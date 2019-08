Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 23 au 30 août.

[BALADES & VISITES GUIDÉES]

Bosques de Palermo – Claire Peridy

BALADE | BOSQUES DE PALERMO

Les bosques de Palermo sont composés de plusieurs parcs et zones publics, tels que le Rosedal, le planétarium Galileo Galilei, le Zoo, ou encore l’Hippodrome. C’est l’endroit préféré des porteños pour y passer du temps !

Où et quand ? Tous les jours, Palermo.

Combien ? Gratuit

BALADE | JARDÍN JAPONÉS

Visitez le Jardin Japonais et faites un balade tranquille dans les jardins afin de profiter des plantes, arbres, fleurs et donnez à manger aux fameuses carpes asiatiques. Pour se retrouver au calme et faire le vide dans sa tête.

De plus, ce dimanche 25 août, ce parc organise le festival du feu “Hi Matsuri”, ne le ratez pas !

Où et quand ? Tous les jours de 10h à 18h. Av. Casares 2966.

Combien ? 150 pesos

VISITE GUIDÉE | USINA DEL ARTE

Découvrez l’un des bâtiments les plus historiques et emblématiques de la capitale : L’Usina del Arte. Grâce à cette visite guidée vous pourrez durant une heure admirer les détails architecturaux, ainsi que les nombreuses moulures et chapiteaux. En effet cet endroit a su conserver son apparence d’origine de sa construction en 1990.

Où et quand ? Mardi, mercredi et jeudi à 17h30, vendredi à 16h et 18h, et le week-end de 12h à 17h.

Combien ? Gratuit mais réservez directement la bas ou en ligne ici

[MUSÉES & EXPOSITIONS]

Le musée Malba

MUSÉE | MUSEO HISTÓRICO NACIONAL

Ce musée nous permet d’en apprendre plus sur l’histoire de l’Argentine. Ce sont des histoires en relation avec la Révolution de Mai et la Guerre d’Indépendance mais aussi l’histoire pré hispanique de l’Amérique du Sud et notamment de l’Argentine.



Où et quand ? Defensa 1600. Tous les jours sauf lundi et mardi de 11h à 18h.

Combien ? 20 pesos, activité gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

MUSÉE | XUL SOLAR

Le musée Xul Solar est une institution dédiée à la préservation et à la diffusion de l’œuvre du peintre argentin Alejandro Xul Solar et a pour objectif de développer et de promouvoir la culture sous ses divers aspects.

Où et quand ? Laprida 1212. Tous les jours sauf lundi et dimanche de 12h à 20h.

Combien ? 10 à 60 pesos

MUSÉE | MALBA

Le Musée d’art latino-américain de Buenos Aires (malba) a été fondé en septembre 2001 dans le but de recueillir, préserver, étudier et diffuser l’art latino-américain du début du XXe siècle à nos jours. N’hésitez pas à aller y faire un tour pour découvrir toutes ces œuvres !

Où et quand ? Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415. Tous les jours de 12h à 20h (21h le mercredi). Fermé le mardi.

Combien ? 200 pesos

[FERIAS & FESTIVALS]

Feria de Mataderos

FERIA | BUENOS AIRES MARKET

Ce samedi 24 et dimanche 25 août aura lieu au parque Rivadavia le marché de Buenos Aires. Le festival gastronomique est dédié aux plats les plus représentatifs de la cuisine argentine tels que le locro, empanadas, humitas, carbonada, tamales, viandes rôties, gâteaux, chocolat chaud, churros, gâteaux frits et autres recettes. Vous pourrez également profiter de plusieurs activités pour toute la famille.



Où et quand ? Samedi 24 et dimanche 25 août de 10h à 18h – Parque Rivadavia

Combien ? Entrée gratuite.

FERIA | SAN TELMO

Tôt le matin et tous les dimanches depuis 1970, la féria de San Telmo rassemble plus de 20 milles visiteurs chaques semaines. Vous retrouverez parmi les vendeurs tout ce que vous voudrez allant de la nourriture à des antiquités.



Où et quand ? Tous les dimanches de 10h à 17h – Defensa 120 .

Combien ? Entrée gratuite

FERIA | MATADEROS

Si vous cherchez à découvrir des produits typiquement argentins, la feria de los Mataderos est faite pour vous. Elle est située dans le quartier de Los Mataderos à environ 40 minutes du centre de Buenos Aires. Vous pourrez y trouver des produits 100% gaucho: maté, bombillas, vêtements en cuir… Et si vous avez un petit creux, vous pourrez déguster des empanadas ou de la viande à des prix raisonnables !



