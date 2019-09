Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des ferias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 20 au 27 septembre.

[BALADES & VISITES GUIDÉES]

Le Paseo de la Historieta commence avec Mafalda dans San Telmo

BALADE | PASEO DE LA HISTORIETA

Ce circuit urbain et piéton rend hommage aux personnages fameux de bandes-dessinées argentines. Il s’agit d’une balade qui passe par plusieurs quartiers de la vile : Monserrat, San Telmo et Puerto Madero. Ces quartiers abritent les petits personnages de cet hommage à la bande-dessinée du pays. Mafalda est bien sûr la plus connue. Profitez du paseo de la historieta pour re-découvrir Mafalda et partir à la rencontre de beaucoup d’autres de ses compagnons, tel que Gaturro ou Patoruzú.

Où et quand ? Point de départ de la balade : BALCARCE y CHILE AV.

Combien ? Gratuit.

VISITE GUIDÉE | VISITE NOCTURNE DE PUERTO MADERO

Buenos Aires Turismo organise une fois par mois une visite nocturne de Puerto Madero. Un quartier unique qui est passé de plus grand port de la ville et du pays, à repère gastronomique. Admirer cette zone portuaire et animée vaut le détour. D’autant plus que la nuit, le Puente de la Mujer est superbe.

Où et quand ? Point de rendez-vous : MOREAU DE JUSTO, ALICIA AV. y GUEMES, MACACHA. Vendredi 20 septembre à 20h.

Combien ? Gratuit. Nous vous conseillons de réserver en ligne.

VISITE GUIDÉE | VISITE NOCTURNE DE L’AVENIDA ALVEAR

Dans le cadre des visites guidées nocturnes organisées tous les mois par Buenos Aire Turismo, nous vous conseillons de profiter du parcours de l’avenue Alvear de nuit. La visite commence tout près de l’ambassade de France (qui mérite qu’on s’y arrête). Entre grands hôtels et bâtiments historiques, du point de vue architectural on en prend plein le yeux tout le long de l’avenue qui est illuminée et brille de mille feux.

Où et quand ? Point de rendez-vous : ALVEAR AV. y CERRITO (Plazoleta Carlos Pellegrini). Vendredi 27 septembre à 20h.

Combien ? Gratuit. Nous vous conseillons de réserver en ligne.

[MUSÉES & EXPOSITIONS]

MUSÉE | MUSÉE EVITA

Le musée dédié à Eva Perón propose des visites guidées en espagnol et en anglais pour des groupes de dix personnes ou plus. C’est l’occasion d’en apprendre plus sur cette figure adorée des Argentins. La collection permanente du musée est d’une grande richesse et offre un beau parcours en hommage à la plus connue des actrices et femmes politiques argentines du XXème siècle.

Où et quand ? Lafinur 2988. Visites guidées du mardi au dimanche à 16h. Pas besoin d’inscription au préalable.

Combien ? Prix à consulter directement sur place.

MUSÉE | MUSÉE D’ART ESPAGNOL ENRIQUE LARRETA

Enrique Larreta fut ambassadeur argentin en France et auteur de poèmes, romans et pièces de théâtre. Située dans le quartier de Belgrano, cette maison au style architectural neo-colonial était la résidence d’Enrique Larreta. Ce dernier, en plus d’être ambassadeur et auteur, était collectionneur. Aujourd’hui sa maison abrite des œuvres du Siècle d’Or espagnol et propose un exceptionnel voyage dans le temps.

Où et quand ? Juramento 2291. De 12h à 19h le lundi, mercredi, jeudi, vendredi. De 10h à 20h le samedi et dimanche. Fermé le mardi.

Combien ? 50 pesos argentins.

EXPOSITION| FORMAS DE DESMESURA

Cette exposition est une réflexion sur la photographie et les différentes manières dont le photographe fait passer des messages. Elle propose une véritable déconstruction de l’idée qu’on se fait de la photographie en mettant en tension son caractère de reflet de la réalité, d’une part, et d’autre part son aspect artistique et de création. De nombreux photographes sont à découvrir à travers de cette exposition qui bouleverse notre conception de cet art unique.

Où et quand ? Av. Del Libertador 1473. Jusqu’au 3 novembre.

Combien ? Entrée gratuite le mardi. Prix des autres jours à consulter sur place.

