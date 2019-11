Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 29 novembre au 6 décembre.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

El Caminito dans le quartier de La Boca – Source: Wikipedia

BALADE | EL CAMINITO

El Caminito est un chemin traditionnel et culturel du quartier de la Boca, connue pour ses couleurs vives.

Auparavant un train circulait dans cette rue. Puis abandonné en 1928, des peintres et artistes ont décidés de décorer les lieux et de l’ouvrir au public dès 1950.

En plus des musées vous pourrez vous prendre en photo devant El Caminito et vous habillez comme de vrais danseurs de Tango.



Où et quand ? La Boca. Ouvert 24h/24

Combien ? Gratuit

BALADE | PARQUE RIVADAVIA

Le parc Rivadavia a été inauguré le 17 juillet 1928 en présence du Président de la nation, Marcelo T. de Alvear. Il appartenait à la famille Lezica. Il occupe une superficie de 6 hectares et, comme beaucoup des espaces verts les plus importants de la ville, il a été conçu par le prestigieux paysagiste français Carlos Thays. Son grand bosquet entoure le petit lac artificiel situé au centre du parc, à proximité de l’amphithéâtre.

Où et quand ? Tous les jours. Av. Rivadavia 4800

Combien ? Gratuit

VISITE GUIDÉE | MANZANA DE LAS LUCES

La Manzana de las luces est l’un des principaux complexes historiques de la ville et abrite plusieurs des plus anciennes constructions, comme l’église San Ignacio, qui est considérée comme la plus âgée des œuvres des jésuites qui s’y étaient installés. Vous pourrez y voir aussi certains tunnels construits à l’époque coloniale. Vous ferez un voyage dans le temps, celui qui parcourt la Manzana de las luces pourra avoir une meilleure idée de ce qu’était Buenos Aires avant l’Indépendance.

Où et quand ? Perú 294. Visites guidées: du lundi au vendredi à 14h et 15h. Et le week-end de 15h, 16h30 et 18h.

Combien ? Gratuit

[MUSÉES ET EXPOSITIONS]

Musée Fragata Sarmiento – Source: wikipedia

MUSÉE | FRAGATA SARMIENTO

Avec une existence de 100 ans, la Fragata Sarmiento garde en son intérieur les 39 voyages qu’il a réalisé avec plus de 1 100 000 marins. C’est en 1961 que ce bateau fait son dernier voyage puis devient Monument Historique National. Lorsque vous visitez le bateau, vous aurez l’occasion de découvrir la vie à bord, et les équipements.

Où et quand ? Puerto Madero. Lundi au dimanche de 10h-19h

Combien ? 10 pesos

MUSÉE | MUSÉE DE L’HUMOUR

Un bon plan pour tout le monde, que ce soit avec des amis ou la famille. Avec une centaine d’œuvres représentant l’humour graphique. C’est en même temps un hommage aux artistes. L’objectif de ce musée est de conserver, et d’exposer le patrimoine artistique en relation avec l’illustration, le dessin et l’animation.

Où et quand ? Av. de los Italianos 851 ,Puerto Madero. Lundi au vendredi de 11h À 18h.

Combien ? 10 pesos le jeudi et vendredi.

MUSÉE | MUSÉE DES ENFANTS

Situé dans le centre commercial Abasto, vous pourrez faire votre shopping tout en laissant vos enfants dans ce musée. C’est un musée intéractif qui recréé une ville ou les enfants peuvent jouer à être médecin, photographe, banquier, cuisinier, journaliste ou acteur et bien d’autres métiers.

Où et quand ? Av. Corrientes 3247, Abasto. Lundi à dimanche de 13h à 20h.

Combien ? 350 pesos pour les enfants et 100 pour les adultes

[FERIAS ET FESTIVALS]

FERIA | PLAZA RIVADAVIA

Le parc Rivadavia, un des plus grands parcs de la ville, est le lieu où se déroule une feria de livres, revues et disques anciens. Collectionneur ou simple passant, vous trouverez sûrement votre bonheur. Nous vous conseillons de profiter de cette feria pour aller au contact d’Argentins passionnés. Si vous vient l’envie d’une petite pause, le café El Coleccionista situé juste en face de la feria (Av. Rivadavia 4929) saura vous accueillir !

Où et quand ? Av. Rivadavia 4800. Tous les jours.

Combien ? Entrée gratuite.

