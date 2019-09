Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 2 au 9 août.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

BALADE | LE PARC LEZAMA

Le parc Lezama est une balade traditionnelle à Buenos Aires. Situé à San Telmo mais tout de même très proche de La Boca, ce parc accueille petits et grands, sportifs ou flâneurs, pour un moment de détente au grand air.

Où et quand ? Av. Brasil. Ouvert 24h/24

Combien ? Gratuit.

VISITE GUIDÉE | L’EGLISE ORTHODOXE

Juste à côté du parc Lezama se trouve une magnifique église orthodoxe russe. Ses coupoles d’un bleu unique rayonnent et donnent très envie d’en découvrir pus. Cela est possible de deux manières différentes. D’une part, on peut assister aux offices religieux pour profiter pleinement et de façon inédite de la beauté du temple. D’autre part, des visites guidées traditionnelles sont proposées une fois par mois.

Où et quand ? Av. Brasil 315. Offices religieux : horaires à vérifier en ligne. Visites guidées : chaque deuxième dimanche du mois à 15h30. Il est nécessaire de s’inscrire auparavant en envoyant un mail à liziwaz@gmail.com.

Combien ? Gratuit.

BALADE| LE QUARTIER CHINOIS

On appelle quartier chinois une partie du quartier de Belgrano. Un arc situe à l’intersection des rues Arribeños et Juramento marque la porte d’entrée symbolique du quartier chinois. Cet arc a été donné par la communauté chinoise à ville de Buenos Aires. En plus d’une ambiance conviviale, les nombreux magasins et restaurants font de ce quartier un espace chaleureux à ne pas rater.

Où et quand ? Belgrano. Magasins ouverts de 10h à 21h tous les jours de la semaine (jours fériés inclus).

Combien ? Gratuit.

[MUSÉES ET EXPOSITIONS]

MUSÉE | LE MUSÉE HISTORIQUE NATIONAL

A l’intérieur du parc Lezama se fait l’entrée dans ce musée dédié à l’histoire du pays. Adolfo Carranza, historien argentin et homme public du XIXème siècle a fondé ce musée dans l’espoir d’accumuler et d’exposer des objets et œuvres témoignant de l’histoire du pays. C’est mission réussie : de l’art préhispanique à la figure de San Martín, un parcours historique grâce à une multitude de supports (toiles, objets, armes, vêtements…) permet un voyage dans le temps exceptionnel.

Où et quand ? Defensa 1600. De 11h à 18h du mercredi au dimanche. Fermé le lundi et le mardi.

Combien ? Gratuit.

EXPOSITION|LA MARQUE ORIGINALE : ART ARGENTIN

Une grande exposition réunit des œuvres d’artistes contemporains de tous le pays. Cette exposition collective et multidisciplinaire fait suite à une série télévisée du même nom qu’ont produite le CCK et la Télévision publique argentine. L’objectif est simple : donner à voir la diversité des productions artistiques du pays.

Où et quand ? Centro Cultural Kirchner : Sarmiento 151. De 13h à 20h du mardi au dimanche.

Combien ? Gratuit.

EXPOSITION|LEANDRO ERLICH – LIMINAL

L’artiste argentine Leandro Erlich est l’auteur de sculptures et installations qui piègent le regard du spectateur. Dans l’univers parallèle de Erlich, les escaliers ne mènent nul part, les ascenseurs ne s’arrêtent à aucun étage, les nuages deviennent palpables et les spectateurs passifs se transforment en participants actifs…

Où et quand ? MALBA : Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415. De 12h à 20h du mercredi au lundi. Fermé le mardi.

Combien ? 240 pesos argentins.

[FERIAS ET FESTIVALS]

FERIA| FERIA PLANTAS

L’association des Amis du jardin botanique de Buenos Aires organise fin septembre la troisième édition de la Feria des plantes. Cette année le grand nombre d’exposants permettra au public d’en apprendre plus sur les plantes, les outils de jardinage, les graines, à travers une multitude de stands thématiques.

Où et quand ? Jardin Botanique Carlos Thays. De 10h à 17h le 28 et le 29 septembre. A noter : en cas de pluie la feria est reportée au 5 et 6 octobre.

Combien ? Gratuit.

FERIA| “WE WINE”

La Rural accueille prochainement un festival de vins. Deux nuits de célébration centrées sur le vin permettront au public de découvrir les nombreuses spécialités œnologiques argentines. Un bon moyen d’en savoir plus sur cet aspect de la gastronomie du pays et de passer une soirée de détente.

