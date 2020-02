Si vous ne connaissez pas encore les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 28 février au 06 mars 2020.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Puerto Madero – Wikipédia

BALADE | Rivadavia

Situé au cœur du quartier de Caballito depuis 1928, le parc Rivadavia a été conçu par l’architecte et paysagiste Carlos Thays, comme d’autres espaces de la ville.

Où et quand ? 4800, avenue Rivadavia – du lundi au dimanche de 8 à 21 h

Combien ? Gratuit

VISITE GUIDÉE | Théàtres Porteños

La tournée des Teatros Porteños vous permettra de découvrir le passé, le présent et l’avenir de l’activité théâtrale dans l’une des villes les plus dynamiques du monde.

Vous découvrirez les célébrités qui se sont distinguées : Gardel, Evita, Tita Merello, Armando Discépolo, Camila Quiroga, Florencio Parravicini, entre autres. L’avenue Corrientes, la “rue qui ne dort jamais”, vous livrera ses secrets, dans un voyage à travers les étapes de l’histoire du divertissement de Buenos Aires.

Où et quand ? Samedi 29 février, jeudi 05 et vendredi 06 mars à 17h – Monserrat, Buenos Aires

Combien ? 400 ARS en francais sur réservation

VISITE GUIDÉE | Puerto Madero

Promenez-vous dans les rues et observez la transformation de ce quartier qui était autrefois un vieux port et qui est aujourd’hui l’une des zones les plus prisées d’appartements et de bureaux. Présentez-vous 30 minutes avant la visite pour le paiement de l’activité, qui se fera uniquement par carte de débit et de crédit.

Où et quand ? Vendredi 28 février à 20h – Moreau de Justo, au croisement des rues Alicia et Guemes

Combien ? Gratuit

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Une des archives du National Geographic – Blogspot

EXPOSITION | 63e exposition d’arts plastiques Manuel Belgrano

Ce Salon constitue le moyen le plus important dont dispose la ville pour stimuler et reconnaître le travail des artistes de tout le pays. D’une part, il garantit le développement et la diversité de la scène culturelle de la ville en augmentant le patrimoine, et d’autre part, il accorde des pensions qui reconnaissent la production des artistes qui ont consacré leur vie à la profession.

Où et quand ? Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 12 à 20h ; Samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 20h (jusqu’au 02 mars) – Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, Av.enue Infanta Isabel 555

Combien ? Entrée générale 50 ARS, gratuit le mercredi

EXPOSITION |Le pouvoir féminin en vedette

Pour la première fois en Amérique latine, le National Geographic présente une sélection de photographies issues de ses archives de plus de 130 ans. Dans “Women – Feminine Power in Focus”, certaines des images les plus pertinentes et les plus captivantes du début du XXe siècle à nos jours sont exposées avec les femmes comme protagonistes principaux, rendant compte de l’évolution que leur image a connue au niveau mondial.

Où et quand ? Du mardi au jeudi de 14h à 19h ; les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 21h – Salle Laberinto, Usina del Arte, Avenue Caffarena 1

Combien ? Gratuit

MUSÉE | MUNTREF MUSEO DE LA INMIGRACIÓN

Main dans la main avec des guides spécialisés, des étudiants en histoire ou en art, vous découvrirez l’empreinte des immigrants du monde entier qui constituent la personnalité et la culture du peuple argentin.

Où et quand ? Musée de l’immigration : samedi et dimanche à 14h et 16h

Combien ? Visite guidée gratuite sur réservation

[FERIAS ET FESTIVAL]

FERIA | El Patio de los Lecheros

El Patio de los Lecheros est un espace gastronomique et culturel à apprécier en famille, entre amis et même avec les animaux domestiques. El Patio propose de la gastronomie, un marché de producteurs indépendants, une brasserie artisanale, une crèche, des jeux et des ateliers de jardinage pour les enfants et de la musique en direct.

Où et quand ? Vendredi 28 et samedi 29 de 12h à 01h – Avenue Donato Álvarez, 200

Combien ? Entrée gratuite

FERIA | Mercado Belgrano

Le terrain occupé aujourd’hui par le marché Belgrano a été cédé en 1875 par les héritiers de l’écrivain José Hernández. Cependant, il a été officiellement inauguré le 9 novembre 1889 à l’initiative du président de l’époque, Juarez Celman. Le marché Belgrano est une excellente occasion de découvrir les meilleures viandes, fruits, légumes, produits agricoles, poissons, fruits de mer frais, produits biologiques, produits laitiers, charcuterie, pâtes fraîches, saucisses et bien d’autres produits. De plus, il y a un excellent espace de tables et de chaises pour profiter des délices du Marché.

