Si vous ne connaissez pas encore les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 21 au 28 février.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Parc Carlos Thays – Wikipédia

BALADE | Parc Tres de Febrero

C’est un jardin unique. Avec son lac, son amphithéâtre et sa roseraie, le parc Tres de Febrero est l’un des espaces verts les plus connus de la ville. C’est le lieu idéal pour se promener, se reposer, faire de l’exercice ou boire du maté tout en regardant le lac. Dans le parc, il y a deux lacs artificiels qui peuvent être visités en bateau ou en bicyclette aquatique. De plus, à l’intérieur du parc se trouve la Rosedal, un jardin de rosiers avec une collection de plus de 8 000 roses.

Où et quand ? Au croisement des avenues Sarmiento et Del Libertador – tous les jours de 8h à 17h

Combien ? Gratuit

Balade | Parc Carlos Thays

Cet espace vert de plus de quatre hectares se distingue par ses sculptures et ses œuvres remarquables, comme la statue des Naciones Unidas, de la sculptrice Marta Minujín, le “Torso Masculino“, du plasticien colombien Fernando Botero, le monument “Pro Cultura Nacional“, du sculpteur italien Alejo Afani, et l’œuvre “El Árbol“, de l’artiste Néstor Basterretxea, offerte par la communauté basque. Ce parc abrite également l’ancien château d’eau du complexe ferroviaire du Retiro et le Musée de l’architecture.

Où et quand ? Au croisement des avenues Callao et Del Libertador – Ouvert tous les jours, 24/24h.

Combien ? Gratuit

VISITE GUIDÉE | Arte urbano en Barracas

En partant de la Plaza Colombia, l’itinéraire atteint le Passage de Lanín, l’une des interventions artistiques urbaines les plus caractéristiques de la ville. La couleur et la technique originale, avec des mosaïques et des céramiques, ont été réalisées par Marino Santa María, un artiste qui a son atelier dans cette même rue.

Où et quand ? Samedi 22 février à 10h – Au croisement de l’avenue Monta De Oca, Manuel et l’avenue Brandsen

Combien ? Gratuit, sur réservation

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Musée national des beaux arts – Wikipédia

EXPOSITION |Conquête, missions jésuites et royauté

La conquête de l’actuel territoire argentin a commencé au début du XVIe siècle avec les premières explorations espagnoles du Rio de la Plata. À partir de là, la deuxième vague d’occupation a commencé, avec beaucoup de métissages. Il y a eu deux autres courants de colonisation, l’occupation du nord et du centre par des conquérants venus du Pérou. Puis par des forces venant du Chili, la région de Cuyo a été occupée. La domination espagnole a été consolidée par la désintégration des communautés indigènes.

Curieux d’histoire ? Venez découvrir en détail l’histoire de l’argentine !

Ou et quand ? Museo Historico Nacional, Defensa 1600 – Ouvert du mercredi au dimanche de 11h à 18h

Combien ? Gratuit

Musée| Musée national d’art décoratif

Le musée national des arts décoratifs, consacré au design et aux arts décoratifs, possède de précieuses collections de sculptures, peintures, tapisseries, armes, livres, céramiques, meubles et miniatures, principalement européennes et orientales, du XVIe au XXe siècle. À travers des expositions permanentes, des expositions temporaires, des visites guidées et des activités culturelles, elle propose un mélange intéressant des témoignages artistiques du passé et des créations du présent.

Ou et quand ? Museo Nacional de Arte Decorativo, Av. del Libertador 1902 – Ouvert du mardi au dimanche de 12h30 à 19h

Combien ? Gratuit

MUSÉE | Musée national des beaux arts

Le Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) est l’un des plus importants d’Amérique latine, en raison de son architecture et de la valeur de sa collection permanente. Elle expose des œuvres de personnalités telles que El Greco, Goya, Picasso, Rembrandt, Rodin, Cándido López, Prilidiano Pueyrredón et Fernando Fader.

Ou et quand ? Avenue Del Libertador, 1473 – Ouvert du mardi au vendredi de 11h à 20h, les samedis et dimanches de 10h à 20h.

Combien ? 200 ARS (gratuit à partir de 18h45 et le mardi toute la journée)

[FERIAS ET FESTIVAL]

FERIA | Feria Plaza Francia

Dans cette foire, vous trouverez des artisans qui ont pour défi d’intégrer à leurs œuvres l’identité de la culture argentine, afin de la communiquer de façon créative à travers les objets. Vous pouvez trouver des objet en verre et en argent, un métier à tisser ou un artisanat en métal et/ou en cuir.

