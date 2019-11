Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 22 au 29 novembre.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Parque de las mujeres argentinas

BALADE |PARQUE DE LAS MUJERES ARGENTINAS

Ce parc dédié aux femmes qui ont marqué l’histoire du pays est un écrin de verdure où il fait bon se reposer, se balader et profiter d’un bon bol d’air frais. Il se situe dans le quartier de Puerto Madero. Un joli parc aéré entre les gratte-ciels du quartier d’affaire, on vous le conseille!

Où et quand? Juana Manso, Puerto Madero. Ouvert 24/7.

Combien? Entrée gratuite

BALADE | GALERÍA GÜEMES

Se promener dans les rues de Buenos Aires est toujours agréable. La ville ne possède pas seulement des rues très fréquentées mais aussi un patrimoine architectural très hétérogène. Buenos Aires a tant de choses à offrir que chaque promenade est une découverte ou redécouverte des trésors cachés : la Galería Güemes en fait partie. Construite vers 1915, ce fut un des premiers gratte-ciel de Buenos Aires. A l’époque, les habitants étaient séduits par la variété des activités qu’offrait ce lieu de 87 mètres de hauteur. Théâtre, restaurant, appartement ainsi qu’une vue à 360 degrés de toute la ville : les possibilités sont nombreuses dans cette galerie.

Où et quand ? Lundi à vendredi de 8h à 20h et le samedi de 9h à 15h. Fermé les jours fériés et le dimanche. Galería Güemes (microcentro), Florida 165 et San Martín 170, Buenos Aires.

Combien ? Entrée gratuite.

BALADE | TRANVÍA HISTÓRICO

Le tram à Buenos Aires a cessé de fonctionner en 1961 mais il est toujours possible de monter à bord du dernier actif de la ville. Le tram historique (tranvía histórico) vous amène pour un trajet de 2km. Accompagné d’un guide, vous serez replongé dans l’histoire du tram de la ville de Buenos Aires grâce aux petites histoires et anecdotes. En plein cœur du quartier Caballito, vous aurez l’occasion de découvrir le quartier anglais d’une autre manière. Les rues pavées et la tranquillité qui règne sauront vous faire passer un moment agréable.

Où et quand ? Au croisement entre la rue Emilio Mitre & José Bonifacio. Le samedi de 16h á 19h15. Le dimanche de 10h á 12h45 puis de 16h á 19h15. Fermé les autres jours de la semaine et les jours fériés.

Combien ? Entrée gratuite

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Museo Nacional Ferroviario – Source: Equinoxe

MUSÉE | MUSEO NACIONAL FERROVIARIO

Ce musée est consacré à l’histoire du train en Argentine. Une fois que vous aurez poussé la porte d’entrée vous entrerez dans le monde des cheminots. En plus de découvrir l’histoire de la première gare d’Argentine, certaines petites anecdotes rendront votre visite des plus agréables !

Où et quand ? Du mardi au dimanche de 9h à 17 h. Av. del Libertador 405.

Combien ? Entrée libre et gratuite

MUSÉE | CENTRO CULTURAL KIRCHNER

Le Centre Culturel Kirchner est un espace culturel qui fait partie du Patrimoine Historique National ! Vous y retrouverez différentes expositions gratuites et pourrez découvrir l’architecture particulière de ce bâtiment qui était anciennement le bureau de Poste de Buenos Aires.

Où et quand ? De mercredi au lundi de 12h à 20h. Sarmiento 151 (Centro)

Combien ? Entrée gratuite

MUSÉE | MUSÉE DU CINÉMA

Fondé en 1971 dans le quartier de la Boca, ce musée a pour but de préserver, rechercher et diffuser l’art cinématographique argentin. La plupart des objets ont été le don de ce passionné de cinéma Pablo Ducrós Hicken et ont également été financé par ce dernier. C’est d’ailleurs pour cela que le musée lui a donné son nom. Donc si vous voulez connaitre de nouvelles choses sur le cinéma n’hésitez pas à vous y rendre. Par ailleurs on trouve de très nombreuses expositions permanentes dans ce musée pendant toute l’année.

Où et quand ? Agustín R Caffarena 51. Tous les jours de la semaine sauf le mardi de 11h à 18h. Le week-end de 10h à 19h.

Combien ? Entrée libre et gratuite

[FERIAS ET FESTIVALS]

FERIA | FERIA DE MATADEROS

Venez découvrir ou redécouvrir les traditions argentines : musique, danse ou gastronomie. Située dans un des quartiers les plus historiques de la ville, cette féria va vous permettre de vivre les traditions argentines : artisanat, folklore, fêtes traditionnelles…

Où et quand ? Tous les dimanche de 11h à 19h. Avenida Lisandro de la Torre & Avenida de los Corrales, (Mataderos), Buenos Aires.