Où et quand ? Vendredi 28 et samedi 29 février de 8h30 à 20h30 | Marché Belgrano, avenue Serment 2527

Combien ? Entrée gratuite

FESTIVAL | Festival du tatouage

TattooShow est l’événement le plus important du pays qui rassemble les fans de tatouages, d’art corporel, de musique et de culture alternative.

Le TattooShow de Buenos Aires est devenu l’une des conventions internationales de tatouage les plus importantes et les plus fréquentées au monde. Pendant 3 jours, la convention rassemble les grands tatoueurs argentins, des artistes internationaux, des vendeurs de mode, de fournitures, et d’autres attractions telles que le concours de Miss Tattoo, le concours de barbiers, des spectacles en direct, et bien plus encore !

Où et quand ? Les 6, 7 et 8 mars – La Rural, parc des expositions de Buenos Aires, Avenue Sarmiento 2704 (Palermo)

Combien ? Entrée générale 450 ARS (avec un libre sur le tatouage offert)

El Patio de los Lecheros – Site du Buenos Aires

[CONCERTS ET SORTIES]

CONCERT | Concert de solidarité du Coro Talentos et du Black Sheep Gospel

Ils s’associent pour un spectacle puissant et émouvant, pour ouvrir une nouvelle année musicale en partageant une soirée de solidarité. Pendant le spectacle, vous pourrez y faire des dons (déodorant, rasoir, talc, brosse à dents, dentifrice, herbes à maté et sucre) par l’intermédiaire de la fondation Camino a Jericó, qui aide et accompagne les adultes en situation défavorisée ou à la rue, et du Proyecto Mochi, dont l’objectif est de préparer des sacs à dos pour des enfants dont la famille est dans le besoin, afin qu’ils puissent commencer l’année scolaire avec tout ce dont ils ont besoin.

Où et quand ? Dimanche 1er mars à 19h – Amphithéâtre Parque Centenario, au croisement des Av. Lillo et Leopoldo Marechal

Combien ? Gratuit

CONCERT |La Banda Sinfónica de la Ciudad

L’orchestre symphonique de la ville, dirigé par Carlos David Jaimes, reprend son cycle annuel de concerts. En cette année de son 110e anniversaire, il a de nombreuses nouveautés et célébrations, il présentera un livre avec des détails de sa vaste carrière et des images historiques jamais publiées auparavant.

Où et quand ? Vendredi 28 février à 18h – Au croisement des avenues Floride et Santa Fe

Combien ? Gratuit

SORTIE | Milonga et cours de tango

Il s’agit d’un cours de danse donné par Noelia Barsi, participante au jury du championnat du monde de tango dans la ville de Buenos Aires, accompagnée d’un DJ.

Où et quand ? Jeudi 5 mars à 19h – Musée Carlos Gardel, Jean Jaures 735

Combien ? À partir de 50 ARS

[THÉÂTRE ET CINÉMA]

THÉÂTRE | Vernáculos

Par un langage physique instinctif, l’œuvre devient un collage émotionnel qui joue avec les limites de l’inconnu et la recherche d’authenticité. La bande-son originale de Gabriel Chowjnik nous plonge dans un univers énergique et sensuel où la musique du compositeur et poète italien Giacinto Scelsi (1905-1988) se détache comme contrepoint à cette masse hétérogène et furieuse.

Où et quand ? Samedi 29 février à 21h – Amphithéâtre Parque Centenario, au croisement des avenues Lillo et Leopoldo Marechal

Combien ? Gratuit

THÉÂTRE | LAS CUÑADAS

“Les sacres” de Florence Naftulewicz. Jusqu’où deux dames de la classe supérieure sont-elles prêtes à aller pour protéger le nom et l’entreprise familiale ? En essayant de cacher la nouvelle de l’homosexualité de Roberto, Gynette et Gyselle vont transformer leur rituel de beauté hebdomadaire en un plan de conspiration impliquant une manucure qui ira plus loin que prévu.

Où et quand ? Jeudi 05 mars à 21h – Centro Cultural San Isidro, Av. del Libertador 16138

Combien ? À partir de 300 ARS

CINÉMA | De Rusia con amor, de Terence Young (1963)

Le vol d’un appareil capable de décoder les communications compromet d’importantes enquêtes concernant le gouvernement russe. James Bond se rendra en Union soviétique afin de trouver sa cible.

Où et quand ? jeudi 05 à 17h – El culturel, Sarmiento 1551

Combien ? À partir de 70 ARS