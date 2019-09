Si vous ne connaissez toujours pas les activités que propose la capitale de l’Argentine, pas de panique ! Argentine-Info vous dévoile l’agenda culturel de la semaine. Au programme : des activités culturelles, des visites mais aussi des férias gastronomiques pour se régaler. N’attendez plus et découvrez l’agenda culturel du 30 août au 6 septembre 2019.

[BALADES & VISITES GUIDÉES]

BALADE | CATHÉDRALE DE BUENOS AIRES

Avec une imposante présence, cette cathédrale abrite en son intérieur les restes du grand Libérateur de l’Argentine et héros des indépendantistes sud américains, le Général José de San Martín.



Où et quand ? Av. Rivadavia et San Martín. Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 18h45. Visites guidées de lundi à vendredi à partir de 11h15.

Combien ? Gratuit

BALADE | CIMETIÈRE DE RECOLETA

C’est l’un des cimetières les plus célèbre de Buenos Aires. On y retrouve plusieurs célébrités du pays comme Eva Peron. Ce cimetière n’est pas seulement connu pour ses personnalités mais aussi par son architecture immense.



Où et quand ? Junín 1760. Tous les jours de 7h à 17h30. Les visites guidées se font du mardi au vendredi de 11h à 14h, et les dimanches et jours fériés de 11h à 15h.

Combien ? Gratuit.

VISITE GUIDÉE | AVENIDA DE MAYO

Venez découvrir la fameuse Avenida de Mayo lors d’une visite nocturne en espagnol qui vous dévoilera une nouvelle facette de cet endroit. Cette avenue n’aura plus de secrets pour vous.

Où et quand ? Point de rendez-vous : Av. Callao y Av. Rivadavia (Pizzería Borgia) . Le 5e vendredi du mois à 20h.

Combien ? Gratuit.

[MUSÉES & EXPOSITIONS]

MUSÉE | CHE GUEVARA

En plein coeur du quartier de Caballito se trouve le musée de Che Guevara. Ce musée retrace l’histoire du Che depuis son périple en moto en Amérique du Sud. Vous retrouverez des photos, des projections et certains de ses objets personnels.



Où et quand ? Rojas 129, Caballito. Du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Combien ? Gratuit

MUSÉE | CABILDO

Le Cabildo est le premier lieu ou le 25 mai 1810 le gouvernement espagnol pris fin et laissa place à l’indépendance de l’Argentine. C’est l’un des monuments les plus important dans ce pays.

C’est seulement en novembre 1939 que le musée du Cabildo ouvrit ses portes.

Pour en savoir plus sur ce qu’il s’est passé ce 25 Mai 1810, rendez vous sur notre site !



Où et quand ? Bolivar 65, Plaza de Mayo. Ouvert le mardi, mercredi et vendredi de 10h30 à 17h. Jeudi de 10h30 à 20h. Samedi, dimanche et jours fériés de 10h30 à 18h. Fermé le lundi.

Combien ? Gratuit.

MUSÉE | ESMA

Le musée historique de l’ancienne école de la marine est devenu lieu de mémoire suite à la dernière dictature. Parcourez ce musée chargé d’histoire et apprenez à mieux connaître le passé de la société argentine.

Où et quand ? Av. Del Libertador 8151 (Núñez), C.A.B.A. Du mardi au dimanche, de 10h à 17h.

Combien ? Entrée gratuite.

[FERIAS & FESTIVALS]

FERIA | BUENOS AIRES MARKET

La feria consacrée aux aliments sains et gourmets continue son chemin à travers les quartiers de Buenos Aires. Retrouvez la feria ce weekend sur la place Almagro. Retrouvez les meilleurs food trucks de la ville et les producteurs de tout le pays. Vous pourrez également profiter de plusieurs activités pour toute la famille.