[FERIAS ET FESTIVALS]

FERIA | SAN TELMO

Tôt le matin et tous les dimanches depuis 1970, la feria de San Telmo rassemble plus de 20 milles visiteurs chaque semaines. Vous retrouverez parmi les vendeurs tout ce que vous voudrez allant de la nourriture à des antiquités.

Où et quand ? Tous les dimanches de 10h à 17h – Defensa 120.

Combien ? Entrée gratuite

FERIA| LE MARCHÉ, FERIA DE CUISINE FRANÇAISE

A l’occasion des Journées du Patrimoine ce week-end en Europe et de la semaine de la France à Buenos Aires, des activités sont proposées pour les touristes français de passage, pour les expatriés et pour tous les Argentins curieux de découvrir une autre culture. La feria de cuisine française est l’occasion d’un voyage gustatif digne de ce nom. Une feria qui ne dure que deux jours et une seule fois par an : à ne pas rater !

Où et quand ? Ambassade de France, Cerrito 1399. Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h.

Combien ? Entrée gratuite

FESTIVAL| FESTIVAL DE PRINTEMPS

Le 21 septembre c’est le jour du printemps en Argentine. Les Argentins ont l’habitude de le fêter. Le festival de printemps propose un large choix de musique : du reggaeton à la cumbia, en passant par la salsa et autres rythmes d’Amérique latine. Il y en aura pour tous les goûts !

Où et quand ? Av Lillo y Leopoldo Marechal. A partir de 16h.

Combien ? Entrée gratuite.

[CONCERTS ET SORTIES]

L’ambassade de France à Buenos Aires

SORTIE |L’AMBASSADE DE FRANCE

Les Journées européennes du Patrimoine ce week-end marquent aussi l’ouverture au public de toutes les ambassades françaises du monde. Cet impressionnant bâtiment vous laissera découvrir quelques-uns de ses secrets, une occasion à ne pas manquer ! Et i vus avez une petite faim, la feria de cuisine française vous permettra une pause gourmande.

Où et quand ? Cerrito 1399. De 10 a 17 h .

Combien ? Entrée gratuite.

SORTIE |ATELIER DE RECYCLAGE POUR LA CRÉATION D’ACCESSOIRES

Vous aimeriez recycler de vieux tissus, vêtements usés et autres matériaux dont vous n’avez plus l’utilité ? Apprenez les techniques de base du recyclage pour créer des accessoires et donner une seconde vie à ces tissus et autres supports qui sans ça, iraient à la poubelle.

Où et quand ? Av. Libertador 2373, Museo de Arte Popular José Hernández. A 15h30.

Combien ? Entrée gratuite.

CONCERT|FESTIVAL BUENOS AIRES JAZZ

Jeudi prochain, le bar des Brothers Club accueillera un cycle de jazz vocal avec le groupe Juana Sallies. Ils seront cinq à vous faire vibrer au son de la musique jazz. Alors laissez-vous porter par la musique et profitez d’une soirée rythmée.

Où et quand ? Brothers Club, Av. Cnel Niceto Vega 5572. Le 19 septembre à 22h.

Combien ? Entrée gratuite.

[THÉATRE – SPECTACLE – CINÉMA]

SPECTACLE|”ICI CHANTA GARDEL”

Un spectacle musical de tango nous donne à voir le dernière représentation de Carlos Gardel à Buenos Aires. L’Orchestre de Tango de la Ville de Buenos Aires accompagnera cette représentation dansée et chantée.

Où et quand ? CC 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. 21 septembre à 20h30.

Combien ? Entrée entre 300 et 350 pesos argentins.

CINÉMA|SOIRÉE TARANTINO

Dans le cadre du jour du printemps, une projection de deux films de Tarantino est prévue. Tout d’abord celle de Reservoir Dogs, film de 1992. Puis, Death Proof qui date de 2007.

Où et quand ? Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551). Premier film à 20h, le second à 22h.

Combien ? Entrée entre 50 et 70 pesos argentins.

CINÉMA|”FRIDA”

Un biopic sur la fameuse peintre mexicaine lui rend hommage pour le jour du printemps. Ce film est centré sur sa relation tumultueuse avec Diego Rivera et propose un nouveau regard sur la vie de cette artiste hors du commun.

Où et quand ? Espacio Cultural Chacra de los Remedios, Av. Directorio y Lacarra. A 16h.

Combien ? Entrée gratuite.