Où et quand ? Tous les dimanches de mars à décembre de 11h à 20h – Avenida de los Corrales y Avenida Lisandro de la Torre

Combien ? Gratuit

[CONCERTS & SORTIES]

SORTIE | MUNDO LINGO

Mundo lingo est une série d’événements sociaux d’échange de langues qui se déroule dans trois bars différents selon le jour de la semaine. Cette événement se passe le mardi, le mercredi et le vendredi. Vous pourrez former de nouvelles amitiés avec des personnes ne parlant pas votre langue natale !

Où et quand ? Mardi : Marcelo T De Alvear 945. Mercredi : Gorriti 5151. Vendredi : Honduras 5903, Palermo. A 21h.

Combien ? $$ – prix accessibles

SORTIE | THE TEMPLE BAR

Une bonne adresse pour boire de bonnes bières rafraîchissantes où un large choix s’offre à vous! De la Belgian (blonde), à la Pale Ale (rousse), ainsi qu’à la Cream Stout (noire). Il y en a pour tous les goûts! Vous pourrez accompagner ce breuvage de pizzas, tapas, assiettes de frites, sandwichs.

Un lieux aux allures de château hanté avec ces murs aux pierres apparentes et ses illuminations féeriques! Un bar Irlandais comme on en trouverait en Irlande.

Où et quand ? Costa Rica 4677 – Palermo. Las Heras 1822 – Recoleta. Marcelo T. de Alvear 945 – Centro. Lundi : 18h à 00h. Mardi et mercredi : 18h à 2h. Jeudi : 18h à 2h30. Vendredi : 18h à 3h et samedi de 21h à 4h.

Combien ? $$ – prix accessibles

CONCERT | RAPHAEL DELGADO QUINTETO

Le célèbre argentin-péruvien Rafael Delgado, se présente à nouveau au Café vinilo. Cet homme sera accompagné de son fameux violon, qu’il ne quitte d’ailleurs jamais ! Il parcourra la musique afro-péruvienne, le folklore argentin, la musique brésilienne et le jazz, en passant en revue certains des thèmes inclus dans son dernier album.



Où et quand ? Cafe Vinilo, Gorriti 3780. Dimanche 25 août à 21h.

Combien ? 350 pesos

[THÉÂTRES, SPECTACLES & CINÉMAS]

CINÉMA | EL SILENCIO ES UN CUERPO QUE CAE

El silencio es un cuerpo que cae est la première oeuvre de l’argentine Augustina Comedi. Agustina retrouve les vidéos que son père Jaime a filmées avant son accident mortel. Les secrets familiaux la pousseront alors à s’engager dans une quête qui révélera une histoire marquée par la sexualité et l’activisme politique.

Où et quand ? Tous les vendredis jusqu’au 30 août à 20h30. Av Figueroa Alcorta 3415, Malba.

Combien ? 110 pesos

THÉÂTRE | LOS VECINOS DE ARRIBA

La comédie écrite par Cesc Gay et dirigée par Javier Daulte s’intéresse aux différents modes de vie et pratiques sexuelles de deux couples bourgeois vivant dans le même bâtiment. Peu à peu, découvrir le monde de l’autre couple deviendra plus déconcertant et les limites commenceront à courir et à devenir confuses. Amusante proposition de sortir avec des amis ou un couple.

Où et quand ? Du vendredi au dimanche jusqu’au 8 septembre à 20h30. Metropolitan 1, Av. Corrientes 1343.

Combien ? 900 à 1000 pesos. Vous pouvez réservez en ligne ici.

THÉÂTRE | BERLÍN IN BUENOS AIRES

Berlín en Buenos Aires, est l’histoire de deux artistes allemands : Hanns et Helga. Lui, chef de l’orchestre du théâtre de Berlin, collaborateur du nazisme. Et elle, chanteuse juive qui réussit à se sauver de l’extermination grâce à Hanns, amoureux d’elle. Il l’aide à changée d’identité et en fait une star du théâtre.

Après la chute de Berlin en 1945, ils fuient à Buenos Aires et trouvent du travail dans le manoir d’un homme d’affaires allemand, employé de maison. Hanns essaie de retrouver sa vie d’artiste, mais Helga n’est plus la même.

Une œuvre qui plonge dans les confins de l’être et de l’identité. Dans les limites de l’amour et de la survie, dans les conséquences de l’oubli et de la mémoire, dans la révolution qui éclate quand le passé enterré fait irruption sans contrôle, et brise les faibles bases sur lesquelles le présent s’appuie, en concevant un avenir incertain, impensable.

Où et quand ? Teatro la Comedia, Rodriguez Peña 1062. Tous les samedis et dimanches jusqu’au 27 octobre à 20h.

Combien ? 400 pesos.