Combien ? Entrée libre et gratuite

FERIA | FERIA “PASEO EL RETIRO” COSTANERA SUR

Juste en face de la fameuse Reserva Ecológica Costanera Sur ainsi qu’à deux pas de Puerto Madero, se trouve la Feria Paseo el Retiro. Bonne ambiance -buena onda, comme disent les Argentins – et ambiance familiale règnent en maître là-bas ! Danse, chants, antiquités, livres, objets de collection, décorations, choripán et autres… Tout est réuni pour passer un bon moment entre amis ou en famille.

Où et quand ? Samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 20h – Avenida Calabria, entre Dellepiane y Rosario Verá. Costanera Sur

Combien ? Entrée libre et gratuite

FERIA | FERIA DE RECOLETA

La Feria de Recoleta est connue pour son artisanat ! Ce grand marché propose de nombreux stands sur le parc et attire des milliers de visiteurs les fins de semaine ! Vous pourrez également assister à des spectacles de rue, des spectacles musicaux, du théâtre… Vous pouvez également en profiter pour visiter le Cimetière, le Centre Culturel ou le musée des Beaux Arts !

Où et quand ? Weekends et jours fériés de 11h à 20h. Plaza Francia – Avenida Pueyrredón y Avenida Del Libertador, (Recoleta).

Combien ? Entrée libre et gratuite

[SORTIES ET CONCERTS]

SORTIE | BAR DE CAO

Le Bar de Cao est un bar asturien qui est désormais bien ancré dans les traditions porteños. Les cafés font parties de l’ADN de la culture de Buenos Aires. C’est en 1915 que la famille des actuels propriétaires est arrivée en Argentine pour créer ce bar dans le tout petit quartier de San Cristóbal. La particularité de ce dernier est qu’il propose une grande variété de spécialités d’Asturies. Donc si vous voulez être dans l’ambiance espagnole et passer un moment très animé, c’est là que cela se passe.

Où et quand ? Avenida Independencia 2400. Tous les jours à partir de 8h du matin jusqu’à 2h du matin environ

Combien ? Entrée libre et gratuite

SORTIE | SKY BAR

Ce bar se situe au 13e étage de l’hôtel Pulitzer. C’est un espace ouvert où vous pourrez profiter de la vue sur la ville porteña. Un lieu parfait pour se détendre avec ses amis et profiter d’une grande variété de cocktails et tapas.

Où et quand ? Dimanche à mercredi de 17h à minuit et du jeudi au samedi de 17h à 2h. Maipú 907

Combien ? $$ – prix accessibles

SORTIE | CRYSTAL BAR

Avec d’incroyables panoramas, ce bar est aussi le lieu idéal pour boire un verre entre amis, après le travail ou pour un date romantique. Vous pourrez profiter d’un DJ, mais aussi d’une longue liste de cocktails originaux. Et en cas de petite faim, vous pourrez commander quelques tapas.

Où et quand ? Mardi et mercredi de 18h à 1h, le jeudi de 18h à 2h30 et le vendredi et samedi de 18h à 3h. Aimé Painé 1130, Puerto Madero, Alvear Palace Hôtel.

Combien ? $$$ – prix élevés

[THÉÂTRE & CINÉMA]

“J.Timerman” au théâtre Timbre 4 – Source: site Timbre 4

THÉÂTRE | J.TIMERMAN

Jacobo Timerman, directeur et fondateur du journal La Opinión se voit obligé à s’adapter aux changements radicaux dans la vie politique et sociale argentine après le coup d’Etat militaire de 1976. La pièce de théâtre montre comment Timerman, homme engagé, est contraint de faire des choix entre son engagement politique dans l’opposition au régime militaire et le risque d’une possible censure de son journal.

Où et quand? Timbre 4, salle México: México 3554. Le samedi 23 novembre à 20h30.

Combien? 340-380 pesos argentins. Possibilité de réserver en ligne.

THÉÂTRE | LOS CUENTOS DE HOFFMANN

A partir des contes fantastiques de l’auteur allemand Hoffmann, cette pièce de Jules Barbier sur une musique de Jacques Offenbach offre une réflexion sur la vie considérée comme un éternel changement. Lors d’une soirée bien arrosée, Hoffmann raconte comment il a courtisé puis perdu trois femmes. Elles représentent trois amours impossibles. Il y a Olympia, la poupée mécanique qu’Hoffmann est le seul à considérer comme une humaine; Giulietta, la courtisane qui le dérobe son reflet dans le miroir; et enfin, Antonia, une jeune fille qui chante jusqu’à en mourir, au sens propre.

Où et quand? Teatro Colón: Cerrito 628. Le vendredi 29 novembre à 20h.

Combien? De 250 à 7000 pesos argentins. Réservation en ligne.

THÉÂTRE | “LA CROIX, LA ROSE ET L’ÉPÉE”

Le thème central de la pièce est la question des interdits et de la désobéissance civile. Une série d’événements fantastiques change le cours de l’histoire telle que nous la connaissons et nous amène à considérer positivement la désobéissance civile.

Où et quand ? Teatro Timbre 4, Salle Chica Boedo (Av. Boedo 640). Le vendredi 29 novembre à 23h30.

Combien ? Entre 320 et 350 pesos argentins. Réservation en ligne conseillée.