Ou et quand ? Avenue del Libertador, 1400 – Ouvert les samedis, dimanches et jours fériés de 11h à 20h

Combien ? Entrée libre

FERIA |Feria de Plaza Julio Cortázar

Cette foire est située sur la Plaza Cortázar (anciennement Plaza Serrano), au cœur du quartier de Palermo. La foire rassemble plus de 40 artistes plasticiens qui exposent et vendent leurs œuvres sur la place. Ce qui est intéressant dans cette foire, c’est la possibilité d’interagir avec les artistes eux-mêmes, de leur poser des questions et d’en savoir plus sur chacune de leurs œuvres. Les participants à cette exposition en plein air ont été sélectionnés par un jury composé, entre autres, de célèbres artistes argentins tel que Alejandro Boim, Juan Doffo, Ana Eckell et Carlos Gorriarena, et des architectes Clorindo Testa et Jorge Glusberg.

Vous y trouverez également un grand nombre de magasins de vêtements et de design avant-gardistes qui ont été installés dans ses environs, ainsi qu’une grande variété de bars et de restaurants

Ou et quand ? Plaza Cortázar – Tous les week-ends de 10h à 20h

Combien ? Entrée libre

FESTIVAL | BAFWEEK

L’événement le plus important du monde de la mode expose à chaque édition la collection des créateurs établis et émergents. Les principales marques de mode locales présentent les tendances et les nouveautés du secteur.

Buenos Aires Fashion Week présentera les styles d’hiver des entreprises du secteur et les nouvelles marques. Cette édition invite à contempler la nouvelle scène de la mode argentine actuelle.

Ou et quand ? Centro de Convenciones Buenos Aires, Av. Figueroa Alcorta, 2099 – Les 26, 27 et 28 février

Combien ? Entrée Gratuite

Star Wars en concert – Flickr

[CONCERTS ET SORTIES]

CONCERT | Ricky Martin

Ricky Martin retourne en Argentine. Le chanteur portoricain se produira les 28 et 29 février 2020 au Movistar Arena de Palerme, dans le cadre de la tournée Movimiento.

Ou et quand ? Jeudi 27, Vendredi 28 et Samedi 29 février à 21h – Movistar arena, Humboldt 450

Combien ? A partir de 2000 ARS

Concert | STAR WARS – Una nueva esperanza

Pour la première fois à Buenos Aires, Star Wars A New Hope en concert au Théâtre Colon.

Le film le plus emblématique de la galaxie comme vous ne l’avez jamais vu auparavant, avec une musique live interprétée par l’orchestre du Théâtre Colon, dirigé par le Maestro Enrique Arturo Diemecke.

Ou et quand ? Jeudi 27 et vendredi 28 à 14h et à 20h et samedi 29 à 20h – Teatro Colón, Cerrito 628

Combien ? A partir de 300 ARS

SORTIE | Soirée de fermeture du carnaval Porteño

Pour clôturer le carnaval de Buenos Aires, cette année encore la grande fête aura lieu sur l’Av. de Mayo, avec un décor incontournable : stands gastronomiques, maquillage artistique et le défilé caractéristique des “murgas porteñas“. Un plan parfait pour toute la famille !

Ou et quand ? Avenue de Mayo – Lundi 24 février de 16h à 22h

Combien ? Gratuit

[THÉÂTRE ET CINÉMA]

THÉÂTRE |Ojalá las paredes gritaran

“J’aimerais que les murs crient” à la Metropolitan Sura. La version millénaire et folle de Hamlet de Paola Lusardi, se poursuit avec des représentations au Metropolitan Sura dans le cadre du programme “Summer Off“.

Ou et quand ? Teatro Metropolitan Sura, Avenida Corrientes 1343 – Mardi 25 février à 21h

Combien ? A partir de 600 ARS

THÉÂTRE | WATT

Watt est un pari sur la danse pure, au risque de l’improvisation en direct. Le corps à travers la musique et l’espace. Un voyage unique et différent chaque nuit. Watt a présenté sa première saison en 2004 et refaire ce travail, 16 ans plus tard, c’est retrouver le vrai plaisir de la danse et aussi une célébration du temps qui passe.

Ou et quand ? Teatro Picadero, Pasaje Discépolo 1857 – Vendredi 21 et vendredi 28 février à 22h30

Combien ? A partir de 500 ARS

CINÉMA | La muerte no existe y el amor tampoco

“La mort n’existe pas et l’amour non plus“. Le nouveau film de Fernando Salem basé sur une histoire de Romina Paula. Emilia est invitée à retourner dans sa ville natale en Patagonie pour répandre les cendres d’Andrea, sa meilleure amie. Emilia met en pause toute sa vie et se déplace pour la cérémonie. Il s’agit voyage dans le passé au cours duquel elle renoue avec son ami, accompagne la famille en deuil et retrouve Julian, son premier amour, qui vient de devenir père. Emilia répand les cendres et avec elles, elle laisse partir son passé, sa famille, le sud et aussi, l’amour.

Ou et quand ? MALBA, avenida Figueroa Alcorta 3415 – Samedi 22 février à 21h

Combien ? Entrée générale : 140 ARS