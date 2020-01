Si vous ne connaissez pas encore les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des ferias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 24 au 31 janvier 2020.

[BALADES & VISITES GUIDÉES]

BALADE | EL CAMINITO

El Caminito est un chemin traditionnel et culturel du quartier de la Boca, connu pour ses couleurs vives.

Auparavant un train circulait dans cette rue. Puis abandonné en 1928, des peintres et artistes ont décidés de décorer les lieux et de l’ouvrir au public dès 1950.

En plus des musées vous pourrez vous prendre en photo devant El Caminito et vous habillez comme de vrais danseurs de Tango.

Où et quand ? La Boca. Ouvert 24h/24

Combien ? Gratuit

BALADE | BOSQUES DE PALERMO

Les bosques de Palermo sont composés de plusieurs parcs et zones publics, tels que le Rosedal, le planétarium Galileo Galilei, le Zoo, ou encore l’Hippodrome. C’est l’endroit préféré des porteños pour y passer du temps !

Où et quand ? Tous les jours, Palermo.

Combien ? Gratuit

VISITE GUIDÉE | AVENIDA DE MAYO NOCTURNE

Cette visite guidée vous invite à découvrir les édifices représentatifs des différents styles architecturaux arrivés jusqu’en Argentine. Vous en apprendrez plus sur les créateurs notables, les personnages historiques et les coupoles fantastiques!

Où et quand? Le 5ème vendredi de chaque mois, à 20h. Il est préférable de se présenter 10 min avant. Lieu de rendez-vous: au croisement des avenues Callao et Rivadavia.

Combien? Gratuit

[MUSÉES & EXPOSITIONS]

Centre Culture Kirchner

MUSÉE | CENTRE CULTUREL KIRCHNER

Le Centre Culturel Kirchner est un espace culturel qui fait partie du Patrimoine Historique National ! Vous y retrouverez différentes expositions gratuites et pourrez découvrir l’architecture particulière de ce bâtiment qui était anciennement le bureau de Poste de Buenos Aires.

Où et quand ? De mercredi au lundi de 12h à 20h. Sarmiento 151

Combien ? Entrée gratuite

EXPOSITION | NORAH BORGES AU MUSEO DE BELLAS ARTES

Cette exposition est un événement car c’est la première fois que les œuvres de Norah Borges vont être exposées au musée des beaux arts de Buenos Aires.

Cette exposition analyse la vie artistique de l’artiste à travers des œuvres de différentes époques, provenant de 28 collections publiques et privées. Il sera proposé de lier les mondes qu’a vécu Borges, depuis sa formation, et jusqu’à son travail singulier en tant qu’illustratrice de l’avant-garde espagnole et argentine. Sera aussi exposé de la documentation personnelle et bibliographique qui la placent sur la scène artistique des années 1920 et 1930.

Où et quand? MNBA, Av. Del Libertador 1473. Du mardi au vendredi de 11h à 20h. Samedi et dimanche de 10h à 20h.

Combien? Entrée pour les non-résidents: 200 pesos. Mardi et résidents: gratuit

MUSÉE | MUSÉE EVITA

L’exposition permanente du musée Evita s’articule en trois grands moments. Tout d’abord un parcours chronologique de sa petite enfance à ses premiers pas dans le monde du spectacle ; radio et cinéma. Puis, la rencontre avec Perón, son rôle de première dame. Et enfin, l’héritage du travail et de la pensée d’Evita. Cette figure adorée par les Argentins a marqué l’histoire et reste d’une grande importance. Le musée qui lui est dédié permet de mieux comprendre l’engouement qu’elle a suscité et continue de susciter, plus d’un demi siècle après sa mort.

Où et quand ? Lafinur 2988. Du mardi au dimanche de 11h à 19h.

Combien ? 90 pesos.

[FERIAS & FESTIVALS]

Un stand de poteries lors d’une feria à Buenos Aires

FERIA | BUENOS AIRES MARKET

La feria consacrée aux aliments sains et gourmets continue son chemin à travers les quartiers de Buenos Aires. Retrouvez la feria ce weekend à Belgrano. Retrouvez les meilleurs food trucks de la ville et les producteurs de tout le pays. Vous pourrez également profiter de plusieurs activités pour toute la famille.

Où et quand? Vendredi 24 janvier de 17h à 00h. Plaza Manuel Belgrano.

Combien? Entrée gratuite

FESTIVAL | FIBA: Festival Internacional de Buenos Aires

Le festival international de Buenos Aires, FIBA, réunit à chaque édition le meilleur du théâtre, de la musique, des arts visuels et de la danse. C’est, depuis 1997, un des rendez-vous culturels les plus importants de la région.

Cette année, le festival s’articulera autour de 4 thèmes : le genre et la diversité, l’environnement, l’intégration et la technologie.

