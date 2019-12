Si vous ne connaissez pas encore les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des ferias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 20 au 27 juillet.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]



Les galeries Pacífico avec l’arbre de Noël

BALADE | PLAZA DEL CONGRESO

La Plaza del Congreso est un endroit emblématique de la ville de Buenos Aires ! L’urbaniste en charge de ce projet est le célèbre Carlos Thays, le paysagiste français qui a également conçu Le Jardin Botanique ou bien le Parque Centenario. 100 ans après sa construction, la Plaza del Congreso attire toujours autant de personnes, que cela soit les habitants ou les visiteurs !

Où et quand ? Tous les jours de – Plaza del Congreso – Avenida Rivadavia entre Paraná y Avenida Entre Ríos. (Monserrat) Buenos Aires

Combien ? Gratuit

VISITE GUIDÉE | ART URBAIN À PALERMO

Les anciens passages de Palermo Soho sont des lieux à découvrir! Au cours de cette visite vous parcourrez les rues traditionnelles aux murs habillés grâce à différentes techniques telles que grafiti, paste-up ou stencil.

Où et quand ? Le 3ème dimanche du mois à 10h – Point de rendez-vous au croisement des rues Gurruchaga et Honduras.

Combien ? Gratuit

BALADE | GALERIAS PACIFICO

La période de Noel est le moment idéal pour ce rendre aux Galerias Pacifico. Ce centre commercial parmi les plus fameux de Buenos Aires a été déclaré monument historique national. À l’occasion des fêtes de fin d’année, il se pare d’un sapin de Noel gigantesque entièrement décoré de cristal de Swarovski.

Où et quand ? Au croisement des rue Florida et Cordoba. Tous les jours de 10h à 21h.

Combien ? Entrée gratuite

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Musée d’art contemporain de Buenos Aires

EXPOSITION | BIFOCAL DE IVÁN NAVARRO

Iván Navarro explore à travers son oeuvre la dimension esthétique et politique de l’électricité au moyen d’altérations perceptuels qui activent sensoriellement et psychologiquement le spectateur. L’artiste réinvente des objets quotidiens pour questionner les institutions de pouvoir et réfléchir au passé chilien.

Où et quand ? MACBA, Av. San Juan 328. Tous les jours de 11h à 19h.

Combien ? Entrée générale 150 pesos

MUSÉE | MUSEO DE ARTE POPULAR

La mission première de ce musée est d’informer et de promouvoir l’artisanat argentin. Installé dans un hôtel particulier et entouré de jardins, vous aimerez flâner le long des expositions. En effet, vous apprendrez comment sont fabriqués les chaussures de tango, comment les gauchos travaillent et pleins d’autres richesses de l’artisanat argentin. En ce moment sont exposées les pièces sélectionnées lors du concours d’artisanat du fond national des arts. Cette exposition est visible jusqu’au 24 mars.

Où et quand : Av. del Libertador 2373 lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 13h à 19h. Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 20h

EXPOSITION | IMAGINE FRANCE EN BORD DE MER

Offrir un regard différent sur les stations du littoral français, tel est l’objectif du projet Imagine France en bord de mer initié par Atout France. Sous l’œil inventif de l’artiste photographe Maia Flore, les côtes françaises dévoilent leurs côtés les plus poétiques et inattendus : art de vivre, patrimoine culturel et architectural, espaces naturels se révèlent pour proposer aux visiteurs internationaux une véritable invitation à l’évasion et au dépaysement.

Où et quand ? Sur les grilles de l’ambassade de France, Cerrito 1399.

Combien ? Gratuit

[FERIAS]

Une feria à Buenos Aires

FERIA | FERIA DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

Cette édition spéciale vous proposera des produits tournés vers la production et la consommation responsable, mais également de la musique live, des jeux pour les enfants et des spectacles.

Où et quand ? Dimanche 22 décembre, de 10h à 19h. Rue Bolivar 600.

Combien ? Entrée gratuite.

FERIA | FERIA JACARANDÁ

Cette feria vous invite à découvrir designers et stylistes indépendants, objets d’auteur, pièces uniques et faites à la main. Ce sera aussi l’occasion d’écouter de la musique live, de se régaler au buffet et de profiter de la salle de jeu et de lecture pour les plus jeunes.

