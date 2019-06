Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 21 au 28 juin.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Puerto Madero

BALADE | TIGRE

Vous voulez prendre un bon bol d’air ? Marcher au bord du río, ou alors vous laissez emporter à bord d’un bateau ? Partez en direction de Tigre ! Rien de mieux que de se promener là-bas. Cet ancien port de fruits vous réserve plein de surprises, comme des petites férias, des restaurants et plusieurs excursions en bateau différentes les unes des autres.



Où et quand ? Tous les jours

Combien ? Gratuit

BALADE | PUERTO MADERO

Pour cette seconde balade, on reste près du río. Puerto Madero est un quartier chic de Buenos Aires. Vous retrouverez principalement de hauts buildings, des restaurants construis sur d’anciens docks, des boutiques et sans oublier bien sûr le fameux port. Promenez-vous sur le “Puente de la Mujer” qui traverse le fleuve mais n’oubliez pas non plus de visiter la Fragata Sarmiento, le premier bateau de l’école marine d’Argentine.



Où et quand ? Tous les jours

Combien ? Gratuit

BALADE | RÉSERVE ÉCOLOGIQUE

Depuis déjà plus de 30 ans que cette réserve existe dans le but de protéger la biodiversité de Buenos Aires. Elle s’étend sur 350 hectares au bord du río de la Plata. C’est un espace public dans lequel vous pourrez vous promener, observer les animaux, la nature et même vous reposer dans ce paradis vert.



Où et quand ? Tous les jours

Combien ? Gratuit

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Palacio de Aguas Corrientes

MUSÉE | PALACIO AGUAS CORRIENTE

Cet édifice emblématique de Buenos Aires également appelé Grand dépôt d’ingénierie Guillermo Villanueva à été construit pour loger les réservoirs d’approvisionnement d’eaux potable de la ville à la fin du XIX. Bâtit entre 1887 et 1894, c’est l’un des plus beaux édifices qui conserve à l’intérieur une bonne part de l’histoire sanitaire de la ville.



Où et quand ? Tous les jours de la semaine sauf le week-en de 9h30 à 13h et de 14h à 17h.

Combien ? Gratuit

MUSÉE | MUSÉE NATIONAL DES ARTS DÉCORATIFS

Renfermant plus de 4000 objets d’arts, ce musée vous impressionnera et vous fera voyager de la Rome antique à nos jours, en passant par la porcelaine chinoise, aux tapisseries du XVe siècle et des chefs d’œuvres de maîtres européens tel que Manet.



Où et quand ? Du mardi au dimanche de 12h30 à 19h. Av. Del Libertador 1902

Combien ? Gratuit

EXPOSITIONS | MONDELEZ À LA RURAL

Mondelez est une entreprise international de petits gâteaux. Cette exposition permet la réunion de tous les distributeurs de Mondelez Argentina avec comme objectif de mettre en place un point de rencontre avec les clients. Les distributeurs présenteront leurs produits, les nouveautés de la marque, les futures offres et promotions.



Où et quand ? Le 25 juin de 14h à 22h. Pabellón Ocre

Combien ? Gratuit

[FERIAS ET FESTIVAL]

FERIA | BUENOS AIRES MARKET

Ce samedi 22 et dimanche 23 juin aura lieu au Parque Saavedra le marché de Buenos Aires. Le festival gastronomique est dédié aux plats les plus représentatifs de la cuisine argentine tels que le locro, empanadas, humitas, carbonada, tamales, viandes rôties, gâteaux, chocolat chaud, churros, gâteaux frits et autres recettes. Vous pourrez également profiter de plusieurs activités pour toute la famille.



Où et quand ? Samedi 22 juin au dimanche 23 juin de 10h à 18h – Parque Saavedra.

Combien ? Entrée gratuite

FERIA | FIIS

La ville de Buenos Aires regorge de ferias dans différents quartier, et chacune d’elles ont une identité spécifique avec divers produits. À la Ferias Itinerantes de Interés Social vous retrouverez toutes sortes de fruits, de légumes, de produits de grands magasins, de boulangeries, et poissonneries.



Où et quand ? Mardi à vendredi de 8h à 14h et le week-end de 8h à 16h. Lieu

Combien ? Entrée gratuite

FERIA | FERIA PLAZA SERRANO

À Palermo Soho, venez à la feria Plaza Serrano. La nuit on y retrouve principalement des bars mais pendant la journée cet endroit se transforme en une rue commerçante.



Où et quand ? Tous les jours de 11h à 21h.

Combien ? Entrée gratuite

[CONCERTS ET SORTIES]

SORTIE | FLORERÍA ATLANTICO

En 2018, ce bar faisait partie des 50 meilleurs bars du monde, et se positionnant à la 14e place du classement. Ce bar propose plusieurs types de vins, et de cocktails pour stimuler vos papilles.



Où et quand ? Tous les jours de 18h à 2h et 4h le vendredi et samedi. Arroyo 872.

Combien ? $$ – prix accessible

CONCERT | DANCING MOOD

Pour les 20 ans de Daning Mood, venez les voir à Buenos Aires ce dimanche 23 juin. C’est une bande d’origine Argentine qui interprete des musiques des Antilles et principalement le ska, le reggae, le calipso mais aussi le rock.



Où et quand ? Dimanche 23 et 30 juin. Sala Siranush, Armenia 1353.

Combien ? 200 pesos et plus.

CONCERT | PEDRO AZNAR & MANUEL GARCIA

Profitez de cette opportunité de voir à Buenos Aires ces deux stars de la musique argentine/chilienne. Ces deux musiciens s’unissent dans un projet musical “Abrazos de hermanos” afin de fêter leur 10 ans d’amitié.



Où et quand ? Samedi 22 juin à 20h30. Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125

Combien ? A voir sur le site.

[THÉATRE – SPECTACLE – CINÉMA]

THÉATRE | TEATRO MANDRIL

Le théâtre Mandril est un centre culturel où s’y déroule plusieurs pièces de théâtre dramatique ou de comédies. Ce dimanche 23 juin venez assister au nouveau spectacle “El sortilegio del Gato” de “Los Bla Bla”, un groupe humoristique.



Où et quand ? Dimanche 23 juin à 20h. Humberto Primo 2758

Combien ? Payer directement sur place. Site.

CINÉMA | LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA

Second long métrage de l’argentin Mateo Bendesky, qui nous raconte le voyage de deux frères jusqu’à la cote Atlantique pour accomplir le souhait de leur mère : que ses restes soient éparpillés dans la mer. La situation de deuil devient un voyage de découverte et un nouveau lien se tisse entre les deux.



Où et quand ? Samedi 22 juin à 12h30. Centre Culturel Recoleta, Junín 1930.

Combien ? 65 pesos

SPECTACLE | LA VENTANA

Vous voulez vivre à fond la passion du Tango Argentin ? La Ventana vous permet de voir des danseurs de Tango, et de folk. Et le tout avec un dîner devant le show.



Où et quand ? Show tous les jours, voir les horaires et réservation sur le site. Balcarce 431.

Combien ? 70 à 300 dollars