Où et quand ? La Rural : Av. Sarmiento 2704. De 18h à minuit le 3 et 4 octobre.

Combien ? 450 pesos argentins.

FERIA | FERIA DE LOS MATADEROS

Si vous cherchez à découvrir des produits typiquement argentins, la feria de los Mataderos est faite pour vous. Elle est située dans le quartier de Los Mataderos à environ 40 minutes du centre de Buenos Aires. Vous pourrez y trouver des produits 100% gaucho: maté, bombillas, vêtements en cuir… Et si vous avez un petit creux, vous pourrez déguster des empanadas ou de la viande à des prix raisonnables !



Où et quand ? Tous les dimanches de mars à décembre de 11h à 20h – Avenida de los Corrales y Avenida Lisandro de la Torre

Combien ? Gratuit

[CONCERTS ET SORTIES]

SORTIE | JOBS BAR

Vous souhaitez changer votre façon de boire une bière ? Alors, allez au Jobs Bar ! Un bar unique ou vous pourrez vous divertir avec une multitude de jeux, que ce soit des jeux de cartes, tir à l’arc ou même aux fléchettes, faites vous plaisir !

Où et quand ? Arenales 2922, Palermo. De mardi à jeudi de 19h à 3h, le vendredi de 19h à 5h, le samedi 20h à 5h et le dimanche de 19h à 2h.

Combien ? $$ – prix accessibles.

SORTIE | CRYSTAL BAR

Ce bar est connu pour être le plus haut des rooftops de la ville. Situé au 32ème étage de l’Hotel Alvear Icon. L’ambiance y est détendue et parfaitement adaptée pour des groupes ou pour couples. Et en bonus, vous pourrez assister au coucher du soleil sur le Río de la Plata et apercevoir les côtes uruguayennes.

Où et quand ? Aimé Painé 1130. De 18h à 1h le mardi, mercredi, jeudi, jusqu’à 3h le vendredi et samedi. Fermé le dimanche et le lundi.

Combien ? $$ – prix accessibles.

CONCERT | BERNARDO BARAJ

Bernardo Baraj, chanteur de tango, pianiste, saxophoniste et flûtiste reconnu a plus d’une corde à son arc. Il présentera tout prochainement son deuxième album ; “Tu alegre corazón”, en tant que chanteur de tango et pianiste. Une avant première musicale qui vaut le détour.

Où et quand ? Academia Nacional de Tango : av. de Mayo 833. Vendredi 4 octobre, 19h30.

Combien ? 300 pesos argentins.

[THÉÂTRES – SPECTACLES – CINÉMAS]

CINÉMA | PÁJAROS DE VERANO

Ce drame est basé sur l’histoire réelle des origines du narcotrafic en Colombie. Le film se déroule dans les années 1970, quand la jeunesse nord-américaine se passionne pour la culture hippie et pour la marijuana. Dans le désert de Guajira, une famille indigène se voit obligée d’assumer le rôle de leader de ce marché de la drogue. Les ambitions de certains et la culture moderne vont mettre en danger l’équilibre de la famille et ses traditions ancestrales…

Où et quand ? En VO sous-titrée : Atlas Patio Bullrich : Posadas 1245. A 12h40, 15h10, 18h05 et 22h30.

Combien ? A consulter sur place.

THÉÂTRE |LE PETIT PRINCE

Le théâtre Colon propose des spectacles de théâtre pour les enfants. Ce week-end, l’opéra adapté du texte de Saint-Exupéry a retenu notre attention. L’histoire bien connue du Petit Prince, à re-découvrir dans le magnifique cadre du théâtre Colon, grâce à cet opéra en deux actes.

Où et quand ? Théâtre Colon : Cerrito 628. Le samedi 28 à 11h et 14h. Le dimanche 29 septembre à 11h.

Combien ? Prix indisponible en ligne.

CINÉMA | EL PANELISTA

Ce film et un documentaire. Carlos est aveugle et coordonne un groupe de personnes aveugles qui s’occupent de goûter des aliments. Mais lorsque la relation à ses fils se complique, pour la première fois, pour Carlos, être aveugle devient un obstacle.

Où et quand ? Cine INCAA Gaumont : Av. Rivadavia 1635. Tous les jours à 20h30.

Combien ? 30 pesos argentins.