Où et quand ? Samedi 21 et dimanche 22 décembre de 15h à 20h. Maza 755.

Combien ? Entrée gratuite

FERIA |BIOTERRA NAVIDAD

L’unique feria végane nocturne se prépare pour les fêtes de fin d’année! Vous y retrouverez gastronomie, cosmétiques, “feria americana”, spectacles lives et tirages au sort!

Où et quand ? Samedi 21 décembre, de 21h à 1h. Aranguren 213.

Combien ? Entrée gratuite.

[CONCERTS ET SORTIES ]

Jardin japonais de Buenos Aires

CONCERT | NAVIDAD SIN FRONTERA

“Navidad sin frontera” est une proposition de l’orchestre Latin Vox Machine pour ce mois de décembre. Ce sera un concert plein de la joie et de la nostalgie, qui caractérise la musique vénézuélienne de nos jours. C’est un événement proposé pour tous ceux qui ont envie de découvrir les traditions musicales et les rythmes des Caraïbes.

Où et quand ? Dimanche 22 décembre, de 20h à 23h. Teatro ópera de Orbis Seguros, Av. Corrientes 860.

SORTIE | ORIGAMI EXPRESS NAVIDEÑO

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le jardin japonais propose un atelier d’origami spécial vœux de noël. Petits et grands peuvent participer à cette expérience créative qui permet de développer la motricité fine, la concentration et l’imagination.

Où et quand ? Samedi 21 décembre, de 14h à 16h. Jardin Japones, à l’angle des avenues Casares et Libertador.

Combien ? Entrée générale au parc: 150 pesos. (activité comprise dans le prix d’entrée au parc).

SORTIE | CONEXION VINO FIESTA FIN DE AÑO

Au bar Te amare, vous pourrez participez à une soirée dégustation de vins spécialement sélectionnés pour l’occasion. Cet événement propose aussi spectacles en live et surprises!

Où et quand ? Vendredi 20 décembre de 19h à 23h. Te amare bar, Zapiola 1575.

Combien ? Entrée 250 pesos.

[THÉÂTRE – SPECTACLE – CINÉMA]

© PHOTO: BERTRAND MAHE ThŽatre Colon, Buenos Aires, Argentine.

SPECTACLE | EL LAGO DE LOS CISNES

Le plus fascinant des ballets classiques, et le premier composé par Tchaikovsky, reste le favoris du public et des compagnies qui l’interprètent à travers le monde. Avec une chorégraphie de l’argentin Mario Galizzi, basée sur les originaux de Marius Petipa et Lev Ivanov, le ballet se présente une fois de plus sur la scène du théâtre Colón, en une nouvelle production scénique qui terminera la saison.

Où et quand ? Teatro Colón, Cerrito 628. Jeudi, vendredi et samedi à 20h, dimanche à 17h.

Informations et réservation sur le site du théâtre :https://teatrocolon.org.ar/es

CINEMA |PRISIONEROS DE LA TIERRA

Le musée du cinéma Pablo Ducró a pu mener à bout la récupération digitale du film Prisioneros de la tierra (1939) de Mario Soffici, considéré comme l’un des plus importants de l’histoire du cinéma argentin. Il sera visible, en version remastérisée au MALBA durant le mois de décembre.

Où et quand? MALBA, Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415 , Jeudi 26 décembre à 19h.

Combien? Entrée générale 140 pesos

SPECTACLE | CAFE DE LOS ANGELITOS

Le Cafe de los Angelitos est le témoin vivant de plus de cent ans d’histoire porteña. Et aujourd’hui, à l’avant-garde du Tango, il parcourt luxueusement et distinctement avec son Show toute une époque. Le spectacle dure environ 1 heure 20 minutes avec une chanteuse, un chanteur, et cinq couples de danseurs. Le spectacle retrace l’histoire du tango des années 20 jusqu’à Piazzolla, avec quelques touches modernes. C’est un spectacle dynamique et intense qui étonne le spectateur dans une ambiance très spéciale.

Où et quand ? Tous les jours à partir de 20h30, avec réservation ! Av. Rivadavia 2100.

Combien ? À partir de 100 dollars.



Bonne semaine à tous !