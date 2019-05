Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des ferias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 2 au 9 mai.

[BALADES ET VISITES GUIDÉES]

YOGA | PALERMO

Tous les week-end profitez de cours de yoga gratuit sous les arbres de la Plaza Sicilia. Les cours durent entre 1h30 et 2h et varient chaque semaine. L’ambiance est détendue, vous pourrez échanger avec le prof ou les autres élèves. Les cours sont accessibles à tous et commencent à 11h (cela peut varier en fonction du temps). N’oubliez pas votre tapis ou une serviette de plage !



Où et quand ? Les samedis et dimanche (contribution volontaire) à 11h

Combien ? Activité gratuite

BALADE | RESERVE ÉCOLOGIQUE DE COSTANERA SUR

Situé face au fleuve, cet immense espace vert est un véritable point de ressource pour se déconnecter de l’agitation du centre-ville et profiter de la nature. Vous y trouverez une multitude d’oiseaux, de rongeurs, de reptiles, de tortues et d’insectes, pour les amoureux de la nature, il est possible de découvrir la faune et la flore locale lors de visites guidées les samedis et dimanches !



Où et quand ? De mardi à dimanche, de 8h a 18h – Visites guidés: Samedi, dimanche et jours fériés de 10h30 à 15h30

Combien ? Entrée libre et gratuite

BALADE | JARDIN BOTANIQUE

Le Jardin Botanique de Buenos Aires, officiellement nommé Carlos Thays en l’honneur de l’architecte paysagiste qui l’a conçu, est situé dans le quartier Palermo de la ville. C’est un lieu de paix et de tranquillité où vous pourrez vous promener seul, en famille ou entre amis.



Où et quand ? Mercredi à dimanche de 8h à 18h45 – Avenida Santa Fé 3951, Palermo

Combien ? Activité gratuite

[EXPOSITIONS ET MUSÉES]

MUSÉE| DIA DE LOS MONUMENTOS

Ce samedi 4 mai aura lieu la 3ème édition de la Journée des Monuments. Vous pourrez en profiter pour visiter des monuments historiques classés au patrimoine. L’avenida de Mayo en compte dix: Casa Rosada, Banco Nación, Metropolitan Cathedral, Pirámide de Mayo, Cabildo de Buenos Aires, Casa de la Cultura, Edificio Barolo, Confitería del Molino, Congrès de la Nación.



Où et quand ? Samedi 4 mai de 10h à 12h30 – 50 Balcarce, Monserrat

Combien ? Activité gratuite

MUSÉE | LA BOTICA DEL ANGEL

Cette ancienne église à l’architecture abrite le musée scénographique “La Botica del Angel”. C’est un espace artistique créé par l’animateur, peintre, scénographe et créateur de mode Eduardo Bergara Leumann dans le quartier de San Telmo. Cet endroit hors du temps est un véritable plaisir pour les yeux !



Où et quand ? De mardi à vendredi de 15h à 18h

Combien ? Activité gratuite

EXPOSITION | MALBA: Fotografía vanguardista

Pour les amateurs de photographie, le MALBA propose l’exposition Mundo propio du 22 mars au 6 juin 2019. Vous pourrez y découvrir un large panorama de l’avant-garde de la photographie argentine pendant trois décennies (de 1927 à 1962) avec plus de 250 œuvres.



Où et quand ? Du 22 mars au 6 juin, visite guidée les lundis, jeudi, vendredis, samedis et dimanches à 17h – MALBA

Combien ? Activité gratuite

[FERIAS ET FESTIVAL]

FERIA| FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

La Foire Internationale du Livre de Buenos Aires est un évènement incontournable pour les passionnés de lecture. Depuis 1975, année de sa première édition, elle est devenue de plus en plus importante, devenant le salon le plus important d’Amérique latine et une référence mondiale exceptionnelle, attirant plus d’un million de visiteurs chaque année. Cette foire a une superficie de plus de 45.000 mètres carrés et est la plus fréquentée dans le monde hispanophone.

