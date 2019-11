Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des ferias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 1er au 8 novembre 2019.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Le Rosedal de Palermo – Source : wikipedia

BALADE | ROSEDAL DE PALERMO

Le Rosedal de Palermo ou appelé aussi “Paseo El Rosedal”, est un parc situé dans le quartier de Palermo. Ce parc est notamment connu pour posséder avoir des milliers de rosiers, avec 100 espèces différentes. Vous retrouverez également plusieurs œuvres d’arts telles que des bustes de poètes et écrivains et un amphithéâtre.

Cet espace public est gratuit, et vous aurez l’occasion d’y faire du sport, des pique-niques mais aussi passez un bon moment entre amis ou en famille.

Où et quand ? Av. Libertador y Av. Sarmiento, quartier de Palermo. Ouvert tous les jours

Combien ? Gratuit

BALADE | PASEO DE VICENTE LÓPEZ

Si vous avez besoin de décompresser et de vous rapprocher de la nature nous avons ce qu’il vous faut! Situé tout près de la capitale, le Paseo de Vicente López est un endroit idéal pour une jolie sortie en plein air. Le parc offre une piste de 2,5km, parfaite pour courir, pédaler ou patiner, de quoi satisfaire tout le monde !

Où et quand ? Vicente López – Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires

Combien ? Gratuit

VISITE GUIDÉE | ART URBAIN À SAN TELMO

Cette visite propose de parcourir le quartier de San Telmo pour y découvrir son esprit bohème et artistique. L’art urbain colore ses rues et de nombreux artistes ont contribué à la vie artistique dans les rues du quartier. Une façon de découvrir cette zone de la capitale et d’admirer le talent de ces artistes urbains.

Où et quand? Point de rendez-vous : Bolívar y Carlos Calvo. Chaque premier samedi du mois à 11h. Prochaine visite le samedi 2 novembre.

Combien? Gratuit. Inscription en ligne nécessaire.

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Musée Carlos Gardel – Source : wikipedia

MUSÉE | MUSEO CARLOS GARDEL

Si vous connaissez ce fameux chanteur, vous pouvez si vous ne l’avez pas encore fait, visiter sa maison ou il y à vécu avec sa mère jusqu’en 1933. Vous trouverez de ses objets personnels mais également certaines de ses œuvres.

Où et quand ? Jean Jaurés 735. Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 11h à 18h et le week end de 10h à 19h.

Combien ? 50 pesos, gratuit le mercredi

MUSÉE | LA BOTICA DEL ÁNGEL

Cette ancienne église à l’architecture abrite le musée scénographique “La Botica del Angel”. C’est un espace artistique créé par l’animateur, peintre, scénographe et créateur de mode Eduardo Bergara Leumann dans le quartier de San Telmo. Cet endroit hors du temps est un véritable plaisir pour les yeux !



Où et quand ? De mardi à vendredi de 15h à 18h

Combien ? Activité gratuite

MUSÉE | MUSÉE NATIONAL DES ARTS DÉCORATIFS

Renfermant plus de 4000 objets d’arts, ce musée vous impressionnera et vous fera voyager de la Rome antique à nos jours, en passant par la porcelaine chinoise, aux tapisseries du XVe siècle et des chefs d’œuvres de maîtres européens tel que Manet.

Où et quand ? Du mardi au dimanche de 12h30 à 19h. Av. Del Libertador 1902

Combien ? Gratuit

FERIAS ET FESTIVALS

FERIA | PLAZA FRANCIA

Située en face du cimetière Recoleta, cette feria est l’une des plus chic de Buenos Aires. Elle accueille plus de 95 artistes exposant leurs créations. Vous pourrez y acheter de nombreux souvenirs !



Où et quand ? Week-end et jours fériés de 11h à 20h – Plaza Francia, Recoleta

Combien ? Entrée libre

FERIA | PLAZA SERRANO

À Palermo Soho, venez à la feria Plaza Serrano. La nuit on y retrouve principalement des bars mais pendant la journée cet endroit se transforme en une rue commerçante.

Où et quand? Tous les jours de 11h à 21h.