Où et quand? Du 23 janvier au 1er février dans différents lieux de Buenos Aires. Pour connaitre toute la programmation : http://festivales.buenosaires.gob.ar/2019/fiba/es/home

FERIA | FERIA “PASEO EL RETIRO” COSTANERA SUR

Juste en face de la fameuse Reserva Ecológica Costanera Sur ainsi qu’à deux pas de Puerto Madero, se trouve la Feria Paseo el Retiro. Bonne ambiance -buena onda, comme disent les Argentins – et ambiance familiale règnent en maître là-bas ! Danse, chants, antiquités, livres, objets de collection, décorations, choripán et autres… Tout est réuni pour passer un bon moment entre amis ou en famille.

Où et quand ? Samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 20h – Avenida Calabria, entre Dellepiane y Rosario Verá. Costanera Sur

Combien ? Entrée libre et gratuite

[SORTIES & CONCERTS]

La Bomba de Tiempo

SORTIE | JOBS BAR

Ce bar à l’ambiance bon enfant propose des centaines de jeux de société, mais également des tables de billard, des stands de tir à l’arc etc. Le lieu idéal pour venir s’amuser entre amis!

Où et quand? Du mardi au jeudi de 19h à 03h. Vendredi de 19h à 05h. Samedi de 20h à 05h. Dimanche de 19h à 02h. Arenales 2922 (Palermo)

Combien? Prix accessibles

CONCERT | LA BOMBA DE TIEMPO

Situé dans le quartier Almagro, le centre culturel le Konex reçoit chaque lundi soir un groupe de 17 musiciens percussionnistes : La Bomba de Tiempo ! Dès 19h la calle Sarmiento prend un tout autre visage. En effet, les Argentins et étrangers se mélangent et font la queue dans une ambiance détendue. Et tous semblent déjà impatients de pouvoir se défouler sur les percussions de la Bomba.

Où et quand ? Lundi 27 janvier et lundi 3 février ouverture à 19h jusqu’à 22h – Centre Culturel Konex, Sarmiento 3151

Combien ? A partir de 250 pesos

SORTIE | MUNDO LINGO

Mundo lingo est une série d’événements sociaux d’échange de langues qui se déroule dans trois bars différents selon le jour de la semaine. Cette événement se passe le mardi, le mercredi et le vendredi. Vous pourrez former de nouvelles amitiés avec des personnes ne parlant pas votre langue natale !

Où et quand ? Mardi : Marcelo T De Alvear 945. Mercredi : Gorriti 5151. Jeudi : Chile 631. Vendredi : Honduras 5903, Palermo. A 21h.

Combien ? $$ – prix accessibles

[THÉÂTRES, SPECTACLES & CINÉMAS]

Musée d’art latino-américain de Buenos Aires

CINÉMA | LAS BUENAS INTENCIONES

Début des années 90 à Buenos Aires. Amanda a 10 ans, deux petits frères et des parents séparés avec lesquels les enfants vivent alternativement. Quand ils sont avec leur père, Amanda se sent obligée à jouer le rôle de l’adulte et de s’occuper comme elle le peut de ses petits frères. Mais un jour, sa mère propose une alternative en dehors du pays, loin de la vie chaotique de son père, et cette proposition va chambouler la vie d’Amanda.

Le film d’Ana García Blaya réussi à nous placer du point de vue de trois frères et sœurs de parents séparés. Leur cohabitation alternée, et les différents modes de vie qu’ils mènent.

Où et quand? MALBA, Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415. Tous les samedis de janvier, jusqu’au 1er février à 19h30

Combien? Entrée générale 140 pesos

THÉÂTRE | FAKING POSCA

FaKing Posca est le nouveau spectacle de Favio Posca. Un tourbillon de sensations, qui écrase les préjugés et embrasse les libertés individuelles, un espace sacré de rire et de folie sans fin. Renversant l’ordre établi, il nous emmène vers le naturel de la condition humaine, traversés par des mélodies, des harmonies brillantes et des rythmes pulsés. Favio Posca nous propose un portail vers des personnages brisés, des déclarations délirantes d’amour de sexe et de folie.

Où et quand? Metropolitan 1, Avenida Corrientes 1343. Tous les jeudis à 21h30 et les vendredis et samedis à 23h30 jusqu’au jeudi 30 janvier.

Combien? À partir de 700 pesos

CINÉMA | LA BOTERA

Tati a 13 ans et vit sur l’île Maciel, avec son père qui s’occupe à peine d’elle. C’est une adolescente instable, qui ne s’intègre pas à son environnement et poursuit le désir de devenir bottière : un métier réalisé seulement par des hommes et qui tend à disparaître. Pendant qu’elle apprend à ramer dans la rivière stagnante, la protagoniste grandit entre confusions, pertes, éveil sexuel, et la complexité propre à son entourage.

Où et quand? MALBA, Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415. Tous les samedis, jusqu’au 15 février à 18h.

Combien? Entrée générale 140 pesos