Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 2 au 9 août.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

El caminito dans le quartier La Boca

BALADE | EL CAMINITO

El Caminito est un chemin traditionnel et culturel du quartier de la Boca, connue pour ses couleurs vives.

Auparavant un train circulait dans cette rue. Puis abandonné en 1928, des peintres et artistes ont décidés de décorer les lieux et de l’ouvrir au public dès 1950.

En plus des musées vous pourrez vous prendre en photo devant El Caminito et vous habillez comme de vrais danseurs de Tango.



Où et quand ? La Boca. Ouvert 24h/24

Combien ? Gratuit

VISITE GUIDÉE | MANZANA DE LAS LUCES

La Manzana de las luces est l’un des principaux complexes historiques de la ville et abrite plusieurs des plus anciennes constructions, comme l’église San Ignacio, qui est considérée comme la plus âgée des œuvres des jésuites qui s’y étaient installés. Vous pourrez y voir aussi certains tunnels construits à l’époque coloniale. Vous ferez un voyage dans le temps, celui qui parcourt la Manzana de las luces pourra avoir une meilleure idée de ce qu’était Buenos Aires avant l’Indépendance.

Où et quand ? Perú 294. Du lundi au vendredi de 10h À 18h. Et le week-end de 12h à 18h.

Combien ? Gratuit

BALADE | PARQUE RIVADAVIA

Le parc rivadavia a été inauguré le 17 juillet 1928 en présence du Président de la nation, Marcelo T. de Alvear. Il appartenait à la famille Lezica. Il occupe une superficie de 6 hectares et, comme beaucoup des espaces verts les plus importants de la ville, il a été conçu par le prestigieux paysagiste français Carlos Thays. Son grand bosquet entoure le petit lac artificiel situé au centre du parc, à proximité de l’amphithéâtre.

Où et quand ? Tous les jours. Av. Rivadavia 4800

Combien ? Gratuit

[MUSÉES ET EXPOSITIONS]

Le Cabildo à la Plaza de Mayo

MUSÉE | CABILDO

Le Cabildo est le premier lieu ou le 25 mai 1810 le gouvernement espagnol pris fin et laissa place à l’indépendance de l’Argentine. C’est l’un des monuments les plus important dans ce pays.

C’est seulement en novembre 1939 que le musée du Cabildo ouvrit ses portes.

Pour en savoir plus sur ce qu’il s’est passé ce 25 Mai 1810, rendez vous sur notre site !



Où et quand ? Bolivar 65, Plaza de Mayo. Ouvert le mardi, mercredi et vendredi de 10h30 à 17h. Jeudi de 10h30 à 20h. Samedi, dimanche et jours fériés de 10h30 à 18h. Fermé le lundi.

Combien ? Gratuit

MUSÉE | EL ZANJON

Le musée El Zanjon se situe dans le quartier de San Telmo, non loin de la Place de Mai. Ce musée retrace le passé de la ville de Buenos Aires. Construit en 1536, cette ville souterraine fut l’une des première construction dans la capitale.

Durant la visite, vous avez la possibilité de faire appel a un guide qui vous mènera dans les tunnels.



Où et quand ? Defensa, 755. Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 15h et le dimanche de 11h à 17h30

Combien ? 300 pesos du lundi au vendredi et 250 les pesos le dimanche

MUSÉE | MUSÉE DE RIVER PLATE

Fondé en 2009, le musée de River Plate couvre plus de 3500 mètres carrés de superficie. Les différents environnements reflètent différents domaines thématiques qui divisent le parcours, référencés à des dates emblématiques pour l’histoire de River.Avec un déploiement technologique sans précédent dans le pays, le Musée dispose d’un cinéma en 360 où est projeté un film qui exprime le sentiment du supporteur riverplatense.

Où et quand ? Tous les jours de 10h à 19h. 7549, Av. Pres. Figueroa Alcorta 7509

Combien ? 340 pesos

[FERIAS ET FESTIVALS]

FERIA | BUENOS AIRES MARKET

Ce samedi 3 et dimanche 4 août aura lieu a Villa Urquiza le marché de Buenos Aires. Le festival gastronomique est dédié aux plats les plus représentatifs de la cuisine argentine tels que le locro, empanadas, humitas, carbonada, tamales, viandes rôties, gâteaux, chocolat chaud, churros, gâteaux frits et autres recettes. Vous pourrez également profiter de plusieurs activités pour toute la famille.



Où et quand ? Samedi 3 et dimanche 4 août de 10h à 18h – Villa Urquiza

Combien ? Entrée gratuite.

