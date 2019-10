Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 25 octobre au 1er novembre.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Jardin botanique Carlos Thays

BALADE | JARDIN BOTANIQUE

Vous avez envie de vous ressourcer, de vous balader ? Alors n’attendez plus, promenez-vous au jardin Botanique, le plus important de Buenos Aires. Ce jardin à été inauguré le 7 septembre 1898, et fut dessiné par le franco-argentin Carlos Thays. Vous retrouverez dans ce jardin plus de 5500 espèces de plantes mais aussi diverses sculptures. Vous pourrez également voir la demeure de style anglais où a vécu Thays et sa famille, au centre du parc.

Où et quand ? Tous les jours.

Combien ? Gratuit.

VISITE GUIDÉE | ARCHITECTURE FERROVIAIRE À RETIRO

Découvrez le système ferroviaire de Buenos Aires qui a réussi à se classer parmi les dix plus importants du monde. La gare de Retiro a été restaurée récemment et est le lieu parfait pour retracer le passé de l’historique train Mitre. Ce train porte le nom de celui que certains considèrent comme le premier président de l’Etat argentin (1862-1868). Un voyage dans le temps et dans l’univers des chemins de fer qui promet d’être riche en découvertes.

Où et quand ? Point de rendez-vous : Torre Monumental (Torre de los Ingleses) (Plaza Fuerza Aérea Argentina). Chaque 4ème dimanche du mois à 15h. Prochaine visite le dimanche 27 octobre. Réservation en ligne obligatoire.

Combien ? Gratuit.

VISITE GUIDÉE | LA BOCA

Ce quartier mythique de Buenos Aires vous révélera ses nombreux mystères et anecdotes lors de cette visite guidée. Art urbain, graffitis et histoire haute en couleurs seront au rendez-vous. La Boca est aussi connue pour son emblématique équipe de foot : Boca Juniors, que fondèrent des immigrés génois. Entre les éblouissantes peintures qui ornent les murs des maisons et immeubles dans les rues, et l’histoire du club Boca, vous en prendrez plein les yeux.

Où et quand ? Point de rendez-vous : DON PEDRO DE MENDOZA AV. 1800. Tous les vendredis 15h. Réservation en ligne obligatoire.

Combien ? Gratuit.

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Musée El Zanjón

MUSÉE | MUSÉE DU CINÉMA

Le musée du cinéma Pablo Ducrós Hicken est dédié à la préservation, l’investigation et la diffusion du patrimoine audiovisuel argentin. Il y a une salle de projection pour 60 personnes et une collection dédiée à l’histoire du cinéma argentin. On peut retrouver également une bibliothèque et vidéothèque avec plus de 90 milles films.

Où et quand ? Agustín R. Caffarena 51, La Boca. Ouvert tous les jours de 11h à 18h, et le week end de 10h à 19h.

Combien ? 50 pesos.

MUSÉE | MUSÉE CHE GUEVARA

En plein coeur du quartier de Caballito se trouve le musée de Che Guevara. Ce musée retrace l’histoire du Che depuis son périple en moto en Amérique du Sud. Vous retrouverez des photos, des projections et certains de ses objets personnels.

Où et quand ? Rojas 129, Caballito. Du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Combien ? Gratuit.

MUSÉE | EL ZANJÓN

Le musée El Zanón se situe dans le quartier de San Telmo, non loin de la Place de Mai. Ce musée retrace le passé de la ville de Buenos Aires. Construit en 1536, cette ville souterraine fut l’une des première construction dans la capitale.

Durant la visite, vous avez la possibilité de faire appel a un guide qui vous mènera dans les tunnels.



Où et quand ? Defensa, 755. Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 15h et le dimanche de 11h à 17h30.

Combien ? 300 pesos du lundi au vendredi et 250 les pesos le dimanche.

FERIAS ET FESTIVAL

FERIA | FERIA DE LOS MATADEROS

Si vous cherchez à découvrir des produits typiquement argentins, la feria de los Mataderos est faite pour vous. Elle est située dans le quartier de Los Mataderos à environ 40 minutes du centre de Buenos Aires. Vous pourrez y trouver des produits 100% gaucho: maté, bombillas, vêtements en cuir… Et si vous avez un petit creux, vous pourrez déguster des empanadas ou de la viande à des prix raisonnables !



Où et quand ? Tous les dimanches de mars à décembre de 11h à 20h – Avenida de los Corrales y Avenida Lisandro de la Torre.

