pundonor, un monologue écrit par Garrote. Elle interprète Claudia Pérez Espinosa : une professeur d’université, docteur en sociologie, qui retourne en classe après quelques mois de congé. Mais la classe qu’elle doit donner, une introduction à l’œuvre de Michel Foucault est constamment interrompue en raison de sa situation fragile. Elle a besoin de s’expliquer sur son comportement, apparemment elle a besoin de se racheter.

Où et quand ? Tous les samedis jusqu’au 12 août à 19h. Maza 177, Almagro.

Combien ? 110 pesos