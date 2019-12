Si vous ne connaissez pas encore toutes les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 27 décembre au 3 janvier.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

BALADE | EL CAMINITO

El Caminito est un chemin traditionnel et culturel du quartier de la Boca, connue pour ses maisons aux couleurs vives.

Auparavant un train circulait dans cette rue. Puis abandonné en 1928, des peintres et artistes ont décidé de décorer les lieux et de l’ouvrir au public dès 1950.

En plus des musées vous pourrez vous prendre en photo devant El Caminito et vous habillez comme de vrais danseurs de Tango.

Où et quand ? La Boca. Ouvert 24h/24

Combien ? Gratuit

BALADE | CATHÉDRALE DE BUENOS AIRES

Avec une imposante présence, cette cathédrale abrite en son intérieur les restes du grand Libérateur de l’Argentine et héros des indépendantistes sud américains, le Général José de San Martín. Elle est le principal lieu de culte catholique d’Argentine et est située en face de la fameuse Plaza de Mayo. Toutes les deux heures vous pourrez assister au changement de la garde.

Où et quand ? Av. Rivadavia et San Martín. Du lundi au vendredi de 8h à 18h30 et le samedi de 9h à 19h30.

Combien ? Gratuit

BALADE | CIMETIÈRE DE RECOLETA

C’est l’un des cimetières les plus célèbre de Buenos Aires. On y retrouve plusieurs célébrités du pays comme Eva Peron. Ce cimetière n’est pas seulement connu pour ses personnalités mais aussi par son architecture immense.

Où et quand ? Junín 1760. Tous les jours de 7h à 17h30.

Combien ? Gratuit.

[MUSÉES ET EXPOSITIONS]

Musée d’art moderne de Buenos Aires

EXPOSITION| “CONTACTO” PAR ANDRES AIZICOVICH

Andres Aizicovich est un artiste inventeur. Avec l’ingenuosité et l’esprit propres aux utopies, ses objets et instalations cherchent á réinventer les dynamiques de la communication et proposer de nouveaux chemins pour la rencontre. À travers sa nouvelle oeuvre “contacto” l’artiste propose d’établir une communication avec la vie extra terrestre.

Oú et quand? MAMBA Av. San Juan 350. Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 11h á 19h. Samedi, dimanche et jours fériés de 11h á 20h.

Combien? Entrée générale 50 pesos.

EXPOSITION | ASSAIG S.T. 1909-1919

Les rues de Barcelone, les rues de Buenos Aires. Deux semaines tragiques. Une même réaction. le courage civil. La brutalité en uniforme. Ceux d’en bas et ceux d’en haut. Les mots sacrés: Justice et liberté. Les mots malmenés pendant des siècles: ordre et progrès. Le progrès pour qui. À travers cette oeuvre, Gonzalo Elvira se remémore deux semaines tragiques, en 1909 à Barcelone et en 1919 à Buenos Aires. Il cherche les points de contacts entre ces deux événements tragiques.

Ou et quand? Parque de la memoria, Av. Costanera Rafael Obligado 6745

Combien? Entrée libre et gratuite

[FERIAS ET FESTIVALS]

Une feria á Buenos Aires

FERIA | THE VEGAN MARKET

Venez profiter de cette édition spéciale pour la nouvelle année! Plus de 20 stands 100% vegans seront présents, proposant toute une variété de nourriture, jus de fruits, cosmétiques, accessoires et j’en passe! Mais en plus pour cette occasion spéciale, pour chaque achat vous sera remis un numéro pour participer au grand tirage au sort et tenter de remporter un panier rempli de surprises!!

Oú et quand? Dimanche 29 décembre, Av. Cordoba 5217. De 12h á 17h

Combien? Entrée gratuite

FESTIVAL | BsAs JAZZ

Ce festival de jazz a lieu depuis 2010 au bar The Brothers Club. Du mecredi au samedi se présentent divers artistes de la scène jazz portègne. Le dernier volet de la saison aura lieu le vendredi 27 décembre.

Oú et quand? Vendredi 27 décembre à 21h. The Brothers Club. Av. Cnel Niceto Vega 5572

Combien? Entrée gratuite

[ SORTIES ET CONCERTS ]

Ciudad Cultural Konex

CONCERT | JULIETA VENEGAS

La chanteuse mexicaine viendra présenter son nouveau spectacle “intimo” au théatre ND. Elle parcourra en version acoustiques des chansons de son répertoire original mais également des œuvres d’autres auteurs.

Oú et quand? ND Teatro, Paraguay 918. Vendredi 27 et samedi 28 décembre á 21h

Combien? A partir de 600 pesos

SORTIE | MERMELADA DE MORCILLA

Mermelada de morcilla présente son spectacle “equilibrio” à la Ciudad Cultural Konex. Au travers d’une performance musicale et interactive le projet cherche à briser la barrière entre l’artiste et le spectateur.

Oú et quand? Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Vendredi 27 décembre a partir de 22h30

Combien? A partir de 200 pesos.

[THÉÂTRE, SPECTACLE ET CINÉMA]

Théatre Colón

THÉÂTRE | RESET IMPRO

Reset est un spectacle totalement créatif et spontané qui vous fera entrer dans le monde des séries. Vous pourrez vivre les dernières bandes annonces de manière totalement improvisée et au style reset!

Oú et quand? 28 décembre à 23h30 Ragnar beer pub. Jorge Luis Borges 1655.

Combien? à partir de 710 pesos.

SPECTACLE | LAGO DE LOS CISNES

Le plus fascinant des ballets classiques, et le premier composé par Tchaikovsky, reste le favoris du public et des compagnies qui l’interprètent à travers le monde. Avec une chorégraphie de l’argentin Mario Galizzi, basée sur les originaux de Marius Petipa et Lev Ivanov, le ballet se présente une fois de plus sur la scène du théâtre Colón, en une nouvelle production scénique qui terminera la saison.

Oú et quand? Teatro Colón, Cerrito 628 . Vendredi 27, samedi 28 à 20h et dimanche 29 à 17h

Informations et réservation sur le site du théâtre :https://teatrocolon.org.ar/es

CINEMA | MALAMADRE

Les protagonistes de Malamadre se rebellent contre ce qu’elles écoutent depuis l’enfance. Mobilisées par les contradictions de ce qu’est être une “bonne mère”, elles transitent à travers la réalité des possibles pour les femmes. Pour elles la maternité n’est pas un conte de fée et est bien loin d’être une expérience romantique.

Oú et quand? MALBA Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415. Vendredi 27 décembre à 19h

Combien? Entrée générale 140 pesos