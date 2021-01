Si vous ne connaissez pas encore toutes les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 29 janvier au 05 février.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Costanera Sur de Buenos Aires

BALADE | Patio de los Lecheros

El Patio de los Lecheros est un espace gastronomique et culturel à apprécier en famille, entre amis et avec les animaux domestiques. Le Patio propose de la gastronomie, un marché de producteurs indépendants, une brasserie artisanale, une crèche, des jeux et des ateliers pour les enfants et de la musique live.

Profitez du dernier week-end au Ptio de los Lecheros !

Où et quand ? Av. Tte. Gral. Donato Alvarez 175. Jusqu’au 31 janvier. Vendredi et samedi de 12h à 02h. Dimanche de 12h à 00h.

Combien ? Entrée libre

BALADE |Costanera Sur

La Costanera Sur était la promenade la plus populaire pendant la première moitié du XXe siècle, lorsque les habitants de la ville se baignaient dans el Río de la Plata. Il y avait un spa dans les environs, ainsi que de nombreux restaurants, brasseries (la plus importante était la brasserie de Munich, aujourd’hui convertie en Centre des musées de Buenos Aires et abrite le Musée de l’humour). C’est l’endroit idéal pour se promener, faire du vélo, du jogging ou passer la journée en famille.

Où et quand ? Tous les jours – Avenue Achaval Rodriguez, 1150

Combien ? Gratuit

BALADE |Les piscines de Buenos Aires

Avec cette chaleur vous auriez bien envie de piquer une tête? Jusqu’au 28 février, profitez des 11 piscines municipales de Buenos Aires. Celles-ci seront ouvertes les samedis et dimanches. Retrouvez toute l’information ici.

Où et quand ? Dans les différents quartiers de Buenos Aires. Les samedis et dimanches de janvier et de février entre 11h et 19h.

Combien ? À partir de 150 pesos.

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Musée National des Beaux Arts de Buenos Aires

MUSÉE | Musée national des beaux arts

Le Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) est l’un des plus importants d’Amérique latine, en raison de son architecture et de la valeur de sa collection permanente. Il expose des œuvres de personnalités telles que El Greco, Goya, Picasso, Rembrandt, Rodin, Cándido López, Prilidiano Pueyrredón et Fernando Fader

Pour visiter le musée des beaux arts de Buenos Aires, vous devrez réserver votre entrée ici.

Où et quand ? Av. Del Libertador 1473. Du jeudi au dimanche de 12h à 19h.

Combien ? Gratuit

MUSÉE | MUSÉE D’ART MODERNE DE BUENOS AIRES

Le Musée d’art moderne de Buenos Aires, institution publique relevant du ministère de la Culture a été créé en avril 1956 à l’initiative de Rafael Squirru, son premier directeur. Dès ses débuts, le Museo de Arte Moderno a été un musée d’avant-garde, une véritable maison d’accueil pour les artistes argentins, et un espace dédié à la promotion des dernières productions dans toutes les disciplines artistiques.

Pour vous rendre au musée d’art moderne de Buenos Aires il est désormais obligatoire de réserver votre entrée. Vous pourrez effectuer votre réservation ici.

Où et quand? Av. San Juan 350, San Telmo. Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 11h à 19h. Samedi, dimanche et jours fériés de 11h à 20h.

Combien? Gratuit

MUSÉE | MALBA

La mission du Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires – Fondation Costantini est de collecter, conserver, étudier et diffuser l’art latino-américain du début du XXe siècle à nos jours. Ses principaux objectifs sont d’éduquer le public et d’éveiller son intérêt pour les créateurs latino-américains ; de contribuer à la connaissance des productions culturelles latino-américaines en favorisant la reconnaissance de la diversité culturelle et artistique de cette région. Vous y retrouverez notamment des œuvres de Frida Kahlo, Diego Rivera, Tarsila Do Amaral et bien d’autres.

Pour visiter le MALBA, vous pourrez réserver votre entrée ici.

Où et quand ? Av. Figueroa Alcorta 3415. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 12h à 20h.

Combien ? Entrée générale 360 pesos. Mercredi : 180 pesos.

[FERIAS ET FESTIVALS]

Feria de Mataderos

FESTIVAL | Verano en la usina

La Usina del Arte présente le programme iUpiiiii avec des activités stimulantes, divertissantes et didactiques conçues pour la petite enfance. Pour les enfants de 4 à 7 ans, il y a des ateliers, des jeux, du théâtre, des histoires et de la musique à apprécier. Et de 8 à 12 ans, on ajoute la danse, le sport et les activités urbaines. Retrouvez toutes les informations ici.

FERIA | Feria de mataderos

Venez découvrir ou redécouvrir les traditions argentines : musique, danse ou gastronomie. Située dans un des quartiers les plus historiques de la ville, cette féria va vous permettre de vivre les traditions argentines : artisanat, folklore, fêtes traditionnelles…

Où et quand ?Tous les dimanche de 11h à 19h. Avenida Lisandro de la Torre & Avenida de los Corrales, (Mataderos), Buenos Aires.

Combien ? Gratuit

FERIA | Feria Plaza Francia

Sur ce marché, vous trouverez des artisans qui ont pour défi d’intégrer à leurs œuvres l’identité de la culture argentine, afin de la communiquer de façon créative à travers les objets. Vous pouvez trouver des objet en verre et en argent, un métier à tisser ou un artisanat en métal et/ou en cuir.

Ou et quand ? Avenue del Libertador, 1400 – Ouvert les samedis, dimanches et jours fériés de 11h à 20h

Combien ? Entrée libre

[THÉÂTRE ET CINÉMA]

Théâtre Colón, Buenos Aires

THÉÂTRE | THÉÂTRE COLÓN

Le théâtre Colon de Buenos Aires est l’un des plus importants opéras du monde. Son histoire riche et prestigieuse et les conditions acoustiques et architecturales exceptionnelles de son bâtiment le placent au niveau de théâtres tels que la Scala de Milan, l’Opéra de Paris, l’Opéra de Vienne, le Covent Garden de Londres et le Metropolitan de New York.

L’Institut Superieur d’Art du Teatro Colón organisera une série de représentations gratuites pendant les mois de janvier et février dans les jardins de différents musées de la ville. Retrouvez toute la programmation ici.

CINÉMA|Ciné al aire libre

Le “Cultural San Martín” vous invite à “Noches de cine”, un nouveau cycle pour profiter d’une sélection de films de John Carpenter à l’air libre. Ce samedi 30 janvier, vous pourrez voir “El Príncipe de las Tinieblas”, à 21h. Pour y participer vous devrez vous inscrire en ligne ici.

Où et quand ? Samedi 30 janvier à 21h. Plaza de las Américas

Combien ? Gratuit

CINÉMA|MALBA

Le musée MALBA continue ses cycles de ciné en ligne. Comme d’habitude dans l’affiche de Malba Cine, le théâtre présente chaque mois plusieurs premières nationales, une production abondante et diversifiée qui parvient rarement à rester à l’affiche. Maintenant en mode virtuel, le MALBA continue à diffuser le cinéma argentin et chaque samedi nous propose de partager un film -accessible sur le web-, puis de parler à son réalisateur. Ce samedi 30 janvier, vous pourrez visionner “Mapa de sueños latinoamericanos ” de Martín Weber. Le film sera disponible le samedi 30 de 17h à 22h ici.

Bonnes découvertes culturelles !