Où et quand ? Samedi 31 août de 10h à 18h. Plaza las Heras

Combien ? Entrée gratuite

FERIA | MATADEROS

Si vous cherchez à découvrir des produits typiquement argentins, la feria de los Mataderos est faite pour vous. Elle est située dans le quartier de Los Mataderos à environ 40 minutes du centre de Buenos Aires. Vous pourrez y trouver des produits 100% gaucho: maté, bombillas, vêtements en cuir… Et si vous avez un petit creux, vous pourrez déguster des empanadas ou de la viande à des prix raisonnables !



Où et quand ? Tous les dimanches de mars à décembre de 11h à 20h – Avenida de los Corrales y Avenida Lisandro de la Torre

Combien ? Gratuit

FERIA | PLAZA JULIO CORTÁZAR

Pour un dépaysement le plus total nous vous invitons à vous rendre à la Feria qui anime le cœur de Palermo. Entre artisanat et œuvres d’art exposées, vous trouverez sûrement votre bonheur.

Où et quand ? HONDURAS y SERRANO. Tous les dimanches.

Combien ? Gratuit

[SORTIES & CONCERTS]

SORTIE | MUNDO LINGO

Mundo lingo est une série d’événements sociaux d’échange de langues qui se déroule dans trois bars différents selon le jour de la semaine. Cette événement se passe le mardi, le mercredi et le vendredi. Vous pourrez former de nouvelles amitiés avec des personnes ne parlant pas votre langue natale !

Où et quand ? Mardi : Marcelo T De Alvear 945. Mercredi : Gorriti 5151. Vendredi : Honduras 5903, Palermo. A 21h.

Combien ? $$ – prix accessibles

CONCERT | ALFRED GARCIA

Le chanteur espagnol de pop-rock arrive pour la première fois en Argentine. Il est notamment connu pour sa participation au concours Opération Triomphe 2017, où il a atteint la finale.

Où et quand ? The Roxy Live Bar, Niceto Vega 5542. Samedi 31 août et dimanche 1er septembre à 19h30

Combien ? 1000 pesos

CONCERT| CHITA

Chita découvre les arts du spectacles dans un théâtre de Buenos Aires. Depuis elle n’a de cesse d’ouvrir de nouveaux horizons. Elle revient avec son groupe pour un nouveau spectacle.

Où et quand ? Xirgu UNTREF, Charca 875, San Telmo. Le samedi 31 août à 21h.

Combien ? 300pesos

[THÉÂTRES, SPECTACLES & CINÉMAS]

CINÉMA | DE ACÁ A LA CHINA

Dans les années 1986, le père de Facundo avait un entrepôt dans un quartier à Buenos Aires. Tous les voisins venaient acheter dans son magasin, car il avait tout. Cependant, à l’arrivée des supermarché chinois, son magasin dû fermé. Facundo décide alors de partir à l’autre bout du monde pour ouvrir un supermarché argentin en Chine.



Où et quand ? Malba, av. Figueroa Alcorta 3415. Samedi 31 août à 21h30.

Combien ? 110 pesos

THÉÂTRE |EL LOCO Y LA CAMISA

Le Loco y la camisa est un spectacle qui ne cesse de se jouer depuis sa création. Pièce de théâtre atypique, elle aborde divers thèmes qui s’entrecroisent. Parmi les axes essentiels nous pouvons citer : la folie, la cohabitation, la vérité et la violence domestique. Venez profiter de ce spectacle.

Où et quand ? Teatro Picadero : Pasaje Discépolo 1857, Centro. Tous les mardis à 20h30 du 3septembre au 24septembre.

Combien ? 500-600 pesos

SPECTACLE | TANGO EL QUERANDÍ

Venez profiter d’un dîner spectacle qui vous fera faire le tour de l’histoire du tango à travers des cinq parties qui composent ce voyage dans le temps. Laissez-vous éblouir par cet art typiquement argentin.

Où et quand ? Perú 322, C.A.B.A. Buenos Aires. Dîner : 20h30 hs – Spectacle : 22h15.

Combien ? 44-220 dollars.