FERIA | FERIA DE RECOLETA

La Feria de Recoleta est connue pour son artisanat ! Ce grand marché propose de nombreux stands sur le parc et attire des milliers de visiteurs les fins de semaine ! Vous pourrez également assister à des spectacles de rue, des spectacles musicaux, du théâtre… Vous pouvez également en profiter pour visiter le Cimetière, le Centre Culturel ou le musée des Beaux Arts !

Où et quand ? Durant les weekend et les jours fériés de 10h à 20h. Plaza Francia – Avenida Pueyrredón y Avenida Del Libertador, (Recoleta), Buenos Aires.Combien ? Entrée libre et gratuite

FERIA | FERIA PLAZA SERRANO

En vous promenant dans le quartier de Palermo Soho, ne manquez pas la feria où vous trouverez les dernières tendances de mode, d’art, design et décoration.



Où et quand ? Week-end et jours fériés de 10h à 20h – Serrano 1500, Palermo

Combien ? Entrée libre

[ SORTIES ET CONCERTS ]

Alaire Bar Terrace

SORTIE | ALAIRE BAR TERRACE

Profitez d’un bon moment entre amis, en allant au bar Alaire. Vous pourrez vous placer sur la terrasse, ou alors à l’intérieur dans le salon, comme bon vous semble. De plus, le bar vous propose un large choix de cuisine typique international !

Où et quand ? Gurruchaga 1509, Palermo. Du mardi au jeudi de 12h à 2h et du vendredi au dimanche de 12h à 3h.

Combien ? $$ – prix accessibles

SORTIE | MICRO OUVERT A LA TRAMA

La Trama est un bar à l’ambiance chaleureuse et conviviale. Le nom complet du bar est La Trama – espace de créativité. La création libre et en particulier la musique sont centrales et des éléments fondateur de l’esprit du bar. Venez vous détendre autour d’un verre ou d’un dîner et profiter des soirées toutes rythmées de musique en direct. Le mardi soir le micro appartient à tous et chacun peut monter sur scène pour chanter, lire un texte ou partager quelque chose. Nous vous recommandons vivement La Trama, et pas seulement le mardi soir !

Où et quand ? La Trama – Espacio de Creatividad : Mexico 1500. Tous les mardis à partir de 21h30.

Combien ? Entrée gratuite.

SORTIE | DESARMADERO BAR

Vous avez envie de vous désaltérer, de boire un verre avec des amis ?

Passez donc faire un tour au Desarmadero bar qui offre une grande variété de bière. Avec un bon rapport qualité prix.

Vous ne serez pas déçu !



Où et quand ? Ouvert tous les jours de 18h à 2h du lundi au jeudi. Le vendredi de 18h à 4h, le samedi de 12h à 4h et le dimanche de 12h à 2h. Gorriti 4295.

Combien ? Prix abordables

[THÉÂTRES ET CINÉMA]

THÉÂTRE | LOS CUENTOS DE HOFFMANN

A partir des contes fantastiques de l’auteur allemand Hoffmann, cette pièce de Jules Barbier sur une musique de Jacques Offenbach offre une réflexion sur la vie considérée comme un éternel changement. Lors d’une soirée bien arrosée, Hoffmann raconte comment il a courtisé puis perdu trois femmes. Elles représentent trois amours impossibles. Il y a Olympia, la poupée mécanique qu’Hoffmann est le seul à considérer comme une humaine; Giulietta, la courtisane qui le dérobe son reflet dans le miroir; et enfin, Antonia, une jeune fille qui chante jusqu’à en mourir, au sens propre.

Où et quand? Teatro Colón: Cerrito 628. Le samedi 30 novembre, le mercredi 4 décembre et le vendredi 6 à 20h. Le dimanche 1r décembre à 17h.

Combien? De 250 à 7000 pesos argentins. Réservation en ligne.

THÉÂTRE | “UN TIEMPO DESPUÉS”

Une communauté de femmes avec lunettes de soleil et manteaux de fourrure, une bactérie qui s’attaque aux maris et les laisse tordus et cassés, une chanson qui passe en boucle mais dont personne ne se souvient du nom, un groupe de rock avec deux musiciens qui s’aiment secrètement, des prêtres évangéliques qui demandent aux croyants amour et protection. Voilà comment le théâtre Timbre 4 résume cette pièce qui promet d’être surprenante et déroutante.

Où et quand? Théâtre Timbre 4, salle Boedo: Av. Boedo 640. Le dimanche 1r décembre à 17h.

Combien? Entre 320 et 350 pesos argentins. Réservation en ligne conseillée.