Combien ? Gratuit.

FERIA | FERIA DE SAN TELMO

Tôt le matin et tous les dimanches depuis 1970, la feria de San Telmo rassemble plus de 20 milles visiteurs chaques semaines. Vous retrouverez parmi les vendeurs tout ce que vous voudrez allant de la nourriture à des antiquités.

Où et quand ? Tous les dimanches de 10h à 17h – Defensa 120.

Combien ? Entrée gratuite.

FERIA | FERIA ARTISANALE PLACE MANUEL BELGRANO

Envie de vous balader, de regarder des petits stands, d’acheter quelques souvenirs ou des cadeaux à offrir ? Cette feria est faite pour vous. Tissus faits mains, céramiques, portefeuille et chaussures en cuir, nécessaire à maté, bracelets, anneaux, instruments de musique, encens, marionnettes… Voici autant de choses que vous pourrez trouver en allant à la feria artisanale de Belgrano.

Où et quand ? Place Manuel Belgrano : Av. Juramento y Vuelta de Obligado. Samedis, dimanches et jours fériés, de 8h à 18h.

Combien ? Gratuit.

[CONCERTS ET SORTIES]

SORTIE | DESARMADERO BAR

Vous avez envie de vous désaltérer, de boire un verre avec des amis ?

Passez donc faire un tour au Desarmadero bar qui offre une grande variété de bière. Avec un bon rapport qualité prix.

Vous ne serez pas déçu !



Où et quand ? Gorriti 4295. Ouvert tous les jours de 18h à 2h du lundi au vendredi et de 13h à 3h le week-end.

Combien ? Prix abordables.

SORTIE | FLORERÍA ATLÁNTICO

En 2018, ce bar faisait partie des 50 meilleurs bars du monde, et se positionnant à la 14e place du classement. Ce bar propose plusieurs types de vins, et de cocktails pour stimuler vos papilles.

Où et quand? Tous les jours de 18h à 2h et 4h le vendredi et samedi. Arroyo 872.

Combien ? $$ – prix accessibles.

SORTIE | BAR GROWLERS

Si vous souhaitez vous rafraîchir et faire une pause entre deux visites, Growlers est là pour ça. Ce bar vous propose une multitude de bières et de cocktails qui ne vous décevront pas.

Où et quand ? Av.Santa Fe 1430 ou Doblas 857 ou Gurruchaga 1450. Tous les jours de 12h30 à 00h le mardi, mercredi et jeudi et jusqu’a 3h le week end.

Combien ? $$ – Prix accessibles.

[THÉATRE – SPECTACLE – CINÉMA]

Affiche pour la pièce “La croix, la rose et l’épée” – Source : Timbre 4

THÉÂTRE | “J’AVAIS UN PLAN”

Cette pièce de théâtre repose sur l’idée que la vie n’est pas ce qu’on a vécu mais ce dont on se souvient. Et comment on s’en souvient pour le raconter. La grand-mère de Zulu voulait qu’il soit évêque. La grand-mère d’Emi voulaient qu’on l’appelle pour changer d’dentité et devenir princesse. Une même question se pose à propos de ces deux grands-mères : quel était leur plan ?

Où et quand ? Teatro Timbre 4, Salle Chica Boedo (Av. Boedo 640). Tous les samedis à 21h30.

Combien ? Entrée “à la casquette” (prix libre). Réservation en ligne conseillée.

THÉÂTRE | “LA CROIX, LA ROSE ET L’ÉPÉE”

Le thème central de la pièce est la question des interdits et de la désobéissance civile. Une série d’événements fantastiques change le cours de l’histoire telle que nous la connaissons et nous amène à considérer positivement la désobéissance civile.

Où et quand ? Teatro Timbre 4, Salle Chica Boedo (Av. Boedo 640). Le vendredi 1er novembre à 23h30.

Combien ? Entre 320 et 350 pesos argentins. Réservation en ligne conseillée.

THÉÂTRE | “ADÈLE DORT TRANQUILLE”

Cette pièce psychologique retrace les relations entre la protagoniste, son mari et leurs deux fils. A travers les souvenirs de l’héroïne, ses rêves, c’est tout un parcours de relations humaines qui se tisse…

Où et quand ? Teatro Nacional Cervantes : Libertad 815. De vendredi à dimanche, à 21h.

Combien ? 280 pesos argentins.