Combien ? Entrée gratuite

FERIA |« PASEO EL RETIRO» COSTANERA SUR

Juste en face de la fameuse Reserva Ecológica Costanera Sur ainsi qu’à deux pas de Puerto Madero, se trouve la Feria Paseo el Retiro. Buena onda et ambiance familiale règnent en maître là-bas ! Danse, chants, antiquités, livres, objets de collection, décorations, choripán et autres… Tout est réuni pour passer un bon moment entre amis ou en famille.

Où et quand ? Samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 20h – Avenida Calabria, entre Dellepiane y Rosario Verá. Costanera Sur

Combien ? Entrée libre et gratuite.

[CONCERTS ET SORTIES]

Le café Tortoni

SORTIE | MUNDO LINGO

Mundo lingo est une série d’événements sociaux d’échange de langues qui se déroule dans trois bars différents selon le jour de la semaine. Cette événement se passe le mardi, le mercredi et le vendredi. Vous pourrez former de nouvelles amitiés avec des personnes ne parlant pas votre langue natale !

Où et quand ? Mardi : Marcelo T De Alvear 945. Mercredi : Gorriti 5151. Vendredi : Honduras 5903, Palermo. A 21h.

Combien ? $$ – prix accessibles

SORTIE |CAFE TORTONI

Ce café français créé en 1858, est l’un des plus célèbres et plus vieux de Buenos Aires. Beaucoup de personnalités argentines telles que Carlos Gardel, Borges ou Córtazar se sont retrouvés dans ce bar. Il est même devenu une attraction pour les visiteurs.

Où et quand ? Av. Mayo 825. Tous les jours de 8h à 1h.

Combien ? $$$ – Prix élevés

CONCERT | L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE NATIONAL

L’orchestre symphonique national se joint au chœur polyphonique national ainsi qu’au chœur national d’enfants pour interpréter la Messe en temps de guerre d’Haydn et la Cantata pour enfants et orchestre à cordes, op.13, de Ciurleo.

Où et quand ? CCK : Sarmiento 151. Vendredi 1er novembre à 20h.

Combien ? Gratuit

[THÉÂTRE ET CINÉMA]

THÉÂTRE | ORPHÉE ET EURYDICE

Cette pièce écrite à Paris et traduite de l’italien au français. Elle donne le ton d’un nouveau style de réinterprétation du mythe d’Orphée et Eurydice. Un style théâtral dépouillé des mises en scène luxueuses de l’époque baroque pour se centrer sur l’émotion. L’histoire d’Orphée qui combat les Furies avec son art et sa lyre pour sauver sa bien-aimée.

Où et quand? Teatro Colón : Cerrito 628. Le vendredi 8 novembre à 20h.

Combien? 250-300 pesos. (les prix dans l’orchestre ou au balcon sont de l’ordre de 1200 à 7000 pesos). Réservation en ligne possible.

THÉÂTRE | “J.TIMERMAN”

Cette pièce retrace le parcours de l’intellectuel argentin Jacobo Timerman. Journaliste, il crée en 1971 un journal d’opposition : La Opinion. La pièce se centre sur l’époque de la dictature, de 1976 à 1981 et montre comment cet opposant et militant politique jongle entre la critique du régime militaire et le respect des normes imposées à la presse…

Où et quand? Timbre 4 : Av. Boedo 640. Le samedi 2 novembre à 20h30.

Combien? Entre 340 et 380 pesos argentins. Possibilité de réserver en ligne.

CINÉMA | “PUNTO MUERTO”

Luís Peñafiel est un écrivain qui vient de finir d’écrire un roman policier dans lequel il met en scène le crime parfait dans une chambre fermée.Le dénouement de son roman surprend lecteurs et critiques et lui vaut d’être reconnu par tous. Mais lorsque’un écrivain est tué de la même facon que dans le livre, Luís est suspecté de meurtre. Pour prouver son innocence il va devoir enquêter et trouver le vrai coupable…

Où et quand ? Cine INCAA Gaumont : Av. Rivadavia 1635. Tous les jours à 16h10.

Combien ? 30 pesos argentins.