FERIA | FERIA SIN TACC

La féria SIN TACC est le premier festival d’Argentine dédié spécialement aux aliments compatibles aux personnes allergiques au gluten. Vous pourrez acheter une multitude d’aliments comme des céréales, légumes, condiments, sauces, pâtes, fruits, etc à des prix accessible avec des promotions.



Où et quand ? Samedi 3 dimanche 4 août de 10h à 18h – Villa de Parque.

Combien ? Entrée gratuite

FESTIVAL | FESTIVAL DU TANGO

Du 8 au 21 août venez découvrir le championnat de Tango. Ce sera l’occasion pour vous de voir les Tangueros s’affronter ! Ce festival se déroulera dans plusieurs endroits de la capitale : voici l’agenda.

Où et quand ? Du 8 au 21 août. La présentation du Festival se fera à l’Usina del Arte.

Combien ? Entrée gratuite

[SORTIES ET CONCERTS]

Le Café Vinilo

SORTIE | CAFE VINILO

Très peu de cafés offrent les mêmes propositions que le café Vinilo. Ce café concert propose tous les jours de nouveaux spectacles de chants ou simplement de musique : folkore, jazz ou tango. Typique argentin, vous découvrirez les fabuleux chanteurs.

Où et quand ?Gorriti 3780. Tous les jours, a voir selon la programmation.

Combien ? $$ – prix accessible

CONCERT | DIVIDIDOS

Un groupe argentin de rock, fondé en 1988 par Ricardo Mollo et Diego Arnedo. Dans leurs travaux, ils se sont aventurés dans des styles musicaux locaux comme le folklore. Retrouvez les donc au Teatro Gran Rex ce samedi 3 août à 20h30 !

Où et quand ? Samedi 3 août à 20h30. Av. Corrientes 857.

Combien ? A partir de 700 pesos.

CONCERT | GABO FERRO

Chanteur, auteur et compositeur. Poète. interprète. historien. Gabo ferro habite beaucoup de peaux dont nous pouvons être témoins dans chacune de ses présentations en direct. Comme chaque année, Gabo ferro choisit Xirgu UNTREF pour offrir une rencontre très spéciale de chanson et de poésie. A ce point dans un classique dans le programme du théâtre, étant l’un des artistes qui a joué le plus dans la salle.

Où et quand ? Samedi 3 août à 21h. Chaca 875.

Combien ? A partir de 500 pesos.

[THÉÂTRES, SPECTACLES ET CINÉMAS]

THÉÂTRE | UN GOLEM

Combien de mondes étranges peuvent habiter ou venir de l’autre côté du mur qui sépare nos maisons et nos vies des autres ? Deux voisins de longue date font face à la chute d’un étranger dans la maison de l’un d’eux. Le phénomène a et suscite une étrangeté, proche d’un réalisme magique. Gonzalo Demaria déploie toute son ingéniosité et sa singularité en tant que dramaturge pour écrire ce monde au bord du fantastique et d’un délire sans abri. Claudio Tolcachir revient en tant que réalisateur dans la salle Boedo de timbre 4, pour trouver dans cet espace plus familier l’entrée à ce voisinage étrange et drôle.

Où et quand ? Tous les dimanches jusqu’au 1er septembre à 17h. Av. Boedo 640

Combien ? A partir de 500 pesos.



THÉÂTRE | CUANDO LLUEVE

Cuando llueve, un roman tragicomique conçu pour la scène, qui se demande : est-il possible de garder la foi quand on ne croit en rien ? A la fois perversement drôle, émouvant et visuellement captivant. Cuando llueve raconte l’histoire de deux couples, l’un heureux et l’autre pas. Tous deux chargés de problèmes. Le malheur du premier est le résultat du hasard. Celui de l’autre, un choix.

Où et quand ? Tous les mardis jusqu’au 27 août à 21h. Av. Corrientes 1764/74

Combien ? A partir de 350 pesos.

SPECTACLE | CAFE DE LOS ANGELITOS

Le Cafe de los Angelitos est le témoin vivant de plus de cent ans d’histoire porteña. Et aujourd’hui, à l’avant-garde du Tango, il parcourt luxueusement et distinctement avec son Show toute une époque. Le spectacle dure environ 1 heure 20 minutes avec une chanteuse, un chanteur, et cinq couples de danseurs. Le spectacle retrace l’histoire du tango des années 20 jusqu’à Piazzolla, avec quelques touches modernes. C’est un spectacle dynamique et intense qui étonne le spectateur dans une ambiance très spéciale.

Où et quand ? Tous les jours à partir de 20h30, avec réservation ! Av. Rivadavia 2100.

Combien ? A partir de 100 dollars.