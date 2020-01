Si vous ne connaissez pas encore toutes les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 8 au 15 novembre.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

Peinture murale à San Telmo

VISITE GUIDÉE | ART URBAIN À SAN TELMO

Venez parcourir le quartier bohème de San Telmo avec une visite sur le thème de l’art urbain. Vous découvrirez les différentes techniques, thématiques et artistes qui sont intervenus au cœur du quartier. La visite se fait à pied et sera suspendue en cas de pluie. Pour cette visite, il est nécessaire de réserver.

Ou et quand? Samedi 4 janvier à 10h. Rendez-vous au croisement des rues Bolivar et Carlos Calvo.

Combien? Gratuit. Réservation sur le site : https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/visita-guiada-arte-urbano-en-san-telmo

BALADE |PLAZA DORREGO

Cette place si situe dans le quartier de San Telmo, et ouvre tous les dimanches. Vous retrouverez un grand nombre de vendeurs d’antiquités. Alors si vous voulez faire le plein d’objets anciens, c’est par ici !

Où et quand ? Plaza Dorrego. Tous les dimanches de 10h à 20h.

Combien ? Gratuit.

BALADE |CIMETIÈRE DE RECOLETA

C’est l’un des cimetières les plus célèbre de Buenos Aires. On y retrouve plusieurs célébrités du pays comme Eva Peron. Ce cimetière n’est pas seulement connu pour ses personnalités mais aussi par son architecture immense.

Où et quand ? Junín 1760. Tous les jours de 7h à 17h30. Les visites guidées se font du mardi au vendredi de 11h à 14h, et les dimanches et jours fériés de 11h à 15h.

Combien ? Gratuit.

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

Palais de l’eau courante.

EXPOSITION | BIFOCAL DE IVÁN NAVARRO

Iván Navarro explore à travers son oeuvre la dimension esthétique et politique de l’électricité au moyen d’altérations perceptuels qui activent sensoriellement et psychologiquement le spectateur. L’artiste réinvente des objets quotidiens pour questionner les institutions de pouvoir et réfléchir au passé chilien.

Où et quand ? MACBA, Av. San Juan 328. Tous les jours de 11h à 19h.

Combien ? Entrée générale 150 pesos

MUSÉE |MUSEO BOQUENSE

Vous êtes un fan de football ? Vous aimez également Boca Juniors ? Alors ce musée est fait pour vous ! En effet, il retrace toutes les célébrations du club le plus important d’Argentine. Allez y pour revivre 100 ans de passion !

Où et quand ? Brandsen 805. Tous les jours de 10h à 18h.

Combien ? Voir sur le site

MUSÉE| PALACIO DE AGUAS CORRIENTES

Cet édifice emblématique de Buenos Aires également appelé Grand dépôt d’ingénierie Guillermo Villanueva à été construit pour loger les réservoirs d’approvisionnement d’eau potable de la ville à la fin du XIX. Bâtit entre 1887 et 1894, c’est l’un des plus beaux édifices qui conserve à l’intérieur une bonne part de l’histoire sanitaire de la ville.

Où et quand ? Tous les jours de la semaine sauf le week-end de 9h30 à 13h et de 14h à 17h.

Combien ? Gratuit

[FERIAS ET FESTIVALS]

Feria de la plaza Serrano.

FESTIVAL | TANGO MAGNO FESTIVAL

Crée et dirigé par Juan Pablo Bellina, ce festival propose 5 jours de cours et milongas, avec des couples de danseurs reconnus pour leur tango au style pur et traditionnel.

Où et quand? Espace Urda, Humahuaca 4310. Du vendredi 3 au mardi 7 janvier.

Combien? À partir de 500 pesos.

FERIA | PLAZA FRANCIA

Située en face du cimetière Recoleta, cette feria est l’une des plus chic de Buenos Aires. Elle accueille plus de 95 artistes exposant leurs créations. Vous pourrez y acheter de nombreux souvenirs !