Où et quand ? Du 25 avril au 13 mai:Du lundi au vendredi de 14h a 22 h – Samedi, dimanche et 1er mai de 13h a 22 h – Rural de Palermo

Combien ? Du lundi au vendredi $120 – Samedi, dimanche et jours fériés $180

FERIA | PLAZA SERRANO

En vous promenant dans le quartier de Palermo Soho, ne manquez pas la feria où vous trouverez les dernières tendances de mode, d’art, design et décoration.



Où et quand ? Week-end et jours fériés de 10h à 20h – Serrano 1500, Palermo

Combien ? Entrée libre

FERIA | PLAZA FRANCIA

Située en face du cimetière Recoleta, cette feria est l’une des plus chic de Buenos Aires. Elle accueille plus de 95 artistes exposant leurs créations. Vous pourrez y acheter de nombreux souvenirs !



Où et quand ? Week-end et jours fériés de 11h à 20h – Plaza Francia, Recoleta

Combien ? Entrée libre

[CONCERTS ET SORTIES]

CONCERT | COLECTIVO BATERISTA EN CONCIERTO

Ce week-end venez assister à la présentation du septuor de batterie, interprétant des pièces écrites pour cette formation.



Où et quand ? Samedi 4 mai à 21h45 – Oceanario Centro Cultural , Villa Crespo

Combien ? Entre 100 ARS et 170 ARS

BAR | CRYSTAL BAR

Ne manquez pas d’admirer un coucher de soleil depuis le Crystal bar, le bar le plus haut de la ville. Vous serez accueillis dans une ambiance chic, le lieu est entouré de grandes fenêtres qui offrent une vue panoramique incomparable sur la capitale argentine.



Où et quand ? Les mardis de 19h à 1h et du mercredi au samedi de 19h à 2h – Piso 32 del Alvear Icon Hotel, Puerto Madero

Combien ?$ $ $

CONCERT | MALOSETTI & LA COLONIA

La Colonia est un trio composé de musiciens qui sont aussi de grands amis, multi instrumentistes et chanteurs, Milton Amadeo et Tomás Sainz. La Colonia fusionne différentes musiques afro-américaines comme la Soul, le Jazz et le Blues, avec un accent particulier sur le rythme.



Où et quand ? Samedi 4 mai à 21h – El Emergente bar Amagro

Combien ? A partir de 250 ARS



[THÉATRE – SPECTACLE – CINÉMA]

THÉATRE | MUCHO

Après trois ans de succès avec pucha, Pablo Fabregas, Malena Guinzburg, Diego Scott et Fernando Sanjiao ont décidé qu’il était temps de commencer quelque chose de nouveau. Mucho est leur nouveau spectacle dont l’objectif est de faire rire le spectateur du début à la fin. Fous rires garantis !



Où et quand ? Jeudi 22h45, Vendredi 22h45, Samedi 0h30// – Paseo La Plaza

Combien ? Entre 600 ARS et 700 ARS

CINEMA | María Callas: En sus propias palabras

Un documentaire sur Maria Callas, la diva par excellence de l’opéra au XXe siècle. Sa marque, son registre, sa silhouette, son mythe, sont ici analysé parmi les témoignages de personnalités qui lui étaient proches ainsi qu’avec les propres paroles de Maria.



Où et quand ? Tous les jours jusqu’au 9 mai à 17h – Bama cine arte

Combien ? A voir sur place

BARES | CICLO DE JAZZ VOCAL

Festival BsAs Jazz est un marathon de groupes de jazz live qui a lieu tous les jeudis, vendredis et samedis au Brothers Club avec l’accompagnement des meilleurs musiciens de la scène jazz de Buenos Aires.



Où et quand ? Jeudi, vendredi et samedi – Av Niceto Vega 5572, Palermo

Combien ? Entrée libre

Bon week-end !