Où et quand ? Week-end et jours fériés de 11h à 20h – Plaza Francia, Recoleta

Combien ? Entrée libre

FERIA | PLAZA SERRANO

À Palermo Soho, venez à la feria Plaza Serrano. La nuit on y retrouve principalement des bars mais pendant la journée cet endroit se transforme en une rue commerçante.

Où et quand? Tous les jours de 11h à 21h.

Combien ? Entrée gratuite

[CONCERTS ET SORTIES]

Venez pratiquer les langues avec Mundo Lingo!

SORTIE| CAFÉ CROQUE MADAME

Croque Madame est un traditionnel restaurant/bar de Buenos Aires qui s’est inspiré du style Français. Il existe plusieurs succursales dans la capitale, et ce bar se distingue par son environnement sobre et intime. Vous pourrez goûter à plusieurs plats proposés, des desserts ou simplement un café, un thé ou jus de fruit entre amis ou en famille pour se reposer.



Où et quand ? Tous les jours de 10h à 00h – Vuelta de Obligado 2155.

Combien ? $$ – Prix accessibles

CONCERT| LA CALLE SOCIAL CLUB

Tous les dimanches La Calle Social Club propose un spectacle musical basé sur l’improvisation et la combinaison d’instruments en live. Le concert explore différents styles musicaux tels que le jazz, le tango, le rap, le funk etc.

Où et quand? Tous les dimanches à 21h30. Gorriti art center, Av. Juan Bautista Justo 1617.

Combien? À partir de 200 pesos

SORTIE | MUNDO LINGO

Mundo lingo est une série d’événements sociaux d’échange de langues qui se déroule dans trois bars différents selon le jour de la semaine. Cette événement se passe le mardi, le mercredi et le vendredi. Vous pourrez former de nouvelles amitiés avec des personnes ne parlant pas votre langue natale !

Où et quand ? Mardi : Marcelo T De Alvear 945. Mercredi : Gorriti 5151. Jeudi : Chile 631. Vendredi : Honduras 5903, Palermo. A 21h.

Combien ? $$ – prix accessibles

[THÉÂTRE ET CINÉMA]

Musée d’Art Latino-américain de Buenos Aires

THEATRE| EL LOCO Y LA CAMISA

À partir du croisement entre un naturel austère et épuré et la construction de personnages archétypés, la dramaturgie de cette oeuvre aborde différents thématiques qui s’entrelacent: la folie, la cohabitation familiale, la révélation de la vérité et la violence domestique.

Où et quand? Tous les dimanches du mois de janvier, à 20h30. Théâtre Picadero, passage Discépolo 1857.

Combien? À partir de 600 pesos. Pour plus d’information : https://www.teatropicadero.com.ar/

CINE| RETROSPECTIVE PAULA HERNÁNDEZ

Le film ” Los Sonámbulos” de Paula Hernández a obtenu deux prix majeurs au festival de La Havane. Ces prix représentent également une reconnaissance de la cohérence artistique de la réalisatrice, qui tisse depuis des années, avec une incroyable discrétion, la filmographie la plus mature du cinéma argentin sur le monde et les affects.

Où et quand? Jeudi 9 janvier: 18h: Herencia, 20h: Los sonámbulos. MALBA, Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415.

Combien? Entrée générale 150 pesos. Retrouvez toutes les dates de la rétrospective sur le site du musée : https://malba.org.ar/

CINE| SINÓNIMOS : UN ISRAELÍ EN PARÍS

Yoav arrive à Paris depuis son Israel natale pour commencer une nouvelle vie. Plein d’illusions et d’espoirs, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour se convertir en un véritable français. Mais tout ne se passe pas comme il l’attendait. Cette nouvelle oeuvre de Nadav Lapid, promue de l’Ours d’Or au festival de Berlin a été acclamée par la critique: “incroyable, folle, brillante, drôle, tenace et totalement immanquable. Interdit aux moins de 16 ans.

Où et quand? Jusqu’au 8 janvier, tous les jours à 22h45. Cinéma Arte Multiplex. Av. Cabildo 2829.

Combien? Entrée standard 340 pesos.

Bonnes sorties et à la semaine prochaine pour